Ana Roš v Tasmaniji ročno izdelala osem tisoč kobariških štrukljev #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska chefinja Ana Roš zadnje dni preživlja na Tasmaniji, kjer je častna gostja kulinaričnega in umetniškega festivala v organizaciji muzeja MoNa, največjega zasebnega muzeja na južni polobli. Roševo in njeno ekipo je čakal poseben podvig, saj so morali pripraviti kar osem tisoč kobariških štrukljev, pripravljenih iz izključno tasmanskih sestavin.

Na kulinaričnem festivalu Winter feast bo Ana Roš kuhala osem dni. Gostje bodo lahko okušali kulinarične presežke, preplet slovenske in tasmanske kuhinje, ki jih bo mojstrica ustvarila iz izključno tasmanskih sestavin. Vnos živil je v Avstralijo namreč prepovedan, zato so nekatere začimbe in zelenjavo po Aninih navodilih posadili že pred pol leta.

Pripravili so osem tisoč kobariških štrukljev

Edinstvenost dveh krožnikov, ki jih bo Roševa z ekipo ustvarila na festivalu, je v kobariškem štruklju. Ekipo je čakal izjemen podvig, saj so morali pripraviti kar osem tisoč teh dobrot, kar je za njihovo majhno šestčlansko ekipo precejšen izziv, uporabili pa so izključno tasmanske sestavine.

Ekipa je morala pripraviti osem tisoč kobariških štrukljev. Foto: osebni arhiv Ane Roš

"Izziv, da na festivalu pripravimo osem tisoč kobariških štrukljev, je bil vznemirljiv in zahteven. Resnično kaže strast in predanost naše ekipe. Z uporabo izključno tasmanskih sestavin in spoštovanjem lokalne kulinarične tradicije smo gostom zagotovili pristno doživetje," je o ambicioznem podvigu dejala Ana Roš. Za primerjavo, za pripravo 1.200 štrukljev potrebujejo osem ur.

Na drugem krožniku bodo predstavljeni zimski listi, pečeni na odprtem ognju, fermentirana krema rža in modrega sira, topinambur, tasmansko jabolko, zabela napol sušenih sliv in kruhovega tamarija, pikantni orehi in divji hren.

Na osrednjem prostoru Winter Feast se bo Ani Roš pridružil Rodney Dunn in njegova ekipa iz Agrarian Kitchen. Foto: osebni arhiv Ane Roš

V tradicionalno slovensko kuhinjo vključila lokalne tasmanske sestavine

"Biti častni gost na festivalu Winter Feast v Tasmaniji je izjemno," je dejala Ana Roš in dodala: "Vesela sem, da bomo z ekipo lahko obiskovalcem festivala predstavili bogate in pristne okuse, ki izhajajo iz tradicionalne slovenske kuhinje, ter vključili lokalne tasmanske sestavine in tako ustvarili nepozabno kulinarično doