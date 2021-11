Minister Podgoršek ob svetovnem dnevu oljke čestital slovenskim oljkarjem

Ob Svetovnemu dnevu oljke je Inštitut za oljkarstvo v okviru Znanstveno raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper) organiziral bilateralno srečanje, na katerem so sodelovali ustanoviteljica mednarodnega gastronomskega tekmovanja Olio Nuovo Emmanuelle Dechelette, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek in francoska veleposlanica v Sloveniji Florence Ferrari. Srečanje prek videokonference med Ljubljano in Parizom je bilo namenjeno promociji ter degustiranju najboljših oljčnih olj. Goste v Ljubljani je s kulinaričnim presežkom navdušil chef restavracije Maxim Peter Kovač. Ponudba najboljših slovenskih oljčnih olj je ekskluzivno in za kratek čas na voljo na prodajnih mestih najboljšega soseda.

Kakovost ter izjemno tradicijo slovenskih oljčnih olj med drugim izkazuje tudi Marco Oreggia, svetovno znani avtor najbolj eminentnega vodnika po oljčnih oljih Flos Olei, ki Istro kot regijo uvršča na prvo mesto po kakovosti oljčnih olj na svetu. Zaradi zahtevnih razmer kmetovanja v Sloveniji so slovenska olja dražja, zato slovenski oljkarji iščejo tudi tuje trge, v Sloveniji pa bo izbor najboljših oljčnih olj ekskluzivno na voljo v Mercatorju. Prvi med enakimi je na tekmovanju Olio Nuovo Days postal oljkar Vanja Dujc, ki je prejel priznanje za najboljše oljčno olje severne poloble leta 2021.

Mercator ostaja največji partner lokalnim dobaviteljem

Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercatorja, je potrdil, da Mercator ostaja največji partner lokalnim dobaviteljem, saj letno od slovenskih dobaviteljev odkupi za več kot 500 milijonov evrov blaga. S tem podpira razvoj lokalnih skupnosti, razvija podeželje in učinkuje na dvig dodane vrednosti prehrambne industrije. Ekskluzivna ponudba izbranih slovenskih oljčnih olj bo tako na voljo nakupovalcem v trgovini Maximarket Mercator.

Minister Podgoršek čestital oljkarjem

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je izpostavil pomen in vrednost bilateralnih odnosov med Slovenijo in Francijo. Ob tem je posebno zahvalo naslovil na slovenske oljkarje, ki so v letošnjih zahtevnih razmerah pridelali oljčno olje vrhunske kakovosti in ga poslali v svet ter bili nagrajeni z najbolj prestižno lovoriko. Minister Podgoršek je izrazil še posebno zadovoljstvo, da se širi krog pridelovalcev oljčnih olj vrhunske kakovosti in da se v ta krog vključujejo tudi mladi. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi znanstvene in podporne institucije, med drugim tudi mednarodno pooblaščeni panel in laboratorij, ki deluje v okviru Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper.

Foto: Uroš Štanc

Florence Ferrari, francoska veleposlanica v Sloveniji

Francoska veleposlanica v Sloveniji Florence Ferrari je spomnila, da je kmetijstvo neločljivi del identitete Francije in Slovenije, podobno kot kulinarika in življenjski slog. Oljčno olje, ki ga izpostavljamo ob svetovnem dnevu oljk, je eden od simboličnih proizvodov obeh držav – kot sta na primer vino ali med. Veleposlanica se je zahvalila ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije za povabilo Franciji, največji kmetijski proizvajalki v Evropski uniji, da je kot država partnerica sodelovala na 59. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA avgusta lani. Sejem je bil priložnost za začetek ali tudi za poglobitev sodelovanja v kmetijstvu. Veleposlanica je poudarila, da se bosta državi med pripravami na predajo predsedovanja Svetu Evropske unije Slovenije Franciji ukvarjali s številnimi pomembnimi vprašanji, tudi z vprašanji geografskih označb, kjer ima oljčno olje posebno mesto.

Emmanuelle Dechelette, ustanoviteljica prestižnega gastronomskega tekmovanja Olio Nuovo Days, ki je podelilo nagrado za najboljše oljčno olje na svetu slovenskemu oljkarju Vanji Dujcu, je izpostavila pomen krožnega sodelovanja med pridelovalci, oljarnami, raziskovalnimi institucijami ter mednarodnimi trgi. Tako zahtevna infrastruktura je povezana z doseganjem višjih tržnih cen oljčnih olj, ki nosijo podlago v visoki strokovnosti panoge, certifikatih kakovosti in predvsem redkosti izdelka zaradi vremensko manj ugodne sezone.

Foto: Uroš Štanc

Dr. Rado Pišot, direktor Znanstveno raziskovalnega središča Koper, je poudaril, da je letošnji svetovni dan oljke še pomembnejši za slovenske oljkarje, saj je zmagovalec mednarodnega gastronomskega tekmovanja Olio Nuovo days postal istrski oljkar Vanja Dujc in bil tako razglašen za pridelovalca najboljšega oljčnega olja severne poloble. Ob tej priložnosti je akreditiran in mednarodno pooblaščen laboratorij Inštituta za oljkarstvo pri ZRS Koper izbral najboljša mlada oljčna olja slovenskih pridelovalcev, ki so tako dobili premierno priložnost, da svoja olja ponudijo tudi v prestižni trgovini Maximarket v Ljubljani.

Slovenija je oljkarska velesila

V Sloveniji kljub nekoliko nižji porabi oljčnega olja od evropskega povprečja ne zaostajamo v kakovosti izdelkov. Nasprotno. Kakovost oljčnih oljk, ki jih predeljujejo slovenski oljkarji, ki se praktično z vsakega velikega ocenjevanja ali tekmovanja vračajo v Slovenijo z najboljšimi ocenami in priznanji, je izjemna.