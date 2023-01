Novi davki za Norvežane: brez pretresa ali nova realnost?

Norveška - deset let razvoja elektromobilnosti in novi izzivi

Norveška je s 5,5 milijona prebivalcev razmeroma majhna država in tudi kot avtomobilski trg se zato ne more primerjati s tistimi največjimi, na primer Nemčijo, kaj šele Kitajsko. Norveški pa je kot državi, kjer bogastvo prihaja tudi iz naftnih virov, uspelo kar najbolj udejanjiti razvoj elektromobilnosti.

Zagotovili so ugodnosti in poskrbeli za ključni temelj: razširjeno in učinkovito polnilno infrastrukturo

Norveški je sicer to uspelo zaradi številnih objektivnih razlogov: država je bogata, tudi življenjski standard je visok. Klasični avtomobili so visoko obdavčeni, zato so tudi električna vozila cenovno razmeroma dostopna. Z več davčnimi olajšavami (brezplačne cestnine, parkirišča …) jim je uspelo, da so jih približali Norvežanom, in to kljub dejstvu, da mrzli skandinavski zimski meseci niso po volji baterijskim vozilom.

Pri tem je pomagala naložba v polnilno infrastrukturo, saj imajo Norvežani ob svojih cestah kar 5.600 hitrih polnilnic. Samo lani so postavili 1.500 novih.

Tesla ostaja vodilna znamka na norveškem avtomobilskem trrgu. Foto: Guliver Image

Bilanca desetih let: tržni delež električnih avtomobilov z 2,9 na 79 odstotkov

Med novimi avtomobili je lani delež električnih na Norveškem narastel na 79,3 odstotka. Pred desetletjem je znašal komaj 2,9 odstotka, predlani pa še 65 odstotkov. Rast tržnega deleža je izjemno hitra. V povprečju so bili torej lani štirje od petih prodanih novih avtomobilov že električni. Do leta 2025 bi lahko na Norveškem že končali prodajo novih avtomobilov z bencinskim motorjem in tudi hibridnimi pogoni. Hyundai na primer na Norveškem prodaja le še svoje električne modele.

Med vso floto norveških registriranih avtomobilov je delež električnih že skoraj 21-odstoten (20,9 odstotka).

Najuspešnejša Tesla in Volkswagen

Med znamkami je bila lani spet najuspešnejša Tesla z 12,2-odstotnim, drugi pa Volkswagen z 11,6-odstotnim tržnim deležem. Med posameznimi modeli so bili na vrhu tesla model Y, volkswagen ID.4 in škoda enyaq. Med prvimi desetimi so načeloma le električni modeli. Pri volvu XC40 je 95 odstotkov prodanih pomenila električna različica.

Deset najbolje prodajanih avtomobilov na Norveškem v 2022:



1. tesla model Y: 17.356

2. volkswagen ID.4: 11.561

3. škoda enyaq: 7.133

4. BMW iX: 6.127

5. volvo XC40: 5.507 (5.279 električnih)

6. hyundai Ioniq 5: 5.044

7. audi Q4 e-tron: 4.928

8. audi e-tron: 4.740

9. polestar polestar 2: 4.692

10. ford mustang mach-E: 4.226

Norvežani so poskrbeli za temelje elektromobilnosti in ob svoje ceste postavili veliko število tako klasičnih kot tudi hitrih polnilnic. Foto: Reuters

Nič več velike izgube za proračun, Norveška pripravlja nove davke

Visoka rast deleža električnih avtomobilov in s tem učinkovitega nižanja neposrednih ogljičnih odtisov pa je za Norvežane prišel za visoko ceno. Ker so električni avtomobili manj obdavčeni od tistih z bencinskim ali dizelskim motorjem, v državno blagajno letno pride več kot 39 milijard norveških kron, to je 3,7 milijona evrov.

Primer: kdor je lani na Norveškem kupil električnega porscheja taycana turbo S, ga je ta stal vsaj 1,7 milijona kron (160 tisoč evrov). Če bi kupil primerljivo vozilo z bencinskim motorjem, bi ta skupaj z višjim davkom stal več kot 2,1 milijona kron (200 tisoč evrov).

Norveška vlada pripravlja nov sistem obdavčitve, ki bi za vse avtomobile temeljil na njihovi masi. Ker so električni avtomobili v primerjavi s klasičnimi težji, bi jih to nemudoma tudi znatneje obdavčilo. Za nove električne avtomobile s ceno vsaj 500 tisoč kron (47.500 evrov) bodo uvedli tudi 25-odstotni DDV.

"Električni avtomobil je za Norvežane že postal nova realnost …"

Kljub razvoju elektromobilnosti in tudi polnilne infrastrukture so težave za norveške voznike tudi podobne tistim iz preostalih evropskih držav. Med temi je za zdaj nezmožnost plačila polnjenja neposredno z bančno kartico, kar od uporabnikov zahteva več različnih aplikacij oziroma kartic.

"Električni avtomobil je za Norvežane postal nekaj vsakdanjega, zato moramo nanje začeti gledati drugače tudi z davčnega vidika. Prepričani smo, da bodo električni avtomobili ostali zanimivi. Kot država pa se moramo zdaj temeljiteje posvetiti drugim področjem, eno od takih je promet s težkimi tovornimi vozili," je za Reuters povedal Johan Vasara z norveškega prometnega ministrstva.