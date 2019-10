Olja slovenskih oljkarjev znova med najboljšimi na svetu

Pravzaprav smo uspehov slovenskih oljkarjev zdaj že navajeni, s svojim pridelkom se iz leta v leto uvrščajo v svetovni vrh. Tako je tudi letos. Vodnik po olivnih oljih Flos Olei, ki velja za najpomembnejšega na tem področju, je v novi izdaji med 500 najboljših olivnih olj na svetu uvrstil 13 olj iz Slovenije.

Slovenski oljkarji oziroma olja, uvrščena v vodnik Flos Olei 2020, so Ronkaldo, Bem, Bočaj, Dujc, Jasa, Jenko, Morgan, Oleum Solis, Šavrin, Šturman in Terra Magica iz obalno-kraške regije ter Bose Oil in kmetija Kante iz goriške regije.

Foto: Ana Kovač

Skupno so med 500 najboljšimi v vodniku olivna olja iz kar 53 držav, najvišjo oceno - sto točk - so prejela dve španski in pet italijanskih olj. Med Slovenci so najvišjo oceno, 97 točk od 100 mogočih, prejeli Dujc, Jenko in Morgan.

