Kako uživati v odličnem vinu in s tem pomagati? Sodelujte v naši dražbi!

Prvi junijski konec tedna je čas za prireditev Dnevi odprtih kleti v Brdih, ko briški vinarji v svoje kleti povabijo obiskovalce in jim postrežejo svoj pridelek. V okviru prireditve organizatorji v sodelovanju s Siol.net prirejajo dobrodelno dražbo briških vin, izkupiček pa bo namenjen ustanovi Mali vitez.

Briški vinarji, ki bodo prvi junijski konec tedna odprli svoje kleti, so donirali po šest običajnih steklenic ali dvojne steklenice - magnume - svojih vin.

Vina na dražbi:

Bužinel: Sapca 2015 (6 steklenic)

Pri Bužinelih imajo dolgo vinarsko tradicijo, saj je že leta 1964 nono Karlo s svojim vinom oskrboval kar nekaj gostiln v Ljubljani in Domžalah. Prvo vino so ustekleničili leta 1985, leta 1989 pa so s še nekaterimi drugimi briškimi vinarji ustanovili društvo Brajda. Njihova vina, ki jih pridelujejo na 10 hektarjih posestva, se odlično dopolnjujejo z jedmi, ki jih ponujajo v domači gostilni. Sapca je zvrst chardonnaya, sauvignona, tokaja in rebule ter gre odlično z vsemi jedmi, če posebej k ribam na žaru ali v pečici, belemu mesu, staranim sirom in različnim mesninam.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Domenis: chardonnay 2016 in cabernet sauvignon 2016 (po 3 steklenice vsakega)

Kmetija Domenis v vasi Šlovrenc v osrčju Brd je večgeneracijska družinska kmetija, na kateri se z vinarstvom ukvarjajo od leta 1950. Slovijo po kakovostnih in vrhunskih vinih, znanih pod blagovno znamko Domenis, s katero še danes nadaljujejo družinsko vinarsko tradicijo. Za dražbo so donirali komplet, v katerem so tri steklenice cabernet sauvignona in tri steklenice chardonnaya, oba iz leta 2016.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Edi Simčič: rebula 2015 (6 steklenic)

Rebula je znana po svoji rodovitnosti in iz nje se pogosto pridelajo enostavnejša, vsakdanja vina. V kleti Edi Simčič, ki je znano vinsko ime tudi zunaj meja Slovenije, pa so z izbirnim delom v 25 do 35 let starih vinogradih ter izborom grozdov ob trgatvi pokazali plemenitejši obraz rebule, ki velja za ponos Goriških brd. Odlično se bo podala k ribam in predjedem, ki nimajo preveč intenzivnih arom. Zelo dobro počisti usta, kadar jed ni preveč aromatična, in je enostavna za pitje - naraven prijatelj z briško salamo.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Erzetič: črna rebula 2016 (6 steklenic)

Črna rebula je stara briška sorta, znana je tudi kot pokalca, čez mejo v Italiji pa kot schioppettino. Erzetiči so grozdje s petletnih trt potrgali v začetku oktobra, po treh mesecih maceracije in fermentacije stisnili in nato 12 mesecev zorili v velikih hrastovih in barrique sodih. Rezultat je zrelo vino z mladostno energijo, ki ljubi hrano polnih okusov. Priporočajo jo k divjačini, vsakemu mesu z žara, jedem iz drobovine, testeninam z močno omako in drugim podobnim jedem pa tudi k zrelim sirom.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Fikfak: sauvignon 2017 (6 steklenic)

V družini Fikfak se tradicija sadjarstva in vinarstva prenaša iz generacije v generacijo, že pranona se je vozila z vlakom prodajat sadje po Gorenjskem, v Tolmin, Videm in Trst. V kleti pridelujejo belo in rdečo zvrst, sortne merlot, cabernet sauvignon, rebulo, tokaj, chardonnay, sivi pinot, malvazijo in sauvignon, ki ga ponujajo na dražbi. Ta sauvignon je vino s krepkim telesom, srednjih kislin in sadnega okusa.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Jožko Mavrič: rebula 2017 (6 steklenic)

Rebula je simbol Goriških brd in v zadnjih letih dobiva vse večjo veljavo v svetu. Jožko Mavrič iz Šlovrenca je pridelal vino, ki je zaradi kratke maceracije intenzivno rumene barve. Na vonju je mogoče v njem zaznati citruse in jabolko, v ustih začutite mineralnost briške opoke in lepo zaokrožen, mehak okus.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Klet Brda: rebula Bagueri 2015 (6 steklenic)

Klet Brda je največja pridelovalka in izvoznica slovenskih vin. Združuje 400 briških vinogradniških družin, ki že več kot pol stoletja soustvarjajo uspešno zgodbo briškega vinarstva. Na dražbi ponujajo rebulo iz linije Bagueri, macerirano rebulo svojevrstnega sloga, ki združuje sodobnost in tradicijo v enem, predvsem pa velja za vino za vinske sladokusce. Je globoko rumene barve z zlatim odtenkom, njena aroma spominja na limono, cedro in grenivko. Prijetno zaokrožena z nežno aromo vanilje in sveže kruhove skorje, okusu je poln, svež in harmoničen.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Kristalvin: rebula 2005 (magnum - 1,5 litra)

Kristančiči iz kleti Kristalvin so za dobrodelne namene donirali dvojno, magnum steklenico svoje rebule iz daljnega leta 2005. Z njo dokazujejo, da rebula še zdaleč ni le za sveža vina, temveč lahko z leti pridobiva in raste. Glede na to, da imajo domačijo in klet v Višnjeviku, rojstnem kraju rebule, lahko to trdijo s samozavestjo.

Izklicna cena za magnum steklenico: 60 evrov

Mavrič: chardonnay Selekcija 2004 (magnum - 1,5 litra)

Na družinski kmetiji Mavrič s Plešivega obdelujejo okoli šest hektarjev vinogradov, v katerih imajo ob merlotu in cabernet sauvignonu kar pet belih sort, med njimi tudi chardonnay. In za dražbo so izbrali prav arhivsko 1,5-litrsko steklenico chardonnaya iz linije Selekcija, ki je zorel v barrique sodih in so ga pridelali pred skoraj 15 leti.

Izklicna cena za magnum steklenico: 60 evrov

Mužič: sauvignon 2016 (6 steklenic)

Pri Mužičevih poudarjajo, da za ustekleničena vina uporabijo grozdje iz starejših vinogradov, kjer se rast trte umiri, grozdje na njej pa je bolj pravilno porazdeljeno. Sauvignon je sorta, iz katere nastane čudovito aromatično vino s prefinjenim pridihom muškata in arome starejših cvetov bezga ter melone. Svilnat okus zaključi z rahlo aromo grenivke.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Peršolja: cabernet franc barrique 2004 (6 steklenic)

Na vinarski kmetiji Peršolja iz Kozane si pri obiranju grozdja vzamejo čas, v kleti pa podpirajo naravno odraščanje mošta v vino. Za dražbo so izbrali barikirani cabernet franc iz leta 2004, ki je s staranjem - v barrique sodih je ležal kar šest let - postal uravnoteženo vino, ki izgubi svoj sortni karakter in pridobi subtilno aromo in okus zrelega sadja. Priporočajo ga k prekajenim mesninam, pikantnim sirom ter pernati in kosmati divjačini.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Pintar: Christian's white 2018 (6 steklenic)

Vino Christian's White so na posestvu Pintar v briški vasici Brestje pridelali iz najkakovostnejših grozdov chardonnaya, potrganih v 25 let starem vinogradu, ki je eden od najvišje ležečih v Brdih. Grozdni selekciji in maceraciji je sledilo počasno naravno fermentiranje, temu pa zorenje v jeklenih cisternah. Visoka izraženost sortnih karakteristik ter bogat, harmoničen in suh okus dajejo vinu Christian's White veliko možnosti kombiniranja v kulinariki.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Prinčič: Mihael rdeče 2007 (magnum - 1,5 litra)

Prvi zapisi o pridelavi vina na kmetiji Prinčič v Kozani segajo v leto 1848, tradicija pa je živa vse do danes. Ime Mihael uporabljajo za vina iz grozdja za najboljših leg, ki so zorela v hrastovih sodih. Mihael rdeče - za dražbo so donirali arhivsko magnum steklenico - je zvrst merlota, cabernet sauvignona in modrega pinota, ki so v vinu zastopani v enakih deležih. Kot bogato rdečo zvrst ga priporočajo h govedini, divjačini, jedem z žara in zrelim sirom.

Izklicna cena za magnum steklenico: 60 evrov

Pulec: rebula 2017 (6 steklenic)

Kmetija Pulec stoji na obrobju Brd v vasici Plešivo, tik ob meji, kjer se valujoči griči začnejo spuščati v furlansko ravnino. V teh idealnih pogojih za rast vinske trte se družina Pulec že več generacij ukvarja s pridelavo vrhunskih vin. Njihova rebula je vino slamnato rumene barve z zelenkastimi odsevi, ki mu harmonija kislin daje svežino in pitnost. Na nosu je vonj saden, prepleta se s cvetnimi aromami. Svojo rebulo priporočajo kot aperitiv, k predjedem, odlična je v kombinaciji z ribjimi jedmi.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Radikon: chardonnay 2016 (6 steklenic)

Na domačiji Radikon v Kozani so prepričani, da so pridelali chardonnay, ki se razlikuje od posplošenega mita o tem vinu kot trivialnem. Njihovo vino je postalo ogledalo terroirja, kjer so ga pridelali, zorenje v hrastovih sodih pa mu je dodalo novo dimenzijo. Vino je svetlo slamnato rumene barve z zlatimi odsevi, vonj je bogat in kompleksen, s sadnimi aromami marelice in ananasa ter nežnimi notami vanilje in svežih mandljev. Okus je poln in bogat, mehek in okusen, eleganten in dobro strukturiran, z dobro vztrajnostjo in skladnim zaključkom.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Ronk: rebula, beli pinot, sivi pinot, malvazija, cabernet franc in merlot (po 1 steklenica vsakega vina)

Klet Ronk iz Vipolž svoja vina zori v nerjavečih posodah, kar jim pusti tipično sortnost in svežino. Bela vina pridelajo sveža, sadna, živahna in prijetna, medtem ko rdeča pustijo zoreti kakšno leto več, da ob sadnosti in svežini pridobijo tudi bogatejšo strukturo. Med njimi lahko vsak najde nekaj zase, saj so primerna za vsak okus in vsako razpoloženje.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Sosolič: penina Virus7 2012 (6 steklenic)

Kmetijo Sosolič na Zalem Bregu je leta 1991 očeta Izidorja prevzel mladi gospodar Dominik, ki se kot prvi v družini z vinogradništvom tudi profesionalno ukvarja. Pridelujejo bela in rdeča vina ter penino, ki jo tudi ponujajo na dražbi. Penina Virus7, ki je pridelana po klasični metodi, sestavljena je iz 70 odstotkov rebule, 25 odstotkov chardonnaya in 5 odstotkov rumenega muškata. Na dražbi je letnik 2012, ki so ga na tekmovanju Sommelierska selekcija lani izbrali za najboljše peneče vino.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Ščurek: Stara brajda (6 steklenic)

Klet Ščurek, ki jo vodi Stojan Ščurek, pri tem pa mu pomaga pet sinov, je ena najbolj znanih v Brdih. Zvesti so svežim, a polnim vinom, paradni konji kleti pa so zvrsti UP, Kontra ter rdeča in bela Stara brajda. Bela Stara brajda je zvrst 60 odstotkov rebule ter manjših deležev pikolita, pike, glere, tržarke in malvazije. Je slamnato rumene barve z zlatorumenimi odtenki, nežnega vonja po zrelem sadju, lesu in suhem cvetju ter polnega okusa s prijetno svežino in dolgim pookusom. Priporočajo jo k začinjenim ribjim jedem, belemu mesu in mlademu siru.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Šibav: beli pinot 2016 (6 steklenic)

Beli pinot je zapostavljena sorta, ki pa daje zelo kvalitetno vino. Danjela Šibav, mlada prevzemnica posestva v Neblem, ga prideluje na naravi prijazen način v terasastem vinogradu z minimalno obremenitvijo grozdja po trti, ročno obira in njegovo kakovost ohranja vse do steklenice. Beli pinot s kmetije Šibav navdušuje s kristalno slamnato rumeno barvo, na nosu zaznamo bogat vonj belega cvetja, predozorelo hruško viljamovko ter tropsko sadje. V ustih je vino sveže, mehko, bogato, zaokroženo s ponovitvijo zaznav belega cvetja in z dolgim pookusom. Če želite najti vino, ki se popolnoma ujame s pršutom, ribami in belim mesom, morate preizkusiti ta beli pinot.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Šibau: chardonnay (6 steklenic)

Dušica Šibav iz kleti Šibau v Fojani je pridelala chardonnay, ki ga odlikuje polnost okusa z dolgim odhodom. Je srednje globoke, zlatorumene barve. Aroma zrelega domačega in eksotičnega sadja, ananasa, melone, breskve, suhega cvetja in zelišč je kompleksna, zrela in globoka, sčasoma se stopnjuje in traja. Cvetica spomni še na likoricijo in suha zelišča. Na okusu je vino suho, slano, z oljnato teksturo, izraža nežno svežino in mineralnost, ki ju dopolnjujeta mehkoba in eleganca. Ta chardonnay je kompleksen, zrel, bogat, poseben in z lepo harmonijo.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Valentinčič: rebula (6 steklenic)

Valentinčičeva rebula je slamnato rumene barve z zelenkastimi odsevi in je sveže, mineralno ter okusno vino z lepo kislino. Vonj je svež in spominja na sadje. Je zelo pitno in živahno, praviloma pa suho vino. Ima visoko stopnjo alkohola, prijeten okus po mandljih in aromo, ki spominja na vaniljo.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Zalatel: rebula 2018 (6 steklenic)

Rebula s prepoznavno rumeno barvo z odtenki sena in sproščanjem drobnih mehurčkov, ki poudarjajo svežino vina. Prijetnega vinskega vonja, ki nas spominja na pomladansko cvetje, aromatiko nežnih zelišč in še ne povsem zrelo sadje. Kisline in alkoholi so brezhibno uravnoteženi, v pookusu čutimo mineralnost. Odlično aperitivno vino, ki se brez strahu sooči tudi z zelenjavnimi jedmi, zabeljenimi kuhanimi jajci, hladnimi mesnimi solatami, špageti s paradižnikovo omako.

Izklicna cena za 6 steklenic: 60 evrov

Kako dražba poteka?

Ob ponudbi vsakega vinarja je izpisana izklicna cena. V spodnji obrazec zapišite, katera ponudba vas zanima, in navedite znesek, ki ga ponujate zanjo. Minimalni dvig objavljene cene je 10 evrov.

Najvišje ponujene cene bomo dnevno osveževali vse do 27. maja, ko bo dražba končana, "zmagovalci" pa boste tisti, ki boste za posamezne ponudbe ponudili najvišje zneske.

Ob vinih dobite tudi vstop v odprte kleti Goriških brd

Briški vinarji, ki bodo prvi junijski konec tedna odprli svoje kleti, so donirali po šest buteljk ali dvojne buteljke - magnume - svojih vin. Tisti, ki boste na dražbi ponudili največ, boste ob odličnem vinu dobili tudi vstopnico za Dneve odprtih kleti v Brdih, ki v predprodaji stane 20, na dan dogodka pa 22 evrov. Z njo se boste lahko v soboto, 1. junija, in nedeljo, 2. junija, v Brdih s kozarcem v roki napotili na obisk in pokušino v kleti izbranih briških vinarjev - vstopnica vam omogoča tudi organiziran prevoz iz Vile Vipolže do sodelujočih vinarjev.