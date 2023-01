Nov rekord Tesle: prvi čez milijon, take so številke

Analitiki so pričakovali celo nekoliko boljši prodajni izkupiček zadnjih mesecev lanskega leta, a dosežek je za Teslo v posamičnem četrtletju še vedno rekorden. Skupno so kupcem dostavili 405 tisoč električnih avtomobilov, na letni ravni pa so lani skupno prodali 1,3 milijona vozil. S tem Tesla ostaja vodilna na področju elektromobilnosti, prva je na letni ravni tudi presegla raven milijon prodanih električnih avtomobilov.

Obe tesli letos med 20 najbolje prodajanimi avtomobili v Evropi

V zadnjem četrtletju so sicer izdelali celo 439 tisoč avtomobilov, dostavili pa so jih omenjenih 405 tisoč. Med temi je bilo kar 388 tisoč modelov 3 in Y, za katere Tesla še vedno nima ločene prodajne statistike. Preostalih 17 tisoč vozil so predstavljali modeli S oziroma X.

Podobno velja tudi na letni ravni. Med 1,3 milijona predanimi teslami je bilo kar 1,2 milijona modelov 3 in Y. Oba avtomobila sta tudi v Evropi edina električna modela, ki sta se do konca novembra zavihtela med dvajset najbolje prodajanih modelov skupno.