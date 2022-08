Ko sendvič postane čisti gurmanski užitek #nagradna igra

Če ste ljubitelj sendvičev, pripravljenih na najrazličnejše načine, a bi jih hkrati želeli spremeniti v bolj zdrav obrok, berite dalje. Možnosti priprave sendvičev so resnično neskončne, lahko se jih pripravi v slani ali sladko-kisli različici, tople ali hladne, s kruhom ali celo brez in še na številne druge načine.

Sendviče naj bi poznali že v 18. stoletju, ko je irski priseljenec Patrick Connolly v Angliji prodajal jed iz kruha okrogle oblike, ki ga je obložil z narezanimi ostanki mesa, sirnim prelivom in jajčno omako, podobno današnji majonezi. Do danes so se sendviči tako razvili, da predstavljajo popoln obrok ob kateremkoli delu dneva, saj obstaja vrsta zdravih in polnovrednih različic. Možnosti so resnično neskončne. In če bi ga želeli pripraviti na prav poseben, a hkrati preprost način, v nadaljevanju članka predstavljamo Premium šunko Z'dežele, ki je novost iz Celjskih mesnin. Ta bo vsak obrok spremenila v gurmanski užitek.





Posebnost Posebnost Premium šunke Z'dežele je v tem, da vsebuje visoko cenjene tartufe ali pa izjemno priznan pršut s pridihom Krasa, ki zlahka prevzameta naše brbončice. Obe sestavini povezujemo s praznovanjem posebnih priložnosti in razkošjem. V Celjskih mesninah so ju združili s šunko, ki je nepogrešljiv del bogato obložene mize, ter ju tako približali vsakemu, ki se rad predaja užitkom ob dobri in na preprost način pripravljeni hrani.

Tartufi so prava poslastica, ki jo lahko ljubite ali pa sovražite

Ljubitelje tartufov ta razkošna sestavina očara s svojim intenzivnim okusom in omamnim vonjem, ki se jima ne morejo upreti, ko jih enkrat poizkusijo. Tartufi so ena najdražjih sestavin, razlog za visoko ceno je v tem, da jih ni mogoče gojiti, saj za dobro rast potrebujejo zelo specifične pogoje.

Premium šunka s tartufi je prava poslastica za tiste elegantne trenutke, ko si zaželite nekaj drugačnega in prefinjenega s poudarjenim okusom.

Pršut je kralj slovenske praznične mize

Izdelava pršuta je prava umetnost. Narejen je iz visokokakovostnih svinjskih nog, pogosto začinjen po skrivnih družinskih recepturah ter sušen in zorjen več mesecev, preden je pripravljen za uživanje. Dlje ko se pršut stara, bolj kompleksen bo njegov okus. Kombinacija vsega tega mu da prav poseben prefinjen in nežen sladko-slan okus, ki očara marsikatere brbončice.

Zgodba pršuta se pri nas začne na Krasu, ki omogoča idealne pogoje za zorenje tega cenjenega kosa mesa, ki vse pogosteje najde mesto tudi v vsakodnevnih obrokih. Pršut lahko uživamo samostojno ali pa ga kombiniramo s sadjem, zelenjavo, kruhom, sirom in vinom.

Premium šunka s pridihom Krasa združuje dva okusa v enem – nepogrešljiv okus šunke Z'dežele in pršut pršutarne Lokev.

Kako Premium šunko Z'dežele uporabiti v vsakodnevnih prigrizkih?

Preprost za pripravo in bogatega okusa je sendvič s Premium šunko Z'dežele odlična izbira, ta mu bo dala okus prefinjenosti in razveselila vaše brbončice. Kombinirate jo lahko s polnozrnatim kruhom, zelenjavo, sadjem, sirom ali svojimi najljubšimi namazi. Če pa vas zanimajo bolj zdrave različice, spodaj ponujamo nekaj idej, kako vsakodnevni "hitri" obrok spremeniti v pravi gurmanski užitek. Ste pripravljeni, da vas Premium šunka Z'dežele navduši? Morda se ne boste nikoli več vrnili k običajnim sendvičem.

Zavitek s Premium šunko Z'dežele

Foto: Shutterstock Sestavine:

1 polnozrnata tortilja

1 žlica omake iz gorčice in medu

1 rezina Premium šunke Z'dežele

3 žlice naribanega sira

½ skodelice narezanih češnjevih paradižnikov

1 skodelica kalčkov

1 skodelica solate po izbiri

Priprava:

Tortiljo namažite z omako iz gorčice in medu, ki jo pripravite pred tem. Na vrh položite Premium šunko Z'dežele, sir, paradižnik in kalčke. Zvijte v zavitek in postrezite s solato.

Sendvič v papriki

Sestavine:

Foto: Shutterstock 1 srednje velika paprika

2-3 žlice kremnega sirnega namaza po izbiri

1 čajna žlička gorčice

2 tanki rezini Premium šunke Z'dežele

1 tanka rezina sira

1/2 manjše sveže kumare, narezane na tanke kolobarje

2 žlici omake guacamole ali nekaj rezin avokada

ščepec soli

Priprava:

Papriko razpolovite ter odstranite pecelj in semena. Vsako polovice papriko nato premažite s sirnim namazom in gorčico. Na vsako polovico položite Premium šunko Z'dežele, sir, kumare in guacamole ali rezine avokada. Na koncu polovici sestavite v sendvič in uživajte.

Ko boste želeli preizkusiti drug okus sendviča, preprosto zamenjajte poljubno sestavino. Namesto kumar lahko uporabite zeleno solato ali češnjev paradižnik, namesto kremnega namaza lahko uporabite svež kozji sir, za bolj sladek okus popražite čebulo in jo dodajte v sendvič. Možnosti so neskončne in jih zlahka priredite svojemu okusu.

Lahki in mamljivi prigrizki s Premium šunko Z'dežele

Sestavine:

Foto: Shutterstock palčke grissini

različna sveža zelenjava (paprika, korenje, kumara, šparglji …)

tanke rezine Premium šunke Z'dežele

Priprava:

Poljubno svežo zelenjavo narežemo na palčke in okoli nje ovijemo Premium šunko Z'dežele, enako jo ovijemo okoli grissinov. Pripravljen prigrizek je dobra in hkrati gurmanska rešitev, kadra pričakujete goste, da jim namesto običajnih narezkov postrežete zdravo obložene zelenjavne palčke.

