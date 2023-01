Prvi izkoristek vetra: največja in najvišja na svetu #foto

Vestas je svojo največjo vetrno turbino predstavil v začetku lanskega leta. Zdaj so jo postavili na testnem poligonu na severu Danske pri mestu Osterild. Tam jo čakajo obsežna testiranja, verifikacija in nato začetek serijske proizvodnje. Najprej jo bodo postavili pri danskem mestu Frederikshavn, naročila pa so Danci že dobili tudi iz ZDA.

🆕 The V236-15.0 MW prototype turbine has now been fully installed and has produced its first kWh of power at the Østerild National test centre in Denmark.

