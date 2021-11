Proti ISS poletela raketa SpaceX s štirimi astronavti #foto

Iz Cape Canaverala na Floridi so v sredo uspešno izstrelili raketo dragon podjetja SpaceX, ki je proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS) ponesla tri Američane in enega Nemca. Astronavti bodo na ISS pol leta. Izstrelitev je bila premaknjena za dva tedna zaradi vremena in zdravstvenih težav enega od astronavtov.

Pot do ISS traja 22 ur, kar pomeni, da bodo astronavti - Raja Chari, Thomas Mashburn, Kayla Barron in Matthias Maurer - na postaji že v petek zjutraj po srednjeevropskem času. Tam so trenutno Američan Mark Vande Hei ter Rusa Anton Šklaperov in Pjotr Dubrov.

Dva astronavta v vesolju skoraj leto dni, štirje ljudje s SpaceX februarja v vesolje

SpaceX je z ISS pred dvema dnevoma vrnil na Zemljo štiri astronavte. Dubrov in Vande Hei se vračata 9. aprila, ko bosta v vesolju 355 dni. Že decembra bo z ruskim sojuzom na ISS prispel japonski milijarder, februarja pa SpaceX pelje štiri ljudi na desetdnevni obisk.

Pred zadnjo izstrelitvijo je število tistih, ki so obiskali vesolje, znašalo 598. Razpored sedežev v kapsuli dragon kaže, da bo Nemec Maurer postal številka 600.

V letu in pol v vesolje že tri SpaceX posadke

SpaceX je doslej v letu in pol za Naso poslal v vesolje že tri posadke.

Nasa je v torek opozorila, da se bo morala ISS umakniti delu starega kitajskega satelita, ki je bil pred leti uničen med testom raketnega izstrelka. V sredo je prišla dobra novica, da vesoljska smet več ni na poti do ISS.