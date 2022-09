Okusna malica po navdihu prejemnice zlate olimpijske medalje #video

V dneh, ko se številni pripravljajo na tekaško preizkušnjo leta, smo poiskali podjetje, kjer je šport mnogo več kot le črka na papirju. Poleg tega, da so velik podpornik slovenskih športnikov in športnih organizacij, v Celjskih mesninah spodbujajo športno udejstvovanje svojih zaposlenih, element športa pa so vnesli tudi v proizvodnjo fit šunk Z'dežele . Na trgovskih policah lahko tako najdete kar štiri fit šunke, ki so bogate s proteini in tako primerne za zdrav prigrizek vseh športnih navdušencev. S fit šunkami Celjskih mesnin ste lahko fit brez greha.

Foto: Ana Kovač

Kot nam je v pogovoru povedala Urška Žolnir Jugovar, ki danes, po uspešni športni karieri, deluje v marketingu Celjskih mesnin, je to podjetje, ki je velik podpornik športa. Zavedajo se, da "šport daje dober zgled, prinaša pozitivno naravnanost. Šport združuje in navdihuje".

Podjetje, ki ima šport zapisan v vseh porah svojega delovanja "Celjske mesnine smo ponosni sponzorji Judo kluba Z'dežele Sankaku Celje, Nogometnega kluba Celje, Ženskega rokometnega kluba Z'dežele in moškega Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Še vedno pa pomagamo tudi posameznikom, saj na dnevni bazi dobimo ogromno prošenj društev, posameznikov in družin," pove Žolnirjeva, ki je tudi sama priložnost za novo kariero našla v Celjskih mesninah. Ko smo jo povprašali, kako jo je pot od juda ponesla v Celjske mesnine, nam je pojasnila: "Celjske mesnine so pokrovitelji Judo kluba Z'dežele Sankaku Celje že vrsto let. In ko sem zaključila s kariero in šolanjem na področju marketinga, sem videla priložnost za pridobitev novega znanja in predvsem izkušenj pri sponzorju. Potrkala sem na vrata. In zdaj sem tukaj, vesela in ponosna, da sem dobila priložnost graditi novo kariero."

Potrošniki si želijo s proteini bogato prehrano

Saša Stopar, tehnologinja v Celjskih mesninah Foto: Ana Kovač

V Celjskih mesninah spremljamo trende prehranjevanja in hkrati potrebe ter želje kupca. "Ni nam vseeno, kaj se pojavlja na policah trgovin, zato je naša skrb, da priskrbimo dobre surovine in na trgovske police pošiljamo samo kakovostne izdelke. Smo le podjetje s tradicijo in izkušnjami, ki nas učijo, je povedala Žolnirjeva. "Opažamo, da potrošniki pri živilskih izdelkih iščejo predvsem varno in zdravo hrano, ki jim predstavlja tudi zdrav in okusen obrok. Če pa se osredotočimo na športno aktivne ljudi, lahko opazimo, da stremijo k povečanemu vnosu beljakovin in zdravih maščob ali pa zmanjšujejo količino maščob."

Zato so z mislijo na zdravo prehrano in športno aktivne ljudi, ki si želijo v obroke vnesti zdravo, kakovostno in za športnike primerno hrano, v oddelku predelave Celjskih mesnin razvili nov izdelek oziroma kar štiri nove različne fit šunke: fit govejo šunko, fit piščančjo šunko, fir šunko s tartufi in fit šunko s pršutom. Za vse štiri so na sejmu AGRA dobili tudi nagrado za inovativnost, nam je povedala Saša Stopar, tehnologinja v Celjskih mesninah, ki je tudi sama sodelovala pri razvoju novih fit šunk.

Foto: Ana Kovač

Med štirimi okusi fit šunk, se kar dve štejeta za premium šunki. To sta fit šunka s tartufi in fit šunka s pršutom. Potrošniki lahko premium fit šunki prepoznate tudi po embalaži, saj je ta za razliko od goveje in piščančje fit šunke, v temnejši embalaži. "Premium šunke s pršutom in tartufi so produkt naše inovativnosti. Želeli smo povzdigniti sam nivo šunke na višjo raven, in sicer tako, da smo združili kakovostne sestavine v en odličen izdelek. Premium šunke so primerne tudi za športnike, ker vsebujejo nizko vsebnost maščob in pa visoko vsebnost beljakovin ter imajo ugodno hranilno vrednost," je o samem izvoru premium fit šunk povedala Stoparjeva.

Kakovostni izdelki iz najkakovostnejšega mesa

"Sestavine za premium šunke so zelo pomemben del proizvodnje, še posebej sama izbira sestavin. Za fit govejo šunko uporabimo goveje stegno prve kategorije, za piščančjo šunko file piščančjih prsi, za fit šunko s tartufi pa očiščeno stegno prve kategorije ter naravne tartufe. Pri fit šunki s pršutom uporabljamo očiščeno svinjsko stegno prve kategorije, povezali pa smo se tudi s pršutarno Lokev s Krasa, da lahko vključimo njihov 12 mesecev zoren pršut," je o izvoru surovin in kakovosti izbranega mesa povedala Stoparjeva.

Foto: Ana Kovač

V Celjskih mesninah se kakovosti posvečajo ves čas proizvodnje fit šunk. Tehnologinja Stoparjeva nam je pojasnila: "Vrhunsko kakovost fit šunk zagotavljamo že pri vhodni kontroli surovine. Prav tako kontroliramo celotno proizvodnjo oziroma celoten postopek izdelave, na koncu kontroliramo tudi postopek rezanja. Pred sprostitvijo izdelka pa imamo vedno za vsako serijo tudi senzorično ocenjevanje, kjer pogledamo videz, barvo, teksturo, vonj in okus."

S fit šunkami ste lahko fit brez greha

Proteini imajo pomembno vlogo pri prehrani športnikov. O njih in njihovem pomenu za naše telo smo vprašali tudi nekdanjo vrhunsko slovensko športnico Urško Žolnir Jugovar, ki se s športom ukvarja tudi danes. "Beljakovine so gradniki človeškega telesa. Med drugim gradijo in obnavljajo mišice, kosti, notranje organe, lase, nohte, kožo ter sodelujejo pri rasti in obnovi celic. Prav tako sodelujejo pri številnih celičnih procesih, ki potekajo v telesu. Igrajo vlogo pri imunskem odzivu ter sestavljajo protitelesa. Poleg tega pa tudi naše encime in hormone."

Foto: Ana Kovač

Ker ne gre le za modno muho na področju kulinarike, ampak so proteini tudi pomembni za zdravo prehrano vseh, tako rekreativnih kot tudi profesionalnih športnikov, so v Celjskih mesninah poskrbeli, da je njihova vsebnost v fit šunkah kar najvišja. "Če pogledamo fit piščančjo šunko, je vrednost proteinov kar 19,3-odstotna na 100 gramov, medtem ko je delež maščobe na 100 gramov le 1,2-odstoten, kar je res optimalna vrednost. Zato po njej posegajo predvsem osebe, ki resnično gledajo na vsak gram zaužite maščobe in na povečan delež proteinov v prehrani. Pri premium fit šunki s pršutom so vrednosti analiz malo drugačne, in sicer ima ta šunka 18,2 odstotka beljakovin in 2,7 odstotka maščobe na 100 gramov. Po tej šunki pa posežejo predvsem tisti, ki imajo zahtevne brbončice in uživajo v pravih gurmanskih dobrotah ter se ne osredotočajo toliko na vrednost, ampak želijo predvsem uživati."

Prava kombinacija zdrave prehrane in gibanja

Seveda pa gresta zdrava prehrana in gibanje z roko v roki. Le prava kombinacija je lahko učinkovita, poudarja tudi Žolnirjeva. "Pri pravi kombinaciji zdrave prehrane in pa gibanja je predvsem pomembno, da se prehranjujemo premišljeno, da v svoje telo vnašamo pravo in zdravo hrano ter da se vsaj 30 minut dnevno gibamo, skrbimo za primerno moč, gibljivost telesa ter za dober kardiovaskularni sistem. Vse to lahko pripomore k manj pogostim obiskom zdravnika ter k bolj veselemu ter pozitivnemu življenju."

Tudi v Celjskih mesninah gredo na tek Foto: Ana Kovač Tako kot legenda slovenske tekaške scene Marko Roblek in srečna izbranka tekaškega izziva Karin, ki nastopata v oddaji Gremo na tek, se bodo ljubljanskega maratona letos udeležili tudi zaposleni v Celjskih mesninah. "S skupnimi močmi imamo namen preteči deset kilometrov. Že občutek, da bomo nekaj dobrega naredili skupaj, je za vse nas enkraten," je povedala Urška Žolnir Jugovar in dodala: "Marsikateri zaposleni v našem podjetju je vsaj malo športno aktiven, vendar je moja želja, da se to še bolj okrepi. Zato se bo v prihodnjih mesecih pospešeno delalo tudi na tem."

Malica po navdihu Urške Žolnir Jugovar

Foto: Ana Kovač

Ko gre za kakovostno prehrano športnikov, dobitnica zlate medalje na olimpijskih igrah v Londonu zagotovo ve, kaj je priporočljivo in kaj ne. Zato smo jo vprašali, kakšno malico iz fit šunk priporoča vsem, željnim kakovostnega obroka, ki bo fit in brez greha. "Fit šunka je predvsem izdelek, ki je pri roki in lahko z njim pripravimo hiter in polnovreden obrok, kot je sendvič s polnozrnatim kruhom, listom zelenjave, kakšno kislo kumarico, paradižnikom, zraven pa dodamo še trdo kuhano jajce. Lahko jo uporabite za super obložen narezek ali pa jo kar tako zvijete v sulico in se razvajate ob edinstvenem okusu naših šunk. Čisto enostavno. Zakaj pa ne?"