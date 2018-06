To so najboljše restavracije na hrvaški obali

Poletje je pred vrati, z njim pa tudi počitnice. Nedvomno bo med priljubljenimi morskimi izbirami Slovenk in Slovencev tudi hrvaška obala, zato smo pregledali in zbrali tamkajšnje restavracije, ki po priporočilih tako tujih kot lokalnih ocenjevalcev veljajo za najboljše.

V primerjavi s Slovenijo je Hrvaška vključena v sistem Michelinovih vodnikov, najvplivnejšega ocenjevanja restavracij na svetu. Z ocenami, ki so jih hrvaškim restavracijam podelili letos, so Michelinovi ocenjevalci najvišje uvrstili tri lokale, vse na jadranski obali: po eno zvezdico so dobile restavracije Monte v Rovinju, ki je to priznanje dobila že lani, Pelegrini v Šibeniku in 360° v Dubrovniku.

Pelegrini v Šibeniku na sam vrh uvrščajo tako hrvaški kot tuji ocenjevalci. Foto: Miha First

Jasno - omenjena trojica ne spada med restavracije za goste, ki si želijo hitrega prigrizka za simbolično ceno. Za občutek: degustacijski meni v Monteju stane 115 evrov na osebo, za tri jedi, ki si jih sami izberete z menija, pa boste odšteli dobrih 80 evrov. Pelegrinijeva degustacija stane 130 evrov, tri jedi 60 evrov, dubrovniški 360° pa ponuja degustacijski meni za 116 evrov in tri jedi za 84 evrov.

Spektakularna terasa restavracije 360°v Dubrovniku Foto: 360dubrovnik.com

Ceneje, a še vedno vrhunsko?

Dobro je preveriti tudi, katerim jadranskim gostilnam so Michelinovi ocenjevalci podelili oznako Bib Gourmand - ta označuje restavracije, ki po njihovem mnenju ponujajo odlično kakovost za dostopno ceno.

Na hrvaški obali sta to oceno dobili dve konobi - Mate v vasici Pupnat na otoku Korčula in Fetivi v Splitu. Ne eni ne drugi na spletu sicer nimajo objavljenih svojih cenikov, po zapiskih Michelina pa lahko pri njih (odlično) jeste že za 20 evrov na osebo.

Kaj pravijo hrvaški poznavalci?

Preverili smo tudi rezultate najbolj svežega ocenjevanja hrvaških restavracij, tistega, ki ga prireja časopis Jutarnji list. Pri njih najboljše izbira žirija, sestavljena iz okoli petsto članov - predstavnikov gostinske branže, novinarjev, blogerjev, turističnih delavcev, vinarjev pa tudi ljudi, ki preprosto pogosto jedo v restavracijah.

Na prvo mesto so postavili Pelegrini v Šibeniku, ki v tem izboru dominira že nekaj let, ob njem pa so se med top 10 hrvaških restavracij uvrstile še štiri primorske - 360° v Dubrovniku, Plavi podrum v Voloskem, Monte v Rovinju in Batelina v Banjolah.

Podrobnejši lestvici najboljših restavracij v Dalmaciji ter Istri in Kvarnerju po mnenju hrvaških poznavalcev sta sicer videti tako:

Dalmacija

Pelegrini, Šibenik Pelegrini v Šibeniku Foto: pelegrini.hr 360°, Dubrovnik Konoba Boba, Murter Boškinac, Novalja Lešić Dimitri, Korčula Foša, Zadar Nautika, Dubrovnik Bokeria, Split Bibich, Plastovo Laganini, Palmižana, Hvar

Istra in Kvarner

Plavi podrum, Volosko Plavi podrum v Voloskem Foto: Thinkstock Monte, Rovinj Batelina, Banjole Marina, Novigrad San Rocco, Brtonigla Bevanda, Opatija Draga di Lovrana, Lovran Johnson, Mošćenička Draga Damir & Ornella, Novigrad Lanterna, Pula

