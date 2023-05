Španiji grozi katastrofa, kakršne še ni bilo

Dlje časa trajajoče suša in visoke temperature so v Španiji, največji proizvajalki oljčnega olja na svetu, povzročile strah glede letošnjega pridelka oljk, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Tamkajšnji kmetje opozarjajo na "katastrofo", svetovne cene oljčnega olja pa so zaradi težav v Španiji v zadnjem letu močno poskočile.

Od letošnjega januarja skoraj ni deževalo, zemlja pa je posledično zelo suha, je za AFP pojasnil generalni sekretar sindikata malih kmetov v južni Andaluziji, ki je središče španske industrije oljčnega olja, Cristobal Cano. Cano, ki ima v lasti deset hektarjev oljk v bližini Granade, v 20 letih, odkar se ukvarja s kmetijstvom, še ni doživel tako skrb vzbujajočih razmer. "Če se v naslednjih nekaj tednih nekaj ne bo korenito spremenilo, bo prišlo do katastrofe," je opozoril.

Zabeležili 25 odstotkov manj padavin kot običajno

Po podatkih španske meteorološke agencije AEMET so od 1. oktobra lani po vsej Španiji zabeležili 25 odstotkov manj padavin kot običajno, v večjem delu Andaluzije, kjer je zmogljivost rezervoarjev vode le 25-odstotna, pa 50 odstotkov manj.

Konec aprila so se razmere dodatno poslabšale, ko je Španijo zajel zgodnji vročinski val, živo srebro pa se je na njenem jugu povzpelo do 38,8 stopinje Celzija. To se je zgodilo ravno v času cvetenja oljk, je pojasnil vodja združenja španskih proizvajalcev in izvoznikov oljčnega olja Asoliva Rafael Pico. "Če ni cvetov, ni plodu. In če ni plodu, ni olja," je bil jasen Pico.

Španija običajno proizvede polovico svetovnega oljčnega olja in ga vsako leto izvozi za skoraj tri milijarde evrov.

Proizvodnja oljčnega olja padla za 55 odstotkov

Letošnje razmere so toliko bolj skrb vzbujajoče, glede na izjemno slabo proizvodnjo v sezoni 2021−2022, poudarja AFP. V tem obdobju je, prav tako zaradi suše in visokih temperatur, proizvodnja oljčnega olja v medletni primerjavi padla za 55 odstotkov, na 660 tisoč ton.

Manjša proizvodnja oljčnega olja predstavlja tudi slabo napoved za potrošnike. "Svetovna cena oljčnega olja je v veliki meri odvisna od Španije," pravi Pico.

Sredi aprila je bila veleprodajna cena oljčnega olja 5.800 evrov za tono, medtem ko je bil januarja ta znesek 5.300 evrov, je za AFP dejal Fanny de Gasquet iz posredniškega podjetja Baillon Intercor, specializiranega za olja in maščobe. Januarja 2022 so to olje prodajali po 3.500 evrov. Kot ocenjuje, se bo trend višanja cen nadaljeval tudi v prihodnje.

Konec 2022 je španska vlada v okviru svežnja ukrepov za pomoč potrošnikom ob naraščajoči inflaciji znižala davek na dodano vrednost na oljčno olje z deset na pet odstotkov. Da bi kmetom pomagala pri spopadanju s sušo, pa je vlada za 25 odstotkov znižala še dohodnino v tem sektorju, je še poročala AFP.