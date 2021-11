Raketa SpaceX vrnila štiri astronavte z ISS na Zemljo

Kapsula dragon je ostala ob ISS vse od aprila, ko je tja ponesla astronavte. Vračanje na Zemljo se je začelo v ponedeljek ob 20. uri po srednjeevropskem času, pot pa je trajala skoraj devet ur, dokler ni kapsula odprla padala in se počasi spustila v morje Mehiškega zaliva pri Floridi.

V vesolju nadzirali poskuse, poskusili celo pekočo papriko

Nasina astronavta Shana Kimbrougha in Megan McArthur, francoskega astronavta Thomasa Pesqueta iz Evropske vesoljske agencije ter Akihiko Hoshide z Japonske je pričakala flota reševalnih plovil in jih dvignila iz vode.

Astronavti so v vesolju nadzirali številne znanstvene poskuse in med drugim poskusili celo prvo pekočo papriko, ki je zrasla v vesolju. Imeli so tudi vesoljske sprehode in incident z novim ruskim modulom, ki je ISS na kratko premaknil iz tirnice.

Naslednja pot proti ISS v sredo

Na poti nazaj na Zemljo pa je še odpovedalo stranišče kapsule dragon in so se morali zanašati na svoje vesoljske pleničke.

Naslednja posadka naj bi proti ISS z raketo Space X poletela v sredo. Na pot bi morali že prej, vendar pa so nagajali najprej vreme, nato pa zdravstvene težave enega od astronavtov.