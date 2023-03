Slastne omake za testenine

Foto: Shutterstock

Omaka alla puttanesca

Sestavine:

olivno olje

10 g kaper

25 g vloženih inčunov

3 stroki česna

paradižnikova omaka

100 g oliv

sladka paprika v prahu

sol in poper

Priprava:

V ponvi na olju najprej prepražite inčune in cele stroke česna ter dodajte še narezane kapre. Pražite približno pet minut na zmernem ognju in nato dodajte paradižnikovo omako. Omako kuhajte še deset minut. Odstranite stroke česna, vmešajte na drobno narezane olive, začinite s soljo, poprom in papriko v prahu. V omako vmešajte skuhane špagete in dodajte nekaj žlic kropa, v katerem so se kuhali. Postrezite.

Pomladanska omaka z bučkami in limono

Sestavine:

olivno olje

100 g čebule

500 g zelenih bučk

1 strok česna

sok 1 limone

½ dl jušne osnove

parmezan

sol, poper

Priprava:

Testenine skuhamo v slanem kropu. Vmes narežemo bučke in čebulo. V ponvi na olju prepražimo čebulo, dodamo bučke, česen in polijemo s sokom limone. Premešamo in dodamo jušno osnovo. Dušimo še nekaj minut ter solimo in popramo po okusu. Nato v bučke vmešamo testenine, da se okusi dobro spojijo. Preden postrežemo, posujemo s sveže naribanim parmezanom.

Tunina omaka

Sestavine:

400 g pelatov

150 g tunine iz konzerve

polovica čebule

sol, poper

bazilika

Priprava:

V ponvi najprej na olivnem olju prepražite čebulo. Dodajte odcejeno tuno in narezane pelate. Premešajte, začinite s soljo, poprom in baziliko. Omaka naj se kuha še približno deset minut na počasnem ognju.

Omaka z bučkami in paradižnikom

Sestavine:

četrtina pora

250 g bučk

200 g pelatov (lahko tudi iz konzerve)

žlička začimbne soli po vašem izboru

200 g mocarele

origano in bazilika

Priprava:

Por narežemo na majhne kolobarje in prepražimo na olivnem olju, dodamo narezane bučke, žličko začimbne soli in premešamo. Po nekaj minutah dodamo še na kocke narezane pelate, dobro premešamo ter začinimo z origanom in baziliko. Dušimo nekaj minut, nato v omako vmešamo najljubše testenine in na kocke narezano mocarelo.

Očarljiva carbonara

Sestavine:

320 g špagetov

olivno olje

350 g slanine

100 g naribanega parmezana

2 rumenjaka

sol in poper

Priprava:

Špagete skuhajte po navodilih na zavojčku. V dokaj globoko ponev vlijte malo olivnega olja. Ko je to vroče, dodajte trakove slanine, ki bo sprostila tudi lastno maščobo. Nežno solite in poprajte.

Rumenjake zmešajte v skledi in jim dodajte parmezan.

Kuhane špagete stresite v ponev in nekaj minut mešajte, da se povežejo s slanino. Izklopite ogenj in dodajte omako. Mešajte še nekaj minut, da se jajca skuhajo, ne da bi se preveč strdila. Ne smejo zakrkniti. Dolijete lahko kakšno žličko vode, v kateri so se kuhali špageti. Postrezite z žličko naribanega parmezana.