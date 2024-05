Ko se bliža poletje, se mnogi začnejo osredotočati na to, kako bodo videti na plaži. Želijo si izpopolniti postavo in se tudi v kopalkah počutiti samozavestno. A če se stvari lotimo na nepreverjeni način, se želja po popolnem telesu pogosto spremeni v vir stresa, nerealnih pričakovanj in še več nezadovoljstva. Namesto da bi uživali v procesu in se osredotočili na to, kako se v svoji koži počutimo, se pogosto ukvarjamo s številko na tehtnici ter idealiziranimi podobami.

Številne Slovenke in Slovenci so se v želji po preoblikovanju telesa ter boljšem počutju odločili za Fit akademijo. Do zdaj ji je zaupalo že več kot 65 tisoč posameznic in posameznikov, to število pa se z vsako novo akademijo povečuje. Fit akademija ni klasični program hujšanja, ni dieta, niso navodila in ne hitre rešitve. Program se osredotoča na tisto, kar v resničnem življenju deluje – na postopno vzpostavitev zdravega življenja, urejene prehrane in rednih treningov.

In rezultat? Odlično počutje, več energije, lepša postava in veliko večja samozavest! Trenutno si Fit akademijo 13 lahko zagotovite po akcijski ceni 27,90 evra. Vaša pa ostane za vedno!

Fit akademija 13 na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje:



Idejna vodja Fit akademije je Patricia Pangeršič. Foto: Fit Akademija z najbolj priljubljenimi vodenimi treningi v osnovni ali napredni različici,

z vadbo booty attack, ki krepi mišice nog in zadnjice,

z vadbo joga pilates flow, ki pomaga pri oblikovanju tako telesa kot duha,

z vadbo fit step, pri kateri se prepletajo kardiointervali in krepilne vaje,

z vadbo fit pump, ki izboljša telesno pripravljenost in moč ter zagotovi visoko porabo kalorij,

z visokointenzivnim intervalnim treningom, imenovanim tabata, ki omogoča kurjenje maščob še v obdobju naslednjih 12 ur po zaključenem treningu,

s fizioterapevtsko vadbo pod strokovnim vodstvom, s katero se osredotočajo na najpogostejše težave, s katerimi se spopada velik del prebivalstva,

z vadbo core workout, ki poskrbi za močno trebušno jedro in izboljša telesno držo,

z vodeno meditacijo, ki v hektičnem načinu življenja pomaga najti notranji mir,

z več kot 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

z nakupovalnimi seznami, ki vsebujejo preproste sestavine,

s knjižico za spremljanje napredka in dnevnikom treningov,

z dostopom do motivacijske skupine, kjer se spodbujajo in si delijo izkušnje udeleženke Fit akademije. Skupna vrednost celotnega programa je 850 evrov. Tokrat ga dobite za 27,90 evra. Pridružite se zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje. Prijave na Fit akademijo 13 so že odprte!









Pet razlogov zakaj Fit akademija prinaša rezultate

#1 Treningi

Treningi so fleksibilni in prilagojeni. Razdeljeni so v praktične sklope, ki se prilagajajo urniku posameznika ne glede na to, kako zaseden je. Prilagodite si jih lahko po intenzivnosti in trajanju, da ustrezajo vašemu trenutnemu počutju in razpoložljivemu času.

Treningi so posneti vnaprej in vam ostanejo za vedno, tako jih lahko izvajate kadarkoli, kjerkoli in kolikorkrat želite. Izbirate lahko med različnimi vrstami vadb, od vadb za krepitev mišic in moč, kardiointervalnih vadb, vadb za krepitev trebušnega jedra in izboljšanje telesne drže do vodenih meditacij ter pilatesa in joge.

Trenirajte po svojih zmožnostih z vodenimi treningi v osnovni ali napredni različici. Foto: Fit Akademija

V programu boste našli tudi fizioterapevtsko vadbo, ki je namenjena vsem, ki zaradi različnih težav, ne morete izvajati vseh drugih vadbenih programov. Z vadbo pod vodstvom izkušenih fizioterapevtov boste aktivirali globoke stabilizatorje, izvajali deset minutni aktivni odmor med delom, delali vaje za bolečine v vratni in prsni hrbtenici, vaje za bolečine v kolenu in bolečine v križu, osnovno vadbo za nosečnice ali po porodu in diastazo, raztezne vaje ter vaje za mobilnost celotnega telesa.

V 13. Fit akademiji predstavljajo tudi čisto novo vadbo tabata, ki s svojo edinstveno razporeditvijo intervalov poskrbi za porabo kalorij še v obdobju naslednjih 12 ur po zaključeni vadbi. Tabata je primerna za že aktivne posameznike in je lahko tako samostojen vadbeni program kot tudi dodatek ob izvajanju drugih programov.

#2 Recepti in jedilniki

Več kot 80 enostavnih receptov kuhanje spreminja v avanturo in nakupovanje v učinkovito misijo s prihrankom denarja. Foto: Fit Akademija Več kot 80 receptov za pripravo okusnih in hitro pripravljenih obrokov prihrani ure in ure iskanja ter razmišljanja. Z njihovimi recepti boste odkrili, kako preprosto je kuhati zdravo in okusno.

Obroke iz posameznih jedilnikov po želji lahko spreminjate, tako da zdravo prehranjevanje nikoli ne bo postalo monotono. Za pripravo jedi iz Fit akademije 13 ne potrebujete nobenega posebnega kuharskega znanja in neznanih sestavin.

Recepte si prilagodite tudi glede na cilje, ki jih želite doseči. Prejeli boste namreč natančna navodila, ki vas naučijo, kako jedilnik prilagoditi sebi. Cilj torej ni le to, da se držite jedilnika, ampak da razumete, zakaj in koliko pojesti glede na cilj, ki ga želite doseči.

#3 Nakupovalni seznami

Poleg receptov v programu dobite tudi nakupovalne sezname. Nakup in iskanje sestavin sta tako veliko lažja in hitrejša. Dosedanje udeleženke menijo, da je jedilnik sestavljen tako, da nakup sestavin ne povzroča dodatnega finančnega bremena. Z organizacijo, ki jo prinese Fit akademija 13, boste najverjetneje celo privarčevali, saj boste kuhali količinsko primerne obroke in tako ne bo zavržene hrane (tudi manj zavržene hrane je eno izmed načel programa Fit akademije).

#4 Motivacijska skupina

Motivacijska skupnost poskrbi, da vsak član na poti do uspeha postane sopotnik. Foto: Fit Akademija

To ni le skupina, to postane nova motivacijska družina, kjer najdete podporo, motivacijo in nasvete za osvajanje novega življenjskega sloga. Skupaj z drugimi člani lahko delite svoje uspehe in izzive. Vsak dan lahko spremljate resnične zgodbe o uspehu, spoznate, da je vse to resnično, mogoče in dosegljivo. Za preobrazbami stojijo dekleta in fantje, mamice in očetje … Ki so se soočali s podobnimi izzivi, s katerimi se morda danes soočate sami. S pomočjo Fit akademije so doživeli preobrazbo, ki jemlje dih.

A tudi če niste na družabnih omrežjih, lahko sodelujte v Fit akademiji 13, saj se celoten program odvija na spletni strani. Facebook račun je le še dodatna prednost, kjer ste deležni motivacije, dnevnih videovsebin in podpore ustanovoteljice programa Patricie Pangeršič, ostalih vaditeljev ter drugih udeleženk v zaprti facebook skupini.

#5 Knjižica za spremljanje napredka

Pomembno je, da si ne postavite le končnega cilja, veliko bolj koristno je imeti manjše cilje, ki vodijo do končnega rezultata. S pomočjo knjižice spremljate svoj napredek in opravljene treninge. Beležili boste lahko svoja prizadevanja in uspešnost. Vsak doseženi manjši cilj bo v vas vzbudil občutek zmage in vas motiviral, da se trudite naprej.

Preberite zgodbo 27-letne Tjaše, ki je s pomočjo Fit akademije izgubila 42 kilogramov:

V šestih tednih do lepše postave in boljšega počutja

Fit akademija 13 ni le program, je novi življenjski slog, ki se prilagaja urniku posameznika. Je program, ki zahteva trud, a prinaša rezultate. Program, ki je bil preizkušen in se skozi leta izpopolnjuje. Cilje pa je pomagal doseči že več deset tisočim.

Naj vas navdihnejo fotografije prej-potem, da tudi sami uporabite to zmagovalno strategijo.

Preverite še več izkušenj udeleženk na fit-akademija.si, Facebooku in Instagramu.

Vadbe pod vodstvom dveh fizioterapevtov se osredotočajo na najpogostejše težave, s katerimi se spopada velik del prebivalstva. Foto: Fit Akademija

FIT AKADEMIJA 13 VAS NAGRADI Foto: Fit Akademija Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred akademijo in po koncu akademije. Na podlagi prejetega gradiva bomo izbrali tri zmagovalce. Več informacij in podrobnosti prejmeš, ko se prijaviš in začneš svojo pot v FA13. Pridruži se nam in osvoji ne le boljšega počutja, ampak še dodatno nagrado za svoj trud! 1. mesto = 1000 evrov

= 1000 evrov 2. mesto = 800 evrov

= 800 evrov 3. mesto = 500 evrov

