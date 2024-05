Pravilna izbira malic lahko pripomore pri obvladovanju lakote, uravnavanju krvnega sladkorja in povečanju vnosa hranil, kot so beljakovine, vlaknine in zdrave maščobe. Malice in prigrizki niso zgolj način za potešitev lakote med obroki, so priložnost za dodajanje pomembnih hranil v vašo prehrano. Pravilno izbrani prigrizki lahko zmanjšajo potrebo po hrani in preprečijo prenajedanje med glavnimi obroki, pomagajo pri vzdrževanju energije in povečajo vnos hranil, zlasti če vključujejo sadje, zelenjavo, polnozrnata žita, beljakovine in zdrave maščobe.

27. maja se začenja že 13. Fit akademija, ki vam postopoma pomaga vzpostaviti zdrav življenjski slog, urejeno prehrano in redne treninge. Trenutno si Fit akademijo 13 lahko zagotovite po akcijski ceni 27,90 evra. Vaša pa ostane za vedno! Prijave so že odprte!

Malice in prigrizki prav tako pomemben del programa kot glavni obroki.Malice in prigrizki, ki jih zaužijemo skozi dan, igrajo pomembno vlogo tako pri zagotavljanju stalne energije in dobrega počutja kot tudi pri vzdrževanju zdrave telesne teže.

Kako pripraviti zdrave prigrizke

Za pripravo zdravih malic in prigrizkov je pomembna predpriprava. Če imate doma sestavine oziroma imate vnaprej pripravljeno malico, boste manj verjetno posegli po manj zdravih možnostih. Poleg tega vas bodo prigrizki, ki vsebujejo beljakovine, vlaknine in zdrave maščobe, nasitili za dlje časa.

Če ste veliko na poti, izberite prigrizke, ki jih je preprosto prenašati. Ustanoviteljica programa Fit akademija Patricia Pangeršič nam je razkrila tri FA recepte za malice. Če imate nekaj zdravih izbir na dosegu roke, vam to lahko pomaga pri dobri podpori skozi dan.

Ko boste enkrat preizkusili okusne recepte, po katerih kuhajo v Fit akademiji, morda nikoli več ne boste posegali po manj zdravih izbirah.

Fit akademija 13 na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje:

Idejna vodja Fit akademije je Patricia Pangeršič. Foto: Fit Akademija z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni ali napredni različici,

z vadbo booty attack, ki krepi mišice nog in zadnjice,

z vadbo joga pilates flow, ki pomaga pri oblikovanju tako telesa kot duha,

z vadbo fit step, pri kateri se prepletajo kardiointervali in krepilne vaje,

z vadbo fit pump, ki izboljša telesno pripravljenost in moč ter zagotovi visoko porabo kalorij,

z visokointenzivnim intervalnim treningom, imenovanim tabata, ki omogoča kurjenje maščob še v obdobju naslednjih 12 ur po zaključenem treningu,

s fizioterapevtsko vadbo pod strokovnim vodstvom, s katero se osredotočajo na najpogostejše težave, s katerimi se spopada velik del prebivalstva,

z vadbo core workout, ki poskrbi za močno trebušno jedro in izboljša telesno držo,

z vodeno meditacijo, ki v hektičnem načinu življenja pomaga najti notranji mir,

z več kot 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

z nakupovalnimi seznami, ki vsebujejo preproste sestavine,

s knjižico za spremljanje napredka in dnevnikom treningov,

z dostopom do motivacijske skupine, kjer se spodbujajo in si delijo izkušnje udeleženke Fit akademije. Skupna vrednost celotnega programa je 850 evrov. Tokrat ga dobite za 27,90 evra. Pridružite se zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje.





Šesttedenski jedilniki za vsak dan in vse obroke

Fit Akademija 13 ponuja več kot 80 preprostih receptov za zajtrke, kosila, večerje in zdrave malice. S pomočjo njihovih receptov boste odkrili, kako preprosto je pripraviti zdrave in okusne obroke. Za to ne potrebujete posebnega kuharskega znanja ali zapletenih priprav, sestavljajo pa jih preproste sestavine, ki jih najdete v vsaki prodajalni. S pomočjo nakupovalnih seznamov, ki jih dobite poleg, bo nakup sestavin hiter in varčen. Z dobro organizacijo boste namreč lahko prihranili celo kakšen evro.

Kaj o jedilnikih pravijo dotedanje udeleženke Fit akademije:

Prijavite se v Fit akademijo 13 in pridobite dostop do zdravih in uravnoteženih receptov, ki so že več kot 65 tisoč Slovenkam in Slovencem pomagali pri doseganju ciljev. Za doseganje optimalnih rezultatov je najboljše, da izvajate kombinacijo vadbe in prehrane, vendar pa bodo rezultati vidni tudi v kolikor se držite le prehrane ali pa izvajate le treninge.

FIT AKADEMIJA 13 VAS NAGRADI Foto: Fit Akademija Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred akademijo in po koncu akademije. Na podlagi prejetega gradiva bomo izbrali tri zmagovalce. Več informacij in podrobnosti prejmeš, ko se prijaviš in začneš svojo pot v FA13. Pridruži se nam in osvoji ne le boljšega počutja, ampak še dodatno nagrado za svoj trud! 1. mesto = 1000 evrov

= 1000 evrov 2. mesto = 800 evrov

= 800 evrov 3. mesto = 500 evrov

