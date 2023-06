Njegovo visočanstvo – burger z govedino angus! #nagradnaigra

Se vam pocedijo sline, ko zaslišite cvrčanje prvovrstnega burgerja ob stiku z vročo rešetko žara? Nam tudi! Skromni burger se je prelevil v gurmansko poslastico zaradi kombinacije najboljših kosov mesa, ki zagotavljajo nepozabno izkušnjo. Kako boste to izjemno kakovost pravilno spekli in dopolnili s prilogami, ki bodo ustvarile pravo harmonijo okusov, pa si preberite v članku.

Foto: Celjske mesnine

Zakaj je govedina angus tako posebna?

Na vzhodu Škotske se razprostirata pokrajini Aberdeen in Angus. Tu so pred dvesto leti začeli sistematično selekcionirati vrsto goveda, ki danes nosi ime aberdeen angus. Govedo pasme angus je odlično prilagojeno ostremu in vetrovnemu podnebju škotskega višavja, zato se lahko vse leto prosto pasejo na pašnikih. Certificirani standardi angus so nastali leta 1978. Tako so nastali normativi ki določajo raven maščobe na površini mesa, marmoriranosti, mehkobe, starosti in barve mesa, ki je primerna za etiketo govedina angus.

Govedina angus je znana po svoji fini marmoriranosti mesa, kar pomeni, da je maščoba enakomerno razpršena po mesu. Mišice in maščoba se enakomerno prepletajo in dajejo fino marmornato strukturo mesa, ki je prijetnega vonja, izredno mehko in sočno. Zelo kakovostne beljakovine, minerali cink in železo, vitamin B12 pa so samo nekaj razlogov, da meso te pasme zaseda pomemben del uravnotežene prehrane. Letošnja novost, ki vas bo navdušila, je z´dežele goveji burger z angusom . Vrhunska kakovost prvovrstne mlete govedine z angusom je zelo cenjena pri peki mesa, saj maščoba, ki se opeče, da mesu izjemen in poseben okus.

Foto: Celjske mesnine

Foto: Shutterstock

Kako spečemo burger z govedino angus?

Odlični burgerji z'dežele bodo najboljši, če se za njihovo peko pravilno pripravimo in upoštevamo smernice pa pečenje . Polpete pol ure pred peko vzamemo iz hladilnika, da se ogrejejo na sobno temperaturo. Plošča, ponev ali žar ne sme biti prevroča, ogrejemo jo do zmerne temperature, ob stiku z ogreto površino pa mora meso zacvrčati. Ponev ali ploščo žara rahlo naoljimo in polpet pečemo od tri do štiri minute. Ko polpet ob strani začne spreminjati barvo iz rdeče v sivo, ga obrnemo, solimo, po želji začinimo tudi s poprom in pečemo še tri minute. Ali je polpet primerno pečen, lahko preverimo z vbodnim termometrom, ki mora za srednje pečeni polpet (t. i. medium) pokazati 56 stopinj Celzija središčne temperature.

V videu si poglejte pripravo burgerja s sirom in popečeno čebulo , recept, v katerem ima glavno vlogo slasten goveji polpet.

#DrŽarPriporoča: Žar očistite s čvrsto krtačo, ko je vroč. Ko se koščki, ki so ostali od zadnjega pečenja na žaru, segrejejo, jih je veliko lažje odstraniti! Za vzdrževanje čistega žara je najenostavneje, da žar očistite takoj po vsaki uporabi, preden ga ugasnete ali pogasite.

Foto: Shutterstock

Nadgradimo odlične burgerje s slastnimi prilogami

Ob izjemnem burgerju z govedino angus postrezite priloge, ki bodo vaš obrok povzdignile v mojstrovine, kot jih pripravlja Dr. Žar!

