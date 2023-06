To poletje presenetite in obnorite goste

Prepoznavni vonj, cvrčanje ob prvem stiku z razgreto površino in nepozaben okus, v katerem najdemo esenco poletja … Vse to je združeno v na videz skromni in preprosti jedi – čevapčičih. Vsak doktor žara ima svoj pristop k peki popolnih čevapčičev na svojem žaru, za pravi izjemni okus pa izbere čevapčiče z' dežele . Tu vam odkrivamo nekaj trikov pravih doktorjev žara za peko odličnih čevapčičev, ter nekaj prilog, ki bodo klasično, vsem znano jed, popeljale v nove harmonije okusov. S temi zmagovalnimi kombinacijami boste zagotovo presenetili in obnoreli svoje goste!

Foto: Celjske mesnine

Klasični čevapčiči in priloga, ki se odmika od tradicije

Klasični čevapčiči z´dežele so prava izbira za vse vrste piknikov, priložnosti in pojedin. Pripravljeni so z mešanico kakovostnega svinjskega in govejega mesa. Pečemo jih na zmerni vročini, da se izognemo prepečeni zunanjosti in surovi sredici. Pečemo jih približno sedem minut, seveda pa ne smemo pozabiti na obračanje – to naredimo takrat, ko se iz čevapčičev pocedi maščoba. Med peko jih ne zalivamo, ampak jih le nekajkrat obrnemo. Pečemo jih počasi, da so v prerezu rožnato rjavi. Zaradi predolgega ali prehitrega pečenja lahko postanejo gumijasti in izsušeni. Ko čevapčiče spečemo, jih za nekaj minut odstavimo v pokrito posodo in postrežemo še tople. Po tradiciji jih ponudimo s kajmakom v lepinji. Doktorji žara pa vam odkrivajo prilogo, ki bo klasični okus čevapčičev dopolnila in odpeljala z ustaljenih tirov – to je koruzna solata s kremnim prelivom.

#DrŽarPriporoča - čeprav nas zamika, Foto: Celjske mesnine

Foto: Shutterstock Koruzna solata s kremnim prelivom

Uporabite lahko konzervirano ali zmrznjeno koruzo, posebno kompleksnost okusa pa dobite, če uporabite pečeno koruzo, ki jo s storža odrežete naravnost v skledo za serviranje.

Sestavine:

750 g koruze

1 velika rdeča paprika

1 majhna rdeča čebula

250 g grškega jogurta

150 g majoneze

sol, poper

½ žličke dimljene paprike

Priprava: Glede na vrsto koruze, ki jo boste uporabili, jo pripravite primerno za uživanje. Odcejena zrna premešajte z na kocke narezanima čebulo in papriko ter pripravite preliv. Grški jogurt, majonezo, sol, poper in dimljeno papriko zmešajte v gladko maso ter z njo prelijte koruzno solato. Premešajte in postrezite.

Presenetite goste s to slastno in nepričakovano kombinacijo

Leskovački čevapčiči z'dežele so klasična jed z žara, pripravljena z mešanico kakovostnega svinjskega in govejega mesa, z dodano začimbo, v kateri je bolj izražen okus čebule. Doktorji žara vam za peko na žaru odkrivajo poseben trik: rešetke žara lahko podrgnete s prerezano čebulo ter tako še poudarite značilen okus in hkrati poskrbite, da se meso ne bo prijemalo na rešetke. Klasične lepinje lahko nadomestite z domačim kruhom, ki ga popečete na žaru. Tradicionalno bi k Leskovačkim čevapčičem ponudili mlado čebulo, različno sezonsko zelenjavo, pečeno papriko in ajvar. Tokrat pa goste navdušite s stepenim sirom feta!

#DrŽarPriporoča - čevapčiče odstranite z žara še preden so popolnoma pečeni, ter jim dovolite vsaj 3min počitka v pokriti posodi, ki dobro ohranja temperaturo. Na ta način se bodo sokovi lepo porazporedili in vsak grižljaj bo poln okusa.

Foto: Shutterstock Pomaka iz stepenega sira feta

Sestavine:

200 g sira feta

90 g kisle smetane

90 g majoneze

čajna žlička naribane limonine lupinice

majhen strok česna, drobno sesekljan

¼ čajne žličke kopra

¼ čajne žličke origana

¼ čajne žličke timijana

¼ čajne žličke grobo mletega čilija

sol in poper po okusu

ekstra deviško olivno olje

popečen sezam

Priprava:

Vse sestavine razen olivnega olja in popečenega sezama daste v mešalec in na srednji hitrosti premešate v gladko maso. Poskusite ter dodate sol in poper, če je treba. Servirate na dekorativnem krožniku, po vrhu stepenega sira feta polijte nekaj kapljic ekstra deviškega olivnega olja ter dekorirajte s sezamom in grobo mletim čilijem.

Požanjite pohvale

Navdušili boste vse omizje s Sarajevskimi čevapčiči! Sarajevski čevapčiči z'dežele so pripravljeni samo iz govejega mesa, s kakovostno mleto govedino, obogateno z ravno pravo mero začimb. Ti čevapčiči so pravi šampioni žara, s katerimi se boste izkazali kot najboljši žar mojster. Za čevapčiče polnega okusa jih vzemite iz hladilnika vsaj pol ure pred peko. Pecite jih počasi, da so v prerezu rožnato rjavi. Zaradi predolgega ali prehitrega pečenja lahko postanejo gumijasti in izsušeni. Ko čevapčiče spečete, jih za nekaj minut odstavite v pokrito posodo in postrezite še tople. Požanjite pohvale celotnega omizja ter poleg ponudite Solato iz bulgurja, kumare, paprike in kopra.

#DrŽarPriporoča - kadar pečete na klasičnem žaru z ogljem, si žar razdelite na " temperaturne cone". Žar si vizualno razdelite na tretjine: v prvo trejino ali cono nagrmadite razžarjeno oglje - to bo vaša "vroča cona", v drugo tretjino razžarjeno oglje enakomerno razporedite - to bo vaša "srednja cona" primerna za peko čevapčičev, zadnja tretjina pa naj ostane prazna - to bo vaša "hladna cona" kamor lahko postavite meso, da počiva preden ga postrežete.

Foto: Shutterstock Solata iz bulgurja, kumare, paprike in kopra

Sestavine:

skodelica bulgurja

majhna rdeča čebula

solatna kumara

rdeča paprika

½ skodelice fino sesekljanega svežega kopra

½ skodelice fino sesekljanega svežega peteršilja

½ žličke soli

Sestavine za polivko:

¼ skodelice ekstra deviškega olivnega olja

¼ skodelice limoninega soka

strok česna

žlička mlete kumine

žlička sladkorja

sol in poper po okusu

Priprava:

Bulgur solite s polovico žličke soli in dobro premešajte, prelijte s skodelo in četrt vrele vode ter skledo tesno pokrijte s plastično folijo. Pustite stati vsaj 30 min ali tako dolgo, da bulgur vpije vso vodo, potem ga z vilicami dobro premešajte in razrahljajte. Medtem ko se bulgur namaka, očistite in narežite čebulo na kockice ter jo za deset minut namočite v mrzli vodi – tako čebuli odstranite grob okus. Kumaro olupite, odstranite semena in narežite na kockice podobne velikosti, enako pripravite tudi papriko. Po desetih minutah čebulo dobro odcedite. V servirni skledi zmešajte olivno olje, limonin sok, pretlačen strok česna, kumino, sladkor, sol in poper. V pripravljeno polivko stresite bulgur, narezano zelenjavo in začimbnice ter dobro premešajte, da se vsa solata "okopa" v polivki. Postrezite ob slastnih Sarajevskih čevapčičih!