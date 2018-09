Kako dobro poznate pomursko kulinariko?

Ko je govora o slovenski kulinariki, je vzhod naše države vedno znova v senci zahodne polovice. Ni dvoma, Primorska od skrajnega severa pa vse do juga lahko pokaže mnogo, ne nazadnje so to kraji mednarodno prepoznavnih vinarjev in gostincev.

Obenem pa ni dvoma o tem, da ponudba na vzhodu prav nič ne zaostaja. Še več, tam so nastale nekatere najbolj prepoznavne slovenske kulinarične posebnosti in tam imajo nekatere najboljše gostilne v Sloveniji, da o vinu sploh ne govorimo. A kot smo omenili že v naslovu - pomurska kulinarika (razen prekmurske gibanice) je za številne še vedno neznanka.

Pomurski kulinarični ponudniki, združeni v projektu Gourmet over Mura Foto: Mediaspeed

Da je treba dvigniti njihovo prepoznavnost, se strinjajo tudi ponudniki s skrajnega severovzhoda Slovenije, zato so pred kratkim predstavili nov projekt, ki združuje kulinariko in turizem, Gourmet over Mura, s katerim na obisk vabijo ljubitelje dobre hrane in pijače.

V projektu sodelujejo:

Kodila

Če Janko Kodila ne bi obstajal, bi si ga bilo treba izmisliti. Ne nazadnje je med prvimi, ki so se lotili obujanja kulinarične tradicije v Prekmurju, zaslužen je za zaščito prekmurske gibanice in šunke, mesnine, ki je tudi osrednja zvezda njegovega mesno-predelovalnega obrata v Markišavcih.

Vinski kleti Marof in Steyer

Marof je trenutno najbolj prepoznavna prekmurska klet, enolog Uroš Valcl je na Goričkem dokazal, da so to griči, kjer je mogoče pridelati vrhunska vina. Klet Steyer na Plitvici pri Apačah medtem slovi predvsem po svojih dišečih tramincih, klet Danila Steyerja je zato znana tudi kot hiša dišečega traminca.

Gostilna Rajh

Ena od najboljših gostiln ne le v Prekmurju, ampak v Sloveniji, je Rajh v Bakovcih, družinska gostilna z dolgo tradicijo, ki zajema že štiri generacije. Zdaj jo vodi Tanja Pintarič z možem Damirjem, gostom še naprej ponujata prekmursko kulinarično tradicijo, le da so jedi zdaj posodobljene, lažje, a še vedno domačne.

Pivovarna Bevog

Slovenski pionirji kraft pivovarstva so zaradi birokratskih zapletov svojo pivovarno preselili čez reko v avstrijsko Radgono, a so nedvomno del slovenske oziroma pomurske kulinarike. Ne nazadnje največ njihovega piva spijemo Slovenci.

Oljarna Kocbek

Gorazd Kocbek je v družinski oljarni v Slovenskih goricah ustvaril eno od najbolj prepoznavnih blagovnih znamk bučnega olja pri nas, kljub močni avstrijski konkurenci si je izboril prostor tudi na mizah restavracij v tujini. Morda še bolj pomembno pa je, da je zavest o uživanju bučnega olja dvignil doma, v Sloveniji.

Domačija Firbas

Firbas v Cogetincih je ena od najbolj znanih turističnih kmetij v Pomurju, izjemno priljubljena je tudi pri obiskovalcih iz tujine. Za goste skrbi vsa družina, mama kuha in peče gibanico, ki slovi daleč naokoli, oče je zadolžen za napitke, sinova pa skrbita za kmetijo in prenočišča. Mimogrede, pri njih je mogoče spati tudi na seniku.

Sedem uspešnih zgodb na skupni poti

"Gourmet over Mura je prvo tovrstno sodelovanje v severovzhodni Sloveniji, z njim smo še tesneje povezali posamezne uspešne zgodbe na eni poti. Vse to, kar v številnih deželah že poznajo in izvajajo, je zdaj zaživelo tudi na naših tleh," pravijo povezani ponudniki.

Zdaj torej res ni več izgovorov, da ne bi poznali Pomurja in vsega, kar tam ponujajo. Ne nazadnje je minilo že celo desetletje, odkar so odprli pomursko avtocesto, in pot na severovzhod je krajša kot kadarkoli prej.