Foto: Shutterstock Poletna solata z avokadom in avokadovim prelivom

Sestavine:

6 rezin pancete

300 g sladke koruze, odcejene in splaknjene

2 spomladanski čebulici, očiščeni in zrezani na večje kose

½ majhnega stroka česna

sol in poper

½ skodelice listov sveže bazilike

¼ skodelice majoneze

¼ skodelice kisle smetane

2 žlici belega vinskega kisa

2 avokada, očiščena in zrezana na majhne kockice

5 redkvic, narezanih na tanke ploščice

3 solatne srčke, zrezane na manjše kose

Priprava:

Panceto popecite v ponvi, da postane hrustljava, zložite jo na papirnato brisačko, da popivna odvečno maščobo, ter jo razrežite na neenakomerno velike koščke. V mešalniku pulzirajte čebulici, česen in baziliko, da jih drobno sesekljate. Dodajte majonezo, kislo smetano, kis, žličko in pol soli, četrtino avokadovih koščkov in poper, vklopite mešalnik in zmešajte v gladko maso, po potrebi dodajte nekaj žlic mrzle vode. V skledi prelijte preostale koščke avokada s prelivom in jih dobro premešajte, da so povsod prekriti. To bo preprečilo oksidacijo avokada in solata lahko počaka v hladilniku tudi nekaj ur. Na avokado naložite koruzo in redkvice, temu naj sledita solata in panceta, pri mizi jo dobro premešajte, da se preliv razporedi po vseh sestavinah, in postrezite.

Foto: Shutterstock Pečen sladki krompir in jogurtova pomaka

Sestavine:

3 veliki sladki krompirji

4 jedilne žlice oljčnega olja

1 jedilna žlica sladkorja

1 jedilna žlica soli

1 jedilna žlica dimljene ali pekoče paprike (po okusu)

Za pomako:

150 g grškega jogurta

50 g majoneze

svež koper, sol in poper

Priprava:

Pečico segrejte na 250 stopinj Celzija.

Sladki krompir olupite, prepolovite in narežite na rezine. V posodi jih zmešajte z oljem, sladkorjem in soljo ter začimbami – če želite, lahko po svojem okusu dodate več različnih začimb, na primer kumino ali rožmarin. Dobro premešajte, da so rezine prekrite z oljem in začimbami.

Pekač obložite s papirjem za peko in sladki krompir razprostrite po njem. Pecite 15 minut, potem vzemite iz pečice in rezine obrnite. Pecite še okoli deset ali 15 minut, da se rezine zlatorjavo zapečejo. Pustite, da se kakšnih pet minut hladijo, potem postrezite.

Pomako pripravimo tako, da zmešamo grški jogurt z majonezo, solimo, sesekljamo majhen šopek kopra in ga vmešamo v pomako.

Foto: Shutterstock Sladko presenečenje – solata z melono, lubenico in kumaro

Sestavine:

½ melone

½ lubenice brez pešk

1 solatna kumara

groba morska sol

ekstra deviško olivno olje

sveža meta

Priprava:

Melono, lubenico in kumaro olupimo, odstranimo semena in zrežemo na primerno velike rezine. V skledi premešamo z olivnim oljem in nežno posolimo. Ohladimo v hladilniku. Tik pred serviranjem potresemo z nasekljanimi metinimi lističi.

Izdelki z´dežele so ponosni dobitniki zlate medalje Celjske mesnine so podjetje s tradicijo in bogatimi izkušnjami. Njihov najpomembnejši cilj je ponuditi pestro izbiro okusnih izdelkov visoke kakovosti in domačega pristnega okusa. Dolgoletne izkušnje in naložba v znanje jih danes uvrščajo na vrh proizvajalcev mesa in mesnih izdelkov. V svoji ponudbi imajo goveje pakirano meso, svinjsko pakirano meso, trajne izdelke, poltrajne barjene izdelke, izdelke za žar in stoodstotno goveje izdelke. Na 43. mednarodnem priznanem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov, pod okriljem mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA je kar troje izdelkov Z´dežele prejelo naziv šampion, med njimi tudi Burger z angus govedino. Kakovost izdelkov spremljajo in potrjujejo s standardi HACCP in IFS. Spremljajte Celjske mesnine: Instagram Facebook

Preberite še: