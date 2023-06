Posebna poslastica z žara, ki navdušuje najzahtevnejše gurmane #nagradnaigra

Poletje je sezona druženja na prostem, vrtnih zabav, piknikov in najboljšega mesa z žara. Od priljubljenih čevapčičev, pisanih burgerjev pa do posebnih kosov mesa, ki tudi najbolj vsakdanji piknik dvignejo na višjo raven. Če želite svojim gostom pripraviti posebno poslastico z žara, priporočamo pljučni zorjeni goveji medaljon , ki je eden najkakovostnejših delov mesa. Njegova prednost je, da ne potrebuje posebnih začimb. Vse, kar potrebujete za pripravo, so sol, poper in zelo vroč žar.

Foto: Shutterstock

Zorjeni pljučni medaljoni so izvrstni kosi govejega mesa, ki so bili podvrženi procesu zorenja. To je posebna tehnika, ki encimom v mesu omogoča, da sprostijo naravne arome in izboljšajo mehkobo mesa. Zorenje poteka v vakuumskih vrečkah, tako preprečimo dostop kisika in s tem podaljšamo obstojnost mesa. Med mokrim zorenjem meso izloči nekaj vode, zato pogosto opazimo rdečo tekočino ob mesu, ki jo pogosto zamešamo za kri, gre pa le za vodo, pomešano z mioglobinom, zato je obarvana rdeče. Drugi proces, ki se zgodi, pa je, da encimi, ki jih meso vsebuje, za čas mokrega zorenja mehčajo mišična vlakna, zato je mokro zorjeno meso vedno tako zelo mehko. Proces mokrega zorenja traja približno dva tedna, potem pa se konča. Zaradi tega postopka so zorjeni pljučni medaljoni intenzivnejšega okusa, izboljšane teksture in sočnosti, kar navduši brbončice še tako zahtevnega gurmana.

Ko jih boste postregli, boste zagotovo izkazali svojo strast do odlične hrane in ustvarili edinstveno doživetje za svoje goste.

Foto: Celjske mesnine

Kako pripraviti zorjene pljučne medaljone?

Priprava zorjenih pljučnih medaljonov je zelo enostavna, pri čemer je najpomembnejše, da imate kakovosten kos mesa.

Meso vzemite iz hladilnika pol ure pred pripravo, da se ogreje na sobno temperaturo. Vsak medaljon povežite z vrvico, ki poskrbi, da medaljon med peko ohrani lepo obliko. Ponev ali žar rahlo naoljite, močno segrejte in nato na ponev ali žar ploščo položite meso. Pečete približno štiri minute, nato medaljone obrnete in dodate maslo, česen in zelišča. Meso med peko večkrat prelijete s stopljenim maslom. Nato pecite še od tri do štiri minute.

Foto: Celjske mesnine #DrŽarPriporoča : Medaljon obrišite in ga položite na vroč žar. Meso se bo zaradi vročine prilepilo na žar, vendar ga nikar ne premikajte, ampak pustite, da se zapeče na želeno zapečenost. Predlagamo, da izberete zapečenost medium ali medium rare. To pomeni, da steak na vsaki strani pečete vsaj dve ali tri minute. Steaka nikar ne solite prej, ker v tem primeru "voda" steče iz njega. Steak obračajte s prijemalkami in ne z vilico.

Ko je meso pečeno, ga postavite na krožnik in ga pustite še štiri minute, da se sokovi v njem umirijo. Medaljon posolite s solnim cvetom in po želji začinite z grobo mletim poprom. Zraven lahko ponudite eno od spodnjih prilog.

Foto: Shutterstock

pljučni zorjeni goveji medaljon z'dežele in doživite nepogrešljive gurmanske užitke. Argentino je ramsteak iz mesa mladega goveda in je brez kosti. Je rahlo začinjen s čili soljo in dobro uležan, zato vam ni treba pripraviti dodatne marinade. Foto: Celjske mesnine Ko gre za najboljše kose govedine, se odločite za Celjske mesnine, ki se lahko pohvalijo z odlično izbiro izdelkov za peko na žaru. Na videz preprost kos mesa je po okusu tako zelo drugačen od tistega, ki ga poznamo. Poskusitein doživite nepogrešljive gurmanske užitke. Argentino je ramsteak iz mesa mladega goveda in je brez kosti. Je rahlo začinjen s čili soljo in dobro uležan, zato vam ni treba pripraviti dodatne marinade.

Nepogrešljive priloge za na piknik

Več vrst sveže solate, zelenjava z žara in najrazličnejše omake so nepogrešljivi elementi vsakega piknika. Izkoristite svojo kreativnost in ustvarite popolno kombinacijo, ki bo dopolnila okus na žaru pečenega pljučnega medaljona. Spodaj podajamo nekaj idej.

Solata s popečeno papriko

Foto: Shutterstock Sestavine:

6 koničastih paprik

češnjev paradižnik

olive

kapre

peteršilj

bazilika

sol, olivno olje, kis

Priprava:

Na vroč žar položite cele paprike in jih na obeh straneh dobro zapecite. Prestavite jih v večjo skledo in dobro pokrijte. Tako pustite stati vsaj 15 minut. Potem jih olupite in narežite na trakove.

V skledo dodajte narezano papriko, peteršilj, paradižnik, česen, kapre, olive, olje in kis ter vse skupaj začinite s kisom, oljem in soljo. Dobro premešajte in okrasite s svežimi listi bazilike.

Poletna solata z lečo

Solato lahko dopolnite s katerokoli zelenjavo z vrta. Foto: Shutterstock Sestavine:

2 večja korenčka

1 večja čebula

timijan

100 g leče

80 g sira feta

češnjev paradižnik

sveža špinača

peteršilj

Sestavine za preliv:

sok polovice limone

pol žličke medu

pol žličke gorčice

olivno olje

sol

poper

Priprava:

Čebulo in korenček narežite na tanke kolobarje, osolite, dodajte timijan in malo olja ter dajte za pol ure v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija. Medtem skuhajte lečo in pripravite preliv za solato. Lečo lahko zamenjate tudi s čičeriko.

Pečeno zelenjavo in kuhano lečo zmešajte s špinačo in prelijte s prelivom ter dobro pomešajte. Namesto špinače lahko uporabite tudi rukolo, motovilec ali drugo zeleno solato. Po vrhu solate dajte razpolovljene češnjeve paradižnike, nadrobite sir feta in okrasite s svežim peteršiljem.

Ražnjiči s popečeno zelenjavo

Za pripravo zelenjavnih ražnjičev potrebujemo različne vrste zelenjave, na primer papriko, bučke, jajčevce, čebulo, mladi krompir, brstični ohrovt, šampinjone … Vsako od njih začinimo s soljo in poljubnimi začimbami, krompir spečemo. Nato sestavimo različne vrste ražnjičev.

Foto: Getty Images

Omaka iz rdečega vina

Foto: Shutterstock Sestavine:

maslo

nasekljan strok česna

nasekljana čebula

rdeče vino po izbiri (ali enaka količina jušne osnove)

pol litra jušne osnove

balzamični kis

svež timijan

peteršilj

Priprava: V ponvi segrejte maslo (ali tekočino, ki je ostala od zrezkov, če ste jih pekli v ponvi), dodajte česen in čebulo ter pražite, da čebula postekleni. Dodajte rdeče vino ali jušno osnovo, balzamični kis in sveže vejice timijana ter na srednje močnem ognju na hitro zavrite. Ob mešanju pustite na ognju od treh do petih minut, da se omaka nekoliko zgosti. Potem odstranite vejice timijana, dodajte peteršilj in po potrebi začinite s soljo in poprom.

Izdelki z´dežele so ponosni dobitniki zlate medalje Celjske mesnine so podjetje s tradicijo in bogatimi izkušnjami. Njihov najpomembnejši cilj je ponuditi pestro izbiro okusnih izdelkov visoke kakovosti in domačega pristnega okusa. Dolgoletne izkušnje in naložba v znanje jih danes uvrščajo na vrh proizvajalcev mesa in mesnih izdelkov. V svoji ponudbi imajo goveje pakirano meso, svinjsko pakirano meso, trajne izdelke, poltrajne barjene izdelke, izdelke za žar in stoodstotno goveje izdelke. Na 43. mednarodnem priznanem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov pod okriljem mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA je kar troje izdelkov Z´dežele prejelo naziv šampion in kar 20 izdelkov Z´dežele zlato medaljo za kakovost, med njimi tudi pljučni zorjeni goveji medaljon Z'dežele . Kakovost izdelkov spremljajo in potrjujejo s standardi HACCP in IFS. Spremljajte Celjske mesnine: Instagram Facebook

Preverite še ostale recepte: