Kako se prehranjevati ob športnih aktivnostih? #nagradna igra

Če veste, kaj in kdaj jesti, lahko to bistveno pripomore k uspešnosti vaših vadb, pa čeprav se s športom ukvarjate le rekreativno. Preverili smo, kakšne prehranjevalne navade so priporočljive za vse, ki radi živite zdravo in se aktivno ukvarjate s športom.

Naj bo vaše vodilo zdrav zajtrk

Če radi telovadite zjutraj, potem vstanite dovolj zgodaj, da pojeste zajtrk vsaj eno uro pred vadbo. Tako boste dobro pripravljeni na telovadbo, saj se bo zaužita hrana že lepo polegla. Študije kažejo, da uživanje ogljikovih hidratov pred športno aktivnostjo omogoča, da lahko vadite bolj intenzivno in dlje časa, medtem ko pomanjkanje hrane v telesu pred vadbo lahko vodi v omotico in slabše počutje.

Če resnično ne morete vstati tako zgodaj, da bi med zajtrkom in vadbo minila vsaj ena ura, potem poskrbite, da bo vaš zajtrk kar najlažji. Tudi skodelica kave zjutraj, če ne morete brez nje, je zjutraj sprejemljiva.

Bodite pozorni na velikost porcije

Posebej pred vadbo bodite pozorni na velikost svojega obroka. Velja splošno priporočilo, ki pravi, da velike obroke jejte vsaj od tri do štiri ure pred vadbo, medtem ko naj med malico oziroma prigrizkom in vadbo mine od ene do treh ur.

Prevelika količina hrane tik pred rekreacijo lahko povzroči utrujenost, zaradi katere boste za vadbo slabše pripravljeni, medtem ko premalo hrane telesu ne bo dalo dovolj energije, ki jo potrebujete, da bi se počutili dovolj močne za uspešno rekreacijo.

Privoščite si kakovostne prigrizke

Večina ljudi lahko brez težav zaužije majhne prigrizke tik pred vadbo ali celo med njo. Ali vam to ustreza, je odvisno od vas. Prisluhnite svojemu telesu in se mu prilagodite. Prigrizki, ki jih zaužijete tik pred vadbo, vam najverjetneje ne bodo dali dodatne energije, če vadba ne bo trajala več kot eno uro, lahko pa preprečijo moteče simptome lakote.

Pomembna je tudi ustrezna prehrana po vadbi

Če želite pomagati mišicam pri okrevanju po vadbi, potem v dveh urah po koncu zaužijte obrok, ki naj vsebuje tako ogljikove hidrate kot tudi beljakovine. Tem kriterijem bo popolnoma ustrezal sendvič s Fit šunko Z'dežele, svežo zelenjavo in polnozrnatim kruhom. Če želite ob tem še razvajati svoje brbončice, potem posezite po Premium šunkah Z'dežele.

Šunka s tartufi – fina šunka s tartufi za tiste malo bolj elegantne trenutke, ko si zaželite nekaj drugačnega in prefinjenega in s poudarjenim okusom. Ob tako okusni šunki ne boste čutili potrebe po kruhu. Ker pa morate po vadbi nadomestiti tudi ogljikove hidrate, posezite po bolj zdravem, temnem kruhu, morda rženem, pirinem ali ajdovem.

Šunka s pršutom – s fino šunko s pršutom pršutarne Lokev so tehnologi Celjskih mesnin želeli združiti dva okusa v enem in hkrati zadovoljiti tudi malo bolj zahtevne brbončice. Šunka dveh okusov bo vašemu prigrizku prinesla pridih Krasa.

Ne pozabite na hidracijo

Pred vadbo, med vadbo in po njej potrebujete tudi zadostno količino tekočine, da preprečite dehidracijo. Na splošno veljajo naslednja priporočila:

od dve do tri ure pred vadbo spijte od štiri do sedem decilitrov vode,

med vadbo, na vsakih 15 do 20 minut, spijte vsaj deciliter vode oziroma do dva in pol, odvisno od vremena,

po koncu vadbe je znova priporočljivo zaužiti od štiri do sedem decilitrov vode.

Voda je na splošno najboljši način za nadomestitev izgubljene tekočine, kadar pa telovadite več kot eno uro, posezite po športni pijači, ki vam bo pomagala ohraniti ravnovesje elektrolitov v telesu ter vam bo dala več energije.

Foto: Getty Images

Naj bodo izkušnje vaše vodilo

Kakšno hrano in pijačo potrebuje vaše telo, je torej predvsem odvisno od dolžine in intenzivnosti vaših vadb, saj boste za maraton potrebovali več energije kot na primer za nekajkilometrski tek. Seveda pa smo si ljudje različni, zato ne obstaja univerzalen pristop. Sledite priporočilom, a hkrati prisluhnite tudi svojemu telesu. Vsekakor pa pred večjimi obremenitvami oziroma težjimi vadbenimi preizkusi ne spreminjajte prehrane, saj bi se to lahko poznalo na vaših rezultatih.