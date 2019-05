Vinska klet v Brdih, ki bi lahko postala prava turistična atrakcija #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vinski turizem v Brdih v zadnjih letih strmo raste, obiskovalci pa so tudi vse bolj resni kupci. Vinska klet tako ni več le prostor za pridelavo in zorenje vin, temveč vinarjeva izložba. In z novim objektom, ki so ga dokončali pred kratkim, ima vinska klet Edi Simčič eno najlepših izložb v deželi.

"Naša klet je na nek način zrasla iz nič. Sprva se je vse dogajalo v dveh garažah, pozneje smo dodajali prostore na več lokacijah in to je vse bolj motilo potek dela," nam je ob ogledu novih prostorov pojasnil Aleks Simčič, prvi mož kleti v Vipolžah, ki nosi ime njegovega očeta Edija.

V delo v kleti so vpete kar tri generacije družine Simčič (z desne proti levi): Aleks, njegov oče Edi ter sinova Jure in Jakob. Foto: Bojan Puhek

Tako je postalo jasno, da bo treba vse, kar potrebujejo za normalno delo, skoncentrirati na enem mestu. "To je bil resničen podvig - kako vse to, kar potrebujemo, umestiti v ta majhen prostor sredi vasi. Obenem pa smo želeli postaviti objekt, ki si ga bo vsak obiskovalec Brd želel ogledati. Tako tisti, ki ga vino zanima, kot tisti, ki ga ne."

Videosprehod po novi kleti Edi Simčič:

Z gradnjo, ki se je začela pred dvema letoma, so končali pred dvema mesecema, v začetku aprila pa je klet že sodelovala na festivalu Odprte hiše Slovenije kot primer odlične arhitekture - pod njo so se podpisali v ljubljanskem arhitekturnem studiu Plusminus30.

"Vinski turizem v Goriških brdih v zadnjih letih strmo raste," je poudaril Aleks Simčič, "s tem pa tudi prodaja na domu." Lani so steklenice, ki so jih prodali neposredno obiskovalcem kleti, predstavljale 30 odstotkov vsega, kar so prodali v Sloveniji. Letos že od začetka leta kaže, da bodo številke še višje.

"Zgodaj spomladi in jeseni prihaja veliko Slovencev, okoli velike noči zraste obisk Avstrijcev, maja in junija Nemcev, poleti smo v zadnjih nekaj sezonah gostili veliko Belgijcev, ki so zelo dobri gostje. Poznajo vina, imajo visoko kupno moč, pridejo z avtomobili …" Jasno - obiskovalci z avtomobili običajno nakupijo in odnesejo precej steklenic.

Letno pridelajo približno 65 do 70 tisoč steklenic, še zdaleč niso med največjimi pridelovalci in se s tem niti ne ukvarjajo. "Prav dobro delujemo s tem, kar imamo," je zadovoljen Aleks Simčič, ki želi v prihodnosti vse bolj poudarjati posamezne vinogradniške lege oziroma vina iz enega vinograda, tako imenovana "single vineyard" vina.

Takšen je denimo chardonnay Kozana, eden najbolj znanih in cenjenih chardonnayjev v Sloveniji, ki ga v kleti Edi Simčič pridelujejo in polnijo že nekaj let. Letos na trg pride njihovo naslednje vino iz enega vinograda, sauvignon Fojana, prav tako iz Fojane pa bo prišla tudi rebula, avtohtona briška sorta, ki v zadnjih letih dobiva vse več veljave v svetu.

Junij se v Brdih začne z odprtimi kletmi

Da ne bo ostalo le pri besedah, pa lahko tako klet kot vina doživite tudi iz prve roke. Če ne prej, 1. in 2. junija, ko bo Aleks Simčič z vrsto drugih briških vinarjev na široko odprl vrata svoje kleti. Takrat bo namreč v Goriških brdih tradicionalna prireditev Dnevi odprtih kleti.

S terase degustacijskega prostora se odpira ...

... tak pogled.

Kot je poudaril Simčič, so tovrstni dogodki pomembni za dvig celotne destinacije. "Če obisk naših krajev raste, pridobimo vsi. Prav tako pa mnogi obiskovalci teh prireditev postanejo naši kupci. Srečujem ljudi, ki mi rečejo, da so nas pred leti obiskali na Dnevih odprtih kleti in nato postali pivci naših vin."

Tudi letos bomo pred Dnevi odprtih kleti v Goriških brdih priredili dobrodelno dražbo vin, ki jih bodo donirale briške kleti, med njimi tudi klet Edi Simčič. Zbirali bomo sredstva za ustanovo Mali vitez. Skupaj lahko pomagamo, zato ne zamudite dražbe, ki se bo začela 17. maja!

