"Lepo je biti del take srčne skupnosti, kjer vse dihamo za enako stvar: biti vsak dan boljši, navzven in navznoter." "Treningi noro dobri, jedilniki za v master šefa, podporna skupina res 1A. Odkar sem se prvič vpisala v Fit akademijo, ostajam zvesta in bom še najprej. To je nekaj najboljšega, kar lahko ženska naredi zase." "Tako odlično in zdravo še nisem jedla. Da ne govorim o treningih. Nikoli nisem tako z veseljem pristopila na blazino in začela telovaditi." "Res sem navdušena, ker je celoten program zastavljen tako celovito. Spoznala sem, da se da shujšati brez preveč intenzivnih vadb, ki so mi energijo samo jemale. Da o predajanju znanja glede prehrane in receptih niti ne izgubljam besed." "S pridružitvijo Fit akademiji sem naredila najboljšo odločitev za nadaljnje življenje." To so le nekateri komentarji udeleženk Fit akademije, ki so s pomočjo programa izoblikovale svoje telo ter si povrnile energijo, dobro počutje in samozavest. Četudi so se v program prijavile z nezaupanjem, so jim prvi rezultati po enem mesecu zagotovili popolno pripadnost in motivacijo, da vztrajajo naprej.

Fit akademija ni klasični program hujšanja, ni dieta, niso navodila in ne hitre rešitve. Program se osredotoča na postopno vzpostavitev zdravega življenja, urejene prehrane in rednih treningov. Posameznic in posameznikov, ki zaupajo programu Fit akademija, se je do danes nabralo že več kot 65 tisoč. Konec maja se začne že 13. po vrsti, še bolj izpopolnjena in z dodanimi programi.

Do 27. maja imate možnost Fit akademijo 13 kupiti po promocijski ceni 27,90 evra. Vaša pa ostane za vedno!

Fit akademija 13 na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje:



Idejna vodja Fit akademije je Patricia Pangeršič. Foto: Fit Akademija z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni ali napredni različici,

z vadbo booty attack, ki krepi mišice nog in zadnjice,

z vadbo joga pilates flow, ki pomaga pri oblikovanju tako telesa kot duha,

z vadbo fit step, pri kateri se prepletajo kardiointervali in krepilne vaje,

z vadbo fit pump, ki izboljša telesno pripravljenost in moč ter zagotovi visoko porabo kalorij,

z visokointenzivnim intervalnim treningom, imenovanim tabata, ki omogoča kurjenje maščob še v obdobju naslednjih 12 ur po končanem treningu,

s fizioterapevtsko vadbo pod strokovnim vodstvom, s katero se osredotočajo na najpogostejše težave, s katerimi se spopada velik del prebivalstva,

z vadbo core workout, ki poskrbi za močno trebušno jedro in izboljša telesno držo,

z vodeno meditacijo, ki v hektičnem načinu življenja pomaga najti notranji mir,

z več kot 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

z nakupovalnimi seznami, ki vsebujejo preproste sestavine,

s knjižico za spremljanje napredka in dnevnikom treningov,

z dostopom do motivacijske skupine, kjer se spodbujajo in si delijo izkušnje udeleženke Fit akademije. Skupna vrednost celotnega programa je 850 evrov. Tokrat ga dobite za 27,90 evra. Pridružite se zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje. Prijave na Fit akademijo 13 so že odprte!









Zgodbe udeleženk, ki navdihujejo

Številne udeleženke in udeleženci Fit akademije so se spopadali z različnimi dietami in strogimi treningi, ki jim niso prinašali rezultatov. Nemalokrat so bili treningi prenaporni ali pa so se morali odpovedovati določeni hrani. Ob tem so bili pogosto lačni in brez energije, kar je privedlo do tega, da so se vrnili k starim navadam.

Fit akademija pa je zastavljena na način, da vas postopoma nauči živeti zdrav življenjski slog. Treningi so narejeni v osnovni in napredni različici, vadbe so raznovrstne, vse pa je posneto vnaprej, tako da vsak lahko najde nekaj zase in telovadi, ko ima čas.

Ekipo Fit akademije 13 sestavljajo strokovnjaki posameznih področij, ki so oblikovali celotni program. Foto: Fit Akademija

V najnovejši Fit akademiji 13 ponujajo novo vadbo, imenovano tabata, ki s svojo edinstveno razporeditvijo intervalov poskrbi za porabo kalorij še v obdobju naslednjih 12 ur po končani vadbi. Vadba traja do 25 minut in je lahko tako samostojen vadbeni program kot tudi dodatek ob izvajanju drugih programov.

Program vsebuje tudi več kot 80 zdravih receptov, sestavljenih iz preprostih sestavin, ki jih najdete v najbližji trgovini. Poleg dobite nakupovalni seznam, ki vam bo prihranil ogromno časa, pa tudi kakšen evro.

Številne udeleženke so delile svoje zgodbe in uspehe, ki so jih dosegle s Fit akademijo. Preberite zgodbo 27-letne Tjaše, ki je s pomočjo Fit akademije izgubila kilograme, izoblikovala postavo ter pridobila samozavest in energijo:

Naj vas navdihnejo tudi fotografije prej/potem udeleženk preteklih Fit akademiij:

Fotogalerija 1 / 5

Preverite še več izkušenj udeleženk na fit-akademija.si, Facebooku in Instagramu.

Zakaj Fit Akademija prinaša rezultate?

Transparentnost programa, prilagodljivi treningi in recepti z zdravimi, a preprostimi sestavinami so tisti ključni elementi, ki navdušujejo udeleženke Fit akademije. Celoten program je oblikovan tako, da je dostopen tudi tistim, ki imajo omejen čas. Vsebine so razdeljene na praktične module z jasnimi navodili, intenzivnost treningov pa se lahko prilagodi posameznikovemu časovnemu okviru in fizičnim sposobnostim.

Za dosego najboljših rezultatov strokovnjaki Fit akademije priporočajo kombinacijo treningov in zdrave prehrane, a bodo spremembe opazne tudi ob izvajanju samo treningov ali kuhanju po njihovih receptih.

Prve spremembe udeleženke začnejo opažati že po šestih tednih aktivnega sodelovanja v programu – kilogrami se začnejo topiti, telo dobiva lepšo obliko, počutje se izboljša. Zaradi dobrih rezultatov mnoge tudi po končanem programu nadaljujejo življenjski slog, ki so ga usvojile s pomočjo ekipe Fit akademije.

Fit Akademija je postala sinonim za uspeh med ženskami. Ne samo, da so spremenile svoje telo, shujšale ali pridobile mišično maso, pridobile so tudi samozavest in več energije. S svojimi navdihujočimi zgodbami dokazujejo, da je sprememba mogoča in dosegljiva za vsako žensko, ki si želi narediti korak naprej k bolj zdravemu in srečnemu življenju.

Fotogalerija 1 / 5

FIT AKADEMIJA 13 VAS NAGRADI Foto: Fit Akademija Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred akademijo in po koncu akademije. Na podlagi prejetega gradiva bomo izbrali tri zmagovalce. Več informacij in podrobnosti prejmeš, ko se prijaviš in začneš svojo pot v FA13. Pridruži se nam in osvoji ne le boljše počutje, ampak še dodatno nagrado za svoj trud! 1. mesto = 1000 evrov

= 1000 evrov 2. mesto = 800 evrov

= 800 evrov 3. mesto = 500 evrov

Več: