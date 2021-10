Do konca desetletja prva komercialna vesoljska postaja #video

Podjetje Blue Origin, ki je v lasti ustanovitelja Amazona in enega od najbogatejših ljudi na svetu Jeffa Bezosa, je včeraj razkrilo načrte za izstrelitev prve komercialne vesoljske postaje, ki so jo poimenovali Orbital Reef. Zasebna vesolja postaja naj bi bila pripravljena do konca desetletja, pri razvoju bodo sodelovala tudi podjetja, kot sta Sierra Space in Boing, ter številna druga. Zapisali so, da si želijo, da bi s to postajo odprli novo poglavje v raziskovanju vesolja, namenjena pa naj bi bila tudi ljudem, ki sicer nimajo možnosti leteti v vesolje. Vzpostaviti želijo ekosistem, v katerem se bodo razvijali posel in potovanja. Postaja naj bi pomenila model za prihodnost.