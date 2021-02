Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danci bodo v Severnem morju gradili umetni otok v vrednosti 28 milijard evrov, ki bo namenjen vetrnicam in proizvodnji zelene električne energije. Ocenjujejo ga kot največji gradbeni projekt do zdaj, že v začetni fazi pa bo zagotovil zeleno elektriko trem milijonom danskih gospodinjstev.

Danska vlada je potrdila projekt gradnje umetnega otoka, s katerim želijo izkoristiti potencial vetrne energije v Severnem morju. Otok bo zahodno od polotoka Jutland, 80 kilometrov od obale. Velik bo 120 tisoč kvadratnih metrov oziroma toliko kot 18 nogometnih igrišč. Nanj bodo postavili vetrnice za proizvodnjo električne energije. Že v prvi fazi bodo te zadoščale za energijo treh milijonov danskih gospodinjstev, je poročal The Guardian.

Dobra polovica naložbe za državo, preostalo za zasebni sektor

Danski politiki so sprejeli konsenz in potrdili enega največjih infrastrukturnih projektov. Država bo imela 51-odstotno lastništvo in udeležbo v naložbi, za preostali del bo poskrbel zasebni sektor.

To je eden od dveh načrtovanih projektov. Drugega bodo postavili na baltskem otoku Bornholm. Skupno bosta nemudoma podpirala proizvodnjo pet gigavatov električne energije, s čimer bodo potrojili trenutne danske kapacitete elektrike iz vetrne energije. Pozneje bodo skupno kapaciteto povečali na 12 gigavatnih ur.

Projekt umetnega otoka ne bodo končali pred letom 2033, zato Dancem vseeno morda ne bo uspelo izpolniti svojih ambicioznih načrtov. Do leta 2030 načrtujejo 70-odstotno zmanjšanje lastnih toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990.