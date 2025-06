Odziv Združenja civilnih iniciativ za Slovenijo brez vetrnih elektrarn na očitke GIZ glede posveta v Državnem svetu

V Združenju civilnih iniciativ za Slovenijo brez vetrnih elektrarn odločno zavračamo očitke Gospodarsko interesnega združenja za vetrno energijo (GIZ), da naj bi bil posvet v Državnem svetu enostranski in pristranski. Gre za javni dogodek, odprt za vse zainteresirane, kar je jasno poudarjeno tudi v uradni komunikaciji Državnega sveta. GIZ je bil, tako kot vsakdo drug, povabljen k udeležbi in razpravi, a je svojo prisotnost zavrnil. Šele naknadno je sledil javni protest, ki je temeljil na subjektivni oceni "neprimernosti formata", ne pa na dejanskem izključevanju.

Posvet je bil organiziran v skladu z običajno prakso DS: pobudo je dala civilna družba, vlogo sovoditeljice je prevzela predstavnica pobudnikov, kar je popolnoma legitimno in redno uporabljeno v Državnem svetu. Sodeloval je tudi državni svetnik kot predstavnik lokalnih interesov – interesne skupine, ki jih investicijski apetiti pogosto neposredno prizadenejo.

Kritika GIZ, češ da posvet ni bil "vsebinsko uravnotežen", je neiskrena in neutemeljena. Kdor se ne udeleži razprave, težko kasneje legitimno zahteva, da je bila neuravnotežena. Prav tako je podcenjujoče do civilne družbe in lokalnih skupnosti, da se njihov glas obravnava kot "ne-strokoven", še posebej, ko temelji na realnih izkušnjah, obstoječih okoljskih podatkih, pravnih analizah in obsežnih primerih iz tujine.

Ne nasprotujemo razpravi o obnovljivih virih energije – nasprotujemo netransparentnim, okoljsko vprašljivim in družbeno spornim projektom, ki v imenu "zelenega prehoda" ogrožajo naravno in kulturno krajino ter zdravje ljudi. Vetrne elektrarne niso tabu, a morajo biti umeščene preudarno, z upoštevanjem lokalnih skupnosti in naravovarstvenih standardov.

Zato jasno sporočamo: Združenje CI za Slovenijo brez VE ne bo odstopilo od svojega stališča in bo še naprej glasno opozarjalo na nevarnosti in neustreznosti načrtovanih vetrnih elektrarn. Prihodnost energije v Sloveniji ne sme temeljiti na pritisku interesnih skupin, ki zanemarjajo zdravje ljudi in okolje.

GIZ pozivamo, naj v prihodnje raje sodeluje kot napada, saj prostor za javni dialog v Sloveniji mora ostati odprt, ne glede na ekonomsko moč posameznih deležnikov. Državni svet si zasluži pohvalo za pripravljenost, da prisluhne tudi tistim glasovom, ki so v institucionalnem prostoru pogosto preslišani.

S spoštovanjem,

Diego Loredan, koordinator združenj