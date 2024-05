Do fit postave brez odrekanja! Razkrivamo recepte, s katerimi vam bo uspelo!

Vsi smo se že kdaj podali na pot preoblikovanja telesa ali izgube odvečnih kilogramov in se po nekaj dnevih ali tednih srečali z ogromno oviro, ki jo predstavlja odrekanje. Večini je ta ovira preprečila dosego zastavljenega cilja, kar je popolnoma razumljivo saj je hrana, predvsem visokokalorična, enostavno dosegljiva na vsakem koraku. In čemu se je težje odreči kot sladicam, ki odlično zaključijo obrok, razvedrijo počutje in so tako nepogrešljive v vsakdanjiku?

Vztrajnost prinese rezultate

Hujšanje in preoblikovanje telesa nista enostavna, vendar povsem mogoča, če se ju lotite pravilno. Za uspeh pri preoblikovanju telesa in izgubi odvečne teže sta ključna dva dejavnika. Prvi je, da najdete pristop, ki je primeren za vas, ki vam omogoča dobro počutje in vas motivira. Drugi ključ je, da si vzamete čas in niste prestrogi do sebe, če je vaš napredek počasnejši, kot bi si želeli, vztrajnost se obrestuje.

Foto: Fit Akademija Ustanoviteljica enega najuspešnejših programov preoblikovanja telesa pri nas, Fit Akademije, Patricia Pangeršič je prav zato poskrbela za celostni pristop, ki obrodi sadove. Zdravi in okusni recepti so eden ključnih elementov programa. V Fit Akademiji 13 boste tako dobili več kot 80 zdravih receptov za zajtrk, malico, kosilo in večerjo. Da, s Fit Akademija programom, se ne boste odrekali sladkim priboljškom!

Foto: Fit Akademija

27. maja se začenja že 13. Fit Akademija, ki je še bolj izpopolnjena in se osredotoča na tisto, kar deluje – na postopno vzpostavitev zdravega življenja, urejene prehrane in rednih treningov. Trenutno si Fit Akademijo 13 lahko zagotovite po akcijski ceni 27,90 evra. Vaša pa ostane za vedno!

Foto: Fit Akademija

Katera dieta je najučinkovitejša?

Čeprav to ni nerazumno vprašanje, pogosto pomeni, da je pristop k izgubi teže ali preoblikovanju telesa nevzdržen. Torej da se za nekaj časa, dokler ne izgubimo teže, odločimo za radikalno omejevalni način prehranjevanja, nato pa se vrnemo k običajnemu načinu prehranjevanja. Ljudje, ki so shujšali in obdržali težo, so namesto modnih diet običajno trajno prešli na bolj zdrave prehranjevalne navade.

Preprosta zamenjava nezdrave hrane z zdravo, ne za nekaj tednov, ampak za vedno, vam bo pomagala pri izgubi telesne teže, hkrati pa bo prinesla tudi številne druge koristi. In v takem načinu prehranjevanja sladice niso prepovedane!

Fotogalerija 1 / 5

V Fit Akademiji 13 vam za potešitev želje po sladkem priporočajo:

Foto: Fit Akademija

Foto: Fit Akademija

Fit Akademija 13 na več načinov pomaga vnašati spremembe v življenje: Foto: Fit Akademija z najpriljubljenejšimi vodenimi treningi v osnovni ali napredni različici,

z vadbo booty attack, ki krepi mišice nog in zadnjice,

z vadbo joga pilates flow, ki pomaga pri oblikovanju tako telesa kot duha,

z vadbo fit step, pri kateri se prepletajo kardiointervali in krepilne vaje,

z vadbo fit pump, ki izboljša telesno pripravljenost in moč ter zagotovi visoko porabo kalorij,

z visokointenzivnim intervalnim treningom, imenovanim tabata, ki omogoča kurjenje maščob še v obdobju naslednjih 12 ur po zaključenem treningu,

s fizioterapevtsko vadbo pod strokovnim vodstvom, s katero se osredotočajo na najpogostejše težave, s katerimi se spopada velik del prebivalstva,

z vadbo core workout, ki poskrbi za močno trebušno jedro in izboljša telesno držo,

z vodeno meditacijo, ki v hektičnem načinu življenja pomaga najti notranji mir,

z več kot 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo,

z nakupovalnimi seznami, ki vsebujejo preproste sestavine,

s knjižico za spremljanje napredka in dnevnikom treningov,

z dostopom do motivacijske skupine, kjer se spodbujajo in si delijo izkušnje udeleženke Fit akademije. Skupna vrednost celotnega programa je 850 evrov. Tokrat ga dobite za 27,90 evra. Pridružite se zadovoljnim udeleženkam, ki so s programom že dosegle želene cilje.

Ne odrekajte se, spremenite navade

Pomemben vidik preoblikovanja telesa je zavedanje, da niste sami. Fit Akademija 13 omogoča udeležencem, da se povežejo, se medsebojno spodbujajo in delijo svoje izkušnje. Ko vam zmanjka motivacije za vadbo, vas spodbudi pestra skupnost, ki se spopada s podobnimi izzivi. Spoznali boste, da je doseganje ciljev lažje, če imate pozitivno spodbudo. In to ne velja samo za vadbo, temveč tudi za prehranjevalne navade.

S pomočjo enostavnih, okusnih in zdravih receptov, ki jih prejmete v programu Fit Akademija 13, boste kos vsakovrstnim izzivom. Z več kot 80 zdravimi in okusnimi recepti za zajtrk, malico, kosilo in večerjo lahko vpeljete zdrave navade ne samo za vas, temveč za vso družino. Ne bo vam več treba pripravljati obroka zase in še drugega za vaše drage. Tudi če pričakujete goste, lahko pogostitev zaključite v elegantnem slogu.

Razkrivamo recept iz nove kuharske knjige Tvoja fit kuharica 2, ki je na voljo ob nakupu Fit akademije 13!

Foto: Fit Akademija

Preverite še več izkušenj udeleženk na fit-akademija.si, Facebooku in Instagramu.

65 tisoč Slovenkam in Slovencem pomagali pri doseganju ciljev. Prijavite se na Fit Akademijo 13 in pridobite dostop do zdravih in uravnoteženih receptov, ki so že več kotpomagali pri doseganju ciljev.

Foto: Fit Akademija

Za doseganje optimalnih rezultatov je najboljše, da izvajate kombinacijo vadbe in prehrane, vendar bodo rezultati vidni tudi, če se držite le prehrane ali pa izvajate le treninge. Ob motivaciji, ki jo nudi povezovanje z udeleženci, in z odličnimi recepti, s katerimi ni odrekanja, boste zagotovo dosegli svoj cilj.