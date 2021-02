Največja vetrna turbina na svetu: vsaka vetrnica ima 115 metrov

Dansko podjetje Vestas si želi postati vodilna znamka pri razvoju morskih vetrnic za pridobivanje električne energije, zato so razkrili trenutno največjo vetrnico na svetu, V236-15.0 MW. Prvi prototip bo izdelan prihodnje leto, serijska proizvodnja bo stekla do leta 2024, življenjska doba vetrnice pa znaša 25 let.

Danci se z morskimi vetrnimi turbinami ukvarjajo že več kot 25 let. Njihova pot se je začela z vgradnjo 500 kilovatnih vetrnic V39 na vetrni farmi na Danskem. Vse od takrat sta zmogljivost in velikost vetrnic rasli, največji tekmec GE Renewable Energy je namreč pred kratkim naznanil, da bo njihova največja turbina 14-MW haliade-X del faze C morske vetrne elektrarne pri projektu Dogger Bank. Gradnjo naj bi končali leta 2026, a nameravajo pri Vestasu tehnološkemu velikanu prekrižati načrte in do takrat izdelati še večjo vetrno turbino.

Tri vetrnice, vsaka je dolga 115,5 metra

S pomočjo treh vetrnic, vsaka meri 115,5 metra, naj bi imela nova Vestasova vetrna turbina največjo površino vrtenja na svetu. Primerna je za mesta, kjer hitrosti vetra dosežejo tudi do 57 metrov na sekundo. Vsaka turbina bi lahko proizvedla okoli 80 gigavatnih ur na leto, kar je dovolj za oskrbovanje 20 tisoč evropskih domov.

V236-15.0 MW bi lahko poskrbela tudi za zmanjšanje številna na novo postavljenih vetrnic v vetrnih elektrarnah. Njihova nova vetrnica bo lahko na letni ravni proizvedla 65 več električne energije kot zdajšnja V173-9.5 MW, zato bi lahko vetrni farmi povečala izkoristek za pet odstotkov, obenem pa bi postavili kar 34 vetrnih turbin manj.