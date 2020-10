Avtorji vodnika Flos Olei, ki velja za najvplivnejši vodnik po oljčnih oljih oziroma najpomembnejše ocenjevanje pridelovalcev teh olj, so že šesto leto zaporedoma za regijo, iz katere prihajajo najboljša olja na svetu, razglasili Istro.

Pri olju meja ne obstaja

Pri tem velja govoriti o Istri kot enotni regiji, ki je ne seka državna meja, saj so oljkarji iz slovenske in hrvaške Istre v EU skupaj zaščitili svoje olje, ki zdaj nosi ime ekstra deviško oljčno olje Istra.

"V Sloveniji se lahko absolutno pohvalimo, da naziv regije, iz katere prihajajo najboljša oljčna olja na svetu, pripada tudi nam. Nedvomno smo k temu doprinesli tudi slovenski pridelovalci," je ob pomembnem priznanju poudaril Miran Adamič, ki v Baredih nad Izolo prideluje olja Ronkaldo.

Miran Adamič Foto: Ana Kovač

"Sicer je kruta realnost, da obstaja neka mejna črta, toda Istra je ena regija," je dejal Adamič in pojasnil, da Istro kot celoto razumejo tudi v vodniku Flos Olei.

Ta vsako leto razglasi 500 najbolje ocenjenih oljkarjev z vsega sveta in med njimi so redno tudi Slovenci. Letos jih je 13: s po 97 točkami (od sto mogočih) so najvišje ocenjeni Dujc, Jenko in Morgan, 95 točk je dobil Miran Adamič – Ronkaldo, 92 pa kmetija Bočaj. Ob teh petih najvišje ocenjenih so v vodnik uvrščeni še Jasa, Karlonga, Pr' Rojcah, Sabadin, Šavrin in Šturman iz obalno-kraške ter Bose in Kante iz goriške regije.

Ocenjujejo pridelovalca kot celoto

"Seveda so pri teh ocenah pomembna sama olja, a ne ocenjujejo le njih," je ob tem poudaril Miran Adamič, ki se redno uvršča med najbolje ocenjene pridelovalce, "ocenjujejo pridelovalca kot celoto. Torej njegovo konstantnost, napredek, način pridelave, tudi priznanja na drugih tekmovanjih."

Foto: Ana Kovač

Letošnja letina je zahtevna

Ob tem smo se z Adamičem dotaknili tudi letošnje letine, saj bo prav v prihodnjih dneh vrhunec obiranja oljk. "Letošnja letina se vse bolj kaže kot zahtevna. Plodov bo več, a bo izplen manjši, iztisnili bomo manj olja," je povedal priznani oljkar in pojasnil: "Letos je bilo leto oljčne muhe, proti njej smo se borili, kolikor smo se lahko, a je bil napad precej velik. Drugi dejavnik pa je vreme. Začenja se vrhunec obiranja, vremenska napoved pa ni obetavna. A na to seveda ne moremo vplivati."

"Pričakujem solidno letino po količini, glede kakovosti pa je zdaj še preuranjeno govoriti, saj so za to potrebne kemične in senzorične analize," je sklenil Adamič, "se bomo pa nedvomno potrudili, da bo v redu."

Preberite še: