Velik uspeh za Slovenijo: v New Yorku zmagalo naše oljčno olje

Na letošnjem mednarodnem tekmovanju oljčnih olj v ameriškem New Yorku je že četrtič zapored zlato medaljo dobilo olje Cuvee ekološkega oljkarja Franca Morgana iz Grintovca pri Kopru. Nagrade so prejeli še trije slovenski pridelovalci ekstra deviškega oljčnega olja.

Na letošnjem tekmovanju je sodelovalo 28 držav z 871 vzorci, od tega 241 ekoloških olj. Morganov Cuvee je kategoriziral v srednjih intenzivnih ekoloških oljih mešanih sort. Zaradi letošnje epidemije so degustatorji vzorce ocenjevali kar od doma, so za STA pojasnili pri Morganovih.

Med Slovenci so nagrade prejeli še trije pridelovalci ekstra deviških oljčnih olj, in sicer Kmetija Bučinel in Kmetija Sirk iz Goriških Brd ter Miha Jakovčič za oljčno olje Giuliana iz nasadov v slovenski Istri.

Mednarodno tekmovanje v New Yorku je največje in najbolj prestižno tekmovanje v kakovosti oljčnega olja. Vsakoletni seznam zmagovalcev predstavlja najbolj zanesljiv vodič po najboljših oljih na svetu, piše na spletni strani tekmovanja.