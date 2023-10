V slogu: ameriški astronavti na Luno v oblekah italijanske modne hiše

"Pradino znanje in izkušnje na področju surovin, proizvodnje in oblikovanja nam bodo omogočili uporabo naprednih tehnologij za zagotavljanje udobja astronavtov na luninem površju, pri čemer bomo upoštevali tudi tiste človeške dejavnike, ki so pri tradicionalnih vesoljskih oblekah tako potrebni in jih doslej ni bilo," je za spletno stran družbe Axiom Space dejal njen izvršni direktor Michael Suffredini.

Foto: Reuters

Nasina misija Artemis III, ki je načrtovana za leto 2025, bo prva misija s pristankom na Luni po decembru 1972, ko so površje Zemljinega edinega naravnega satelita dosegli astronavti v sklopu misije Apollo 17.