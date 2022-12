Težave oljkarjev v slovenski Istri #video

Slovensko oljčno olje sodi med najboljše na svetu, a ga je malo, zato pridelovalcem bolj kot ne ostane butična prodaja. A to, da s količinami ne morejo konkurirati večjim državam, ni edina težava oljkarjev. Samo polovica jih je namreč vpisana v register kmetijskih gospodarstev in zato so evidence o proizvodnji oljčnega olja nepopolne.

Slovensko oziroma istrsko oljčno olje se po kakovosti uvršča v sam svetovni vrh. A mali oljkarji po količini pridelanega olja in ceni ne morejo konkurirati večjim državam proizvajalkam.

"Pred dvema letoma je slovensko oljčno olje dobilo nagrado za najboljše ekstra deviško oljčno olje na svetu na mojem tekmovanju. Slovensko oljčno olje je zelo posebno, ker vsebuje veliko zdravju koristnih polifenolov," je pojasnila Emmanuelle Dechelette, ustanoviteljica tekmovanja Olio Nuovo.

Evidence o proizvodnji oljčnega olja nepopolne

"Smo majhni, butični in zelo kakovostni. In vemo, da za to je nujna tudi primerna cena," je povedala Maja Podgornik z Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper. Ob tem na inštitutu opozarjajo, da so evidence o proizvodnji oljčnega olja nepopolne: "Dejstvo je, da je samo polovica oljkarjev vpisana v ta register kmetijskih gospodarstev. Dejanska raba, ki se jo vidi z ortofoto posnetkov kaže, da imamo okrog 2.400 hektarjev oljk."

Država rešitev vidi v povezovanju, oljkarji drugje

Zaradi splošne draginje se je v težavah znašel tudi sektor oljkarstva, a to ni edini izziv, s katerim se soočajo mali oljkarji. Poleg tega imajo določene omejitve tudi pri načinu kmetovanja, saj velika večina dela še vedno poteka ročno, kar podraži postopek pridelave. Oljkarji ocenjujejo, da nimajo prave spodbude oziroma pomoči od države in da imajo poleg naravnih omejitev še drugačne pogoje na področju kmetijske politike v državi.

Pričakovanj je veliko, med drugim si po besedah Podgornikove oljkarji želijo, da bi bil liter olja subvencioniran, ampak strategija države oziroma strateški odločevalci v tem ne vidijo rešitve. Bolj kot v tem rešitev vidijo v povezovanju oljkarjev.

Komunikacija med državo in oljkarji naj bi sicer stekla v kratkem.