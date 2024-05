Vrača se najuspešnejši program preoblikovanja telesa pri nas

Ko gre za doseganje želene postave, se hitro znajdemo pred številnimi možnostmi, toda le redke prinašajo želene rezultate. Medtem ko obiski telovadnice ali hitri skoki na dieto občasno lahko prinesejo nekaj sprememb, za resnično preoblikovanje telesa potrebujemo sistematičen pristop. In prav to ponuja eden najuspešnejših programov preoblikovanja telesa pri nas, ki tokrat že trinajstič odpira prijave. 27. maja se začenja še bolj dovršena Fit akademija , ki rezultate obljublja še pred poletjem.

Tokrat je idejna vodja in ustanoviteljica Patricia Pangeršič z ekipo strokovnjakov pripravila najbolj izpopolnjen program, pri čemer so ji pomagale tudi izkušnje in potrebe preteklih udeleženk. Poleg tega iz lastnih izkušenj ve, kaj zares prinaša rezultate.

Program, ki spreminja življenja

Fit akademija med Slovenkami velja za program, ki spreminja življenja. Skozi leta je pridobil sloves zaradi svojega celostnega in premišljenega pristopa, ki združuje prilagojene treninge, zdrave recepte, strokovno podporo, motivacijsko skupino in še mnogo več, ter zaradi rezultatov, o katerih poročajo udeleženke.

Do danes se je Fit akademiji pridružilo že več kot 65 tisoč Slovenk in Slovencev.

Fit akademija 13 vam na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje:

Foto: Fit Akademija z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni ali napredni različici,

z vadbo Booty attack, ki krepi mišice nog in zadnjice,

z vadbo Joga pilates flow, ki pomaga pri oblikovanju tako telesa kot duha,

z vadbo Fit step, pri kateri se prepletajo kardiointervali in krepilne vaje,

z vadbo Fit pump, ki izboljša telesno pripravljenost in moč ter zagotovi visoko porabo kalorij,

z visokointenzivnim intervalnim treningom, imenovanim Tabata, ki omogoča kurjenje maščob še v obdobju naslednjih 12 ur po zaključenem treningu,

s fizioterapevtsko vadbo pod strokovnim vodstvom, s katero se osredotočajo na najpogostejše težave, s katerimi se spopada velik del populacije,

z vadbo Core workout, ki poskrbi za močno trebušno jedro in izboljša telesno držo,

z vodeno meditacijo, ki v hektičnem načinu življenja pomaga najti notranji mir,

z več kot 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

z nakupovalnimi seznami, ki vsebujejo preproste sestavine,

s knjižico za spremljanje napredka in dnevnikom treningov,

z dostopom do motivacijske skupine, kjer se spodbujajo in delijo izkušnje udeleženke Fit akademije. Skupna vrednost celotnega programa je 850 evrov. Tokrat ga dobite za 27,90 evra in vaš je za vedno. Začnite s Fit akademijo in se pridružite zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje. Prijave na Fit akademijo 13 so že odprte!







Visoka cena, stroge diete ali naporni treningi ne prinašajo nujno rezultatov

Danes, ko imamo na voljo najrazličnejše spletne in programe v živo, prehranjevalne načrte ter osebne trenerje, je ključnega pomena, da izberemo prave. Tista, ki se je v preteklosti že posluževala tovrstnih programov, se zaveda, kako težko je izbrati takšnega, ki prinaša rezultate.

Različne posameznice imajo različne cilje in potrebe. Ker se ustanoviteljica programa Patricia Pangeršič tega dobro zaveda, je Fit akademijo zastavila na način, da si jo vsaka lahko prilagodi svojemu življenjskemu slogu, ciljem, fizični pripravljenosti in času. Pomembno je le vzrajati, pri čemer so ji vsekakor v pomoč soudeleženke. Največjo motivacijo pa prinašajo prvi vidni rezultati, običajno že po štirih tednih, več energije in boljše počutje.

Če ste že večkrat brez uspeha poskušali različne metode preoblikovanja telesa, je morda čas, da preizkusite Fit Akademijo 13. Novi treningi, okusne ideje za obroke in motivacijska skupina obljubljajo uspeh in zadovoljstvo.







Strokovno vodstvo in podporna skupnost

Ena pomembna prednost programa Fit akademije je strokovno vodstvo. Ustanoviteljica je program sestavila s pomočjo ekipe izkušenih trenerjev. Vsak si ga lahko prilagaja glede na svojo fizično pripravljenost, pri tem pa prilagaja intenziteto svojemu napredku, kar omogoča maksimalne rezultate v najkrajšem možnem času.

Ne glede na to, ali želite izgubiti težo, povečati mišično maso, pridobiti moč ali preprosto izboljšati svoje splošno počutje, je program Fit akademije prava izbira. Začnite svojo pot do boljšega in močnejšega telesa že danes in se pridružite skupnosti, ki stremi k zdravemu in aktivnemu načinu življenja.

Iz programa se je razvila skupnost, kjer udeleženke delijo svoje navdihujoče zgodbe in preobrazbe ter ena drugo spodbujajo in motivirajo. Njihove zgodbe preverite na fit-akademija.si Facebooku in Instagramu . Naj vas navdihnejo fotografije prej – potem, da tudi sami uporabite to zmagovalno strategijo.

Foto: Fit Akademija