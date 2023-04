Ne le padavinska, grozi nam tudi vetrna suša. Lahko ustavi vetrne elektrarne?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severno morje je eno od najbolj vetrovnih območij na svetu. Do konca tega desetletja je cilj, da bi vetrna energija na morju proizvedla 65 gigavatov, kar je enakovredno 30 jedrskim reaktorjem. Foto: Reuters

V središču razmaha pridobivanja vetrne energije na morju je Esbjerg na Danskem, ki leži na obali Severnega morja. Pri tem ne gre le za prizadevanja EU za prehod na obnovljive vire energije, ampak tudi zmanjševanje odvisnosti od ruskih energentov, poroča Euronews.

"Povpraševanje je ogromno in veseli nas, da že sedaj vemo, da bomo leta 2025 razprodani," pravi glavni komercialni direktor vetrne elektrarne Esbjerg Jesper Bank, ki pričakuje poslovno nadvse stabilno desetletje.

Kaj pa, če moč vetra prične usihati?

"Podnebne spremembe zagotovo lahko vplivajo na spremenljivost vetra," pravi Matti Juhani Koivisto, višji raziskovalec pri DTU Wind and Energy Systems. "Imamo nekaj dokazov, da bi lahko vetrne suše v prihodnosti postale nekoliko pogostejše. To je še vedno zelo negotovo, a vseeno moramo biti nanje pripravljeni," dodaja Juhani Koivisto.

V Združenem kraljestvu in na Irskem, denimo, so bile hitrosti vetra med julijem in septembrom 2021 po podatkih vesoljskega opazovalnega programa Copernicus precej podpovprečne.

Tudi če bo svet ustavil segrevanje planeta, bodo vetrovi na severni polobli vseeno znatno oslabeli. Pojav se imenuje globalno mirovanje in je posledica hitrega segrevanja Arktike, ki zmanjšuje temperaturno razliko s tropi, kar je vrzel, ki ustvarja vetrove.

Ponavljajoča se sušna obdobja

"Imamo načine, kako ta problem obvladati, in tudi če bodo v prihodnosti vetrne suše pogostejše, imamo tehnologije, s katerimi se lahko spoprimemo s to težavo," zatrjuje Koivisto.

Eden od načinov, s katerimi industrija poskuša ohraniti vrtenje turbin, je povečanje njihove učinkovitosti. "Pri nižjih hitrostih vetra turbine proizvedejo manj energije," pravi Kenneth Thomsen, vodja oddelka pri DTU Wind Turbine Design in v nadaljevanju pojasni: "Lahko pa spremenimo njihovo zasnovo tako, da imamo večji rotor v primerjavi z generatorjem. Nazivno moč turbina potem doseže prej, pri nižji hitrosti vetra. In to pomeni, da ustvarja bolj konstantno moč že pri nižjih hitrostih vetra."

V prihodnjih letih bo tako sposobnost merjenja, ocenjevanja in napovedovanja spremenljivosti vetra postala ključnega pomena.