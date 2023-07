Kar pet šampionov najvišje kakovosti za Celjske mesnine

Celjske mesnine Z’dežele in Pršutarna Lokev šampion in nosilec medalj najvišje kakovosti AGRA

Verjetno ste v svojem času kupili že veliko mesnih izdelkov tega podjetja, uživali v njihovem okusu in ustvarili nešteto dobrih mesnih jedi ali pa jih postregli kot gotov mesni izdelek. Seveda to ni naključje, saj se odličen okus vedno prepleta z odlično kakovostjo.

Foto: Celjske mesnine

Z veseljem vam sporočamo, da je na 44. mednarodnem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov, podjetje Celjske mesnine d.o.o. zbralo od vseh udeležencev ocenjevanja največ točk ter si z osvojitvijo petih šampionov, 18 zlatih, 42 srebrnih in štiri bronastih medalj zagotovilo POSEBNO PRIZNANJE ZA TRŽNO PONUDBO MESA.

Ni večjega uspeha kot prejeti najvišja odličja, ki potrjujejo odličnost na domačem in mednarodnem trgu. Podjetje Celjske Mesnine je s svojo znamko izdelkov z’Dežele na priznanem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v letu 2023, 17. in 18. maja 2023 za sveže meso in 14. in 15. junija 2023 za mesne izdelke, prejelo skupaj več odličij kot katerikoli drugi kandidat in s tem utrdilo ugled svoje blagovne znamke, saj je navedeno ocenjevanje sinonim vrhunske kakovosti za potrošnike, ki jo pri nas najvišje cenijo.

Med kar 69 nagrajenimi izdelki skupine Celjske Mesnine, izpostavljamo le peščico vrhunskih izdelkov z’dežele, ki so prejeli naziv šampion in zlato medaljo:

Foto: Celjske mesnine

Savinjski želodec z dežele 500g Foto: Celjske mesnine

Foto: Celjske mesnine

1 / 5 Suha domača salama z'dežele 2 / 5 Lokavski pršut kosi s'krasa 3 / 5 T-bone zračno zorjeni z'dežele 4 / 5 Premium burger z'dežele 5 / 5 Goveji burger z dežele

Več o podjetju Celjske mesnine: Celjske mesnine, d. o. o., Cesta v Trnovlje 17, SI-3000 Celje Telefon: 03/425 5216, E-mail: info@celjske-mesnine.si Spletne strani: www.celjske-mesnine.si https://prsutarna-skrasa.si/ Sledite jih na: FACEBOOK INSTAGRAM PINTEREST

