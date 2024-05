Danes si sebe težko predstavljam s 115 kilogrami #intervju

Tjaša Kociper je 27-letno dekle iz Kranja. Nikoli ni bila med vitkimi, za kar so bili krivi neredno prehranjevanje ter visokokalorična hrana in pijača. Ko je še nehala trenirati odbojko, so se kilogrami začeli nabirati. "Dovolj je, sem si rekla, ko se je tehtnica ustavila pri 115 kilogramih," pove vedno nasmejano dekle. Leto in pol je od takrat. Danes z 42 kilogrami manj ponosno govori svojo zgodbo o uspehu. "Vse se da, če hočemo in pri tem vztrajamo," je prepričana. S Tjašo smo se pogovarjali o tem, kako ji je to uspelo in na kakšen način vzdržuje pridobljeno postavo.

Foto: Osebni arhiv Ste se zaradi odvečnih kilogramov soočali s kakšnimi omejitvami v vsakdanjem življenju?

Seveda! Najprej se ne zavedaš, a s časoma si priznaš, da zaradi teže marsičesa ne zmoreš. Za vzpon na hrib, ki povprečno vzame slabih 20 minut, sem jaz potrebovala 40 minut, zavezovanje vezalk na čevljih je bilo tudi utrujajoče. Spomin se, kako sem želela sedeti s prekrižanimi nogami, kot večina žensk, a ni šlo, ker so bile moje noge enostavno preširoke za ta položaj. Ob fotografiranju je bil prisoten občutek nelagodja, iskala sem prostor v ozadju, ker si na fotografijah preprosto nisem bila všeč.

Tudi nakup oblačil je bil nočna mora. Nič, kar mi je bilo všeč, mi ni bilo prav. Na koncu sem izbirala oblačila, ki bi skrila vse pomanjkljivosti na mojem telesu, dostopen mi je bil le še oddelek z oblačili za močnejše.

Kaj je bil razlog, da ste se odločili spremeniti svoj življenjski slog?

Malo pred odločitvijo so se mi pojavile bolečine v nogah, odšla sem na pregled k zdravniku, ki je povedal, da so se mi pojavile krčne žile. Zadel me je neki grozen občutek, pomislila sem, da sem 25 let, pa me bolijo kolena, pojavljajo se mi krčne žile, kaj se dogaja z mano. Obisk pri zdravniku se je zaključil z njegovim vprašanjem: "Kaj če bi midva izgubila kakšen kilogram?" To je bilo to. To je bil razlog. Sedla sem v avto in si rekla dovolj je!

Besede zdravnika so poskrbele za tisti klik v moji glavi. Po tistem pregledu se je moje življenje spremenilo. Na boljše!

Svoje kilograme ste se odločili izgubiti s pomočjo Fit akademije. Ste pred tem že poskušali izgubiti kilograme? Na kakšen način in kako uspešni ste pri tem bili?

Seveda sem poskušala, večkrat, a neuspešno. Na vsem znan način: manj jej. Odrekla sem se sladkorju, belemu kruhu, večerjam. Sicer so bili vidni minimalni rezultati, vendar počutje ni bilo takšno, kot bi si želela. Bila sem lačna in brez energije. Pri takšnih dietah sem lahko vztrajala mesec, morda dva. Potem sem se vrnila k starim navadam.

Kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se pridružili Fit akademiji?

Pred prijavo na Fit akademijo sem zasledila citat "one day or day one" in si rekla, ja zdaj je moj "day one".

Odprla sem oglas za Fit akademijo, prebrala program, prečesala fotografije prej/potem. To je bilo to! Še isti večer sem se odločila, da naredim nekaj zase in kupila dostop do Fit akademije. Od tega sta dobri dve leti in še vedno vztrajam.

Kakšna pričakovanja ste imeli pred udeležbo v akademiji? Ali ste si pred udeležbo postavili določene cilje?

Nisem si postavila ciljev, nisem imela v mislih določene številke, imela pa sem zelo močno željo po tem, da shujšam in poskrbim za svoje zdravje. Vedela sem, da se želim bolje počutiti in si povrniti samozavest glede telesa.

Če bi si postavila kakšen cilj, bi ga s tem, kar sem do danes dosegla, že močno presegla.

Tjaša je napredovala iz meseca v mesec. Foto: Fit Akademija

Kaj ste dosegli v teh dveh letih, ko ste spremenili življenjski slog?

Ko sem izgubila prvih 15 kilogramov, sem si rekla, da mogoče lahko še dodatnih pet. Po prvih 15 sem do danes izgubila 42 kilogramov. Ob tem sta se občutno izboljšala moje zdravstveno stanje in fizična pripravljenost, veliko več imam tudi energije.

Zdaj bi si želela le še izoblikovati postavo in obdržati trenutno težo.

Danes Tjaša ponosno pokaže svoje telo. Foto: Osebni arhiv Po kolikšnem času ste opazili prve spremembe? Katere spremembe so to bile?

Prve spremembe sem opazila po dobrem mesecu sledenja Fit akademiji. Oblačila mi niso bila več tako tesna, na tehtnici je bilo nekaj kilogramov manj, centimetri pri merjenju obsega so bili manjši, tudi primerjava fotografij je že pokazala, da se je telo preoblikovalo.

Poleg tega sem vsak teden lažje izvajala treninge in usvajala nove tehnike vaj. Po treh mesecih so bile spremembe že neverjetne, takrat je bil že čas za menjavo celotne garderobe.

Kako vam je uspelo spremeniti svoje prehranjevalne vzorce in se prilagoditi preostalim članom gospodinjstva?

Držala sem se navodil in jedilnika, ki sem ga prejela. Navad ni bilo težko spremeniti, ker je hrana pravzaprav ista, kot jo že uživam, razlika je samo v izdelkih, in sicer zdaj izbiram tiste z manj maščobami. Če katere sestavine ne maram, jo brez težav nadomestim z nečim drugim. Pri Fit akademiji ni odrekanja in ni občutka, da česa ne smem, ker redi. Zato tudi ni bilo težav pri uvajanju sprememb.

Kako je trening prilagojen vašim ciljem in telesni pripravljenosti?

Čisto vsak trening je sestavljen na način, da si ga lahko prilagodim glede na svoje zmožnosti in pripravljenost. Na začetku sem se na primer izogibala poskokom, nisem imela uteži, pa sem delala brez. Kasneje sem uporabljala dve plastenki, napolnjeni z vodo, morda zato naredila krog manj. A iz tedna v teden sem treninge lažje opravljala in jih dodatno otežila.

Prav neverjetno je, kako sem v tem času od plastenk prešla na uteži za gležnje in roke, na elastike za noge, kettlebell … Včasih sem že med treningom zelo trpela, danes pa iščem načine, kako ga lahko dodatno otežim (smeh, op. p.).

Foto: Osebni arhiv Kako ste se spopadali z morebitnim pomanjkanjem časa oz. motivacije?

Enostavno, nisem naredila treninga in se zaradi tega nisem vznemirjala. Smo samo ljudje, včasih pač ne zmoremo vsega v enem dnevu in s tem ni nič narobe. Nikoli nisem šla prek sebe, vedno sem poslušala svoje telo.

Če se je zgodilo, da mi je padla motivacija, članice in tudi nekaj članov skupine na Facebooku s svojimi objavami o opravljenih treningih, obrokih, preobrazbah poskrbijo za takojšen dvig motivacije. Takrat ni drugega, kot da preprosto vstaneš s kavča!

Ali ste se soočali s kakšnimi težavami ali izzivi, potem ko ste spremenili svoj življenjski slog?

Iskreno lahko rečem, da se nisem. Pri tem prehranjevanju preprosto ni pregreh. Lahko poješ pico, burger, čokolado … Naslednji dan se spet držiš načrta. Ključ programa je v iskanju ravnotežja!

Soočala sem se s pozitivnimi težavami, kot je na primer nakup celotne nove garderobe. Prav samo mi bile namreč le še nogavice (smeh, op. p.).

Tjaša z ustanoviteljico Fit Akademije Patricio Pangeršič Foto: Osebni arhiv Kako pomembna je bila podpora trenerjev in skupnosti Fit Akademije pri doseganju zastavljenih ciljev?

Zelo pomembna. Pri tako velikem številu vključenih v program je odzivnost trenerjev neverjetna. Vedno so pripravljeni poslušati, svetovati, posvetijo se vsakemu posamezniku.

Danes vem, da brez Patricije in njene podpore ne bi prišla do sem. Njej in ekipi sem neskončno hvaležna!

Kaj bi svetovali tistim, ki razmišljajo o sodelovanju s Fit akademijo, vendar se še odločajo?

Ne razmišljaj – samo začni! Če je meni uspelo, lahko uspe tudi tebi! Podpora, treningi, recepti, jedilniki, motivacija, skupinska druženja, spoznavanje novih ljudi … Fit akademija je vrhunsko zasnovana, delaš nekaj zase, pri tem pa slediš svojim ciljem, naj bo to hujšanje, oblikovanje postave, urejena prehrana … Sčasoma vsak spozna, kako lahko je zares živeti uravnoteženo in ob tem uživati, zato tega ne jemlješ več kot program, enostavno to postane način življenja.

Tjaša prej in danes Foto: Osebni arhiv

Kako danes vključujete vadbo in zdrav življenjski slog v svoj vsakdanjik?

Zelo pomembna je organizacija. Obroke si pripravljam vnaprej. V službi sem se odjavila od malice, da pojem tisto, kar sem si prinesla s seboj. Ko pridem domov, je kosilo pripravljeno in tako ni izgovora, da ne bi jedla zdravo.

Treniram pred službo ali takoj po njej do petkrat na teden. Ne pretiravam, se pa vsak dan trudim, da nekaj naredim zase. Motivacija je do danes že prešla v samodisciplino.

Kakšni so načrti in cilji za prihodnost glede ohranjanja dosežene postave in zdravega življenjskega sloga?

Po več mesecih razmišljanja in velike želje sem se končno odločila za odstranitev odvečne kože na trebuhu. Ko te kože ne bo več, bom res lahko rekla "To je to, Tjaša, upelo ti je, kar si nekoč samo sanjala." Še vedno bom sledila akademiji. Želim pa se tudi sama podati na osebno trenerstvo in že delam licenco.

Danes si težko predstavljam nesamozavestno Tjašo pred dvema letoma s 115 kilogrami. Moja zgodba je dokaz, da se vse da!