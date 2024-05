Razkrivamo recepte, po katerih kuhajo udeleženke Fit akademije

Uživanje zdrave in uravnotežene prehrane je eden od dejavnikov, ki pomaga pri vzdrževanju dobrega počutja in optimalne telesne teže. Tega se dobro zaveda tudi ustanoviteljica enega najuspešnejših programov preoblikovanja telesa pri nas, Fit akademije, Patricia Pangeršič. Zdravi recepti so zato eden ključnih elementov programa. V Fit akademiji 13 boste tako dobili več kot 80 zdravih receptov za zajtrk, malico, kosilo in večerjo. Po kakšnih receptih kuhajo udeleženke programa, preverite v nadaljevanju!

27. maja se začenja že 13. Fit akademija, ki je še bolj izpopolnjena in se osredotoča na tisto kar deluje – na postopno vzpostavitev zdravega življenja, urejene prehrane in rednih treningov. Trenutno si Fit akademijo 13 lahko zagotovite po akcijski ceni 27,90 evra. Vaša pa ostane za vedno!

Zdravi, hitri in okusni obroki

Za optimalno telesno pripravljenost je, poleg redne telesne vadbe, ključnega pomena uravnotežena prehrana, ki zagotavlja vse potrebne kalorije in hranila za dnevne aktivnosti. Fit Akademija 13 ponuja več kot 80 enostavnih receptov, ki kuhanje spremenijo v pravo avanturo, nakupovanje pa v učinkovito misijo, s katero lahko prihranite čas in denar.

S pomočjo njihovih receptov boste odkrili, kako preprosto je pripraviti zdrave in okusne obroke. Za to ne potrebujete posebnega kuharskega znanja ali zapletenih priprav, sestavljajo pa jih enostavne sestavine, ki jih najdete v vsaki prodajalni. S pomočjo nakupovalnih seznamov, ki jih dobite poleg, bo nakup sestavin hiter in varčen. Z dobro organizacijo boste namreč lahko prihranili celo kakšen evro.

Vsak dan začnite z zdravim zajtrkom

Različne raziskave kažejo, da je uživanje zajtrka povezano z manjšim tveganjem za debelost in nekatere kronične bolezni. Veliko ljudi zjutraj posega po preprostih ogljikovih hidratih, ki pa ne zagotavljajo dolgotrajne energije. Boljša izbira so obroki, bogati z vlakninami in beljakovinami, saj ti dalj časa ohranjajo občutek sitosti in zagotavljajo stalno energijo za aktiven življenjski slog.

V Fit akademiji 13 za zajtrk priporočajo:

Foto: Fit Akademija

Fit akademija 13 na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje:

Idejna vodja Fit akademije je Patricia Pangeršič.

z vadbo booty attack, ki krepi mišice nog in zadnjice,

z vadbo joga pilates flow, ki pomaga pri oblikovanju tako telesa kot duha,

z vadbo fit step, pri kateri se prepletajo kardiointervali in krepilne vaje,

z vadbo fit pump, ki izboljša telesno pripravljenost in moč ter zagotovi visoko porabo kalorij,

z visokointenzivnim intervalnim treningom, imenovanim tabata, ki omogoča kurjenje maščob še v obdobju naslednjih 12 ur po zaključenem treningu,

s fizioterapevtsko vadbo pod strokovnim vodstvom, s katero se osredotočajo na najpogostejše težave, s katerimi se spopada velik del prebivalstva,

z vadbo core workout, ki poskrbi za močno trebušno jedro in izboljša telesno držo,

z vodeno meditacijo, ki v hektičnem načinu življenja pomaga najti notranji mir,

z več kot 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

z nakupovalnimi seznami, ki vsebujejo preproste sestavine,

s knjižico za spremljanje napredka in dnevnikom treningov,

z dostopom do motivacijske skupine, kjer se spodbujajo in si delijo izkušnje udeleženke Fit akademije. Skupna vrednost celotnega programa je 850 evrov. Tokrat ga dobite za 27,90 evra. Pridružite se zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje.

In rezultat? Odlično počutje, več energije, lepša postava in veliko večja samozavest!

Poslušajte svoje telo in uravnotežite potrebe z zdravo prehrano

Če želite izgubiti težo ali učvrstiti svoje telo, se lahko zdi mamljivo zmanjšati kalorični vnos. Vendar je pomembno, da to naredite na zdrav način. Poseganje po strogih dietah in izogibanje določeni vrsti hrane lahko prinese začasne rezultate, a zahtevnih prehranjevalnih načrtov se ni priporočljivo držati na dolgi rok.

V Fit akademiji k temu pristopajo na zdrav način. Ne svetujejo strogih diet, pač pa vas naučijo razumeti, koliko in kaj jesti, da dosežete svoje cilje. Z navodili, kako sestavine prilagajati, če česa ne jeste, ali želite v receptu kaj spremeniti, kuhanje po receptih Fit akademije nikoli ne bo monotono. Poleg tega vsak recept vsebuje zapisano kalorično vrednost, kar vam omogoča boljši nadzor nad dnevnim vnosom kalorij.

Fit akademija ni klasična dieta, niso navodila in ne hitre rešitve. Osredotoča se na postopno vzpostavitev zdravega življenja, urejene prehrane in rednih treningov. Dosedanje udeleženke programa so pohvalile praktičnost in dostopnost jedilnikov ter poudarile, da jim je Fit Akademija 13 pomagala bolje razumeti zdravo prehranjevanje in hkrati zmanjšati stroške gospodinjstva.

Ekskluzivno predstavljamo recepta za kosilo in večerjo:

Foto: Fit Akademija

Foto: Fit Akademija

65 tisoč Slovenkam in Slovencem pomagali pri doseganju ciljev.



Prijavite se v Fit akademijo 13 in pridobite dostop do zdravih in uravnoteženih receptov, ki so že več kotpomagali pri doseganju ciljev.

Za doseganje optimalnih rezultatov je najboljše, da izvajate kombinacijo vadbe in prehrane, vendar pa bodo rezultati vidni tudi v kolikor se držite le prehrane ali pa izvajate le treninge.

FIT AKADEMIJA 13 VAS NAGRADI Foto: Fit Akademija Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred akademijo in po koncu akademije. Na podlagi prejetega gradiva bomo izbrali tri zmagovalce. Več informacij in podrobnosti prejmeš, ko se prijaviš in začneš svojo pot v FA13. Pridruži se nam in osvoji ne le boljšega počutja, ampak še dodatno nagrado za svoj trud! 1. mesto = 1000 evrov

= 1000 evrov 2. mesto = 800 evrov

= 800 evrov 3. mesto = 500 evrov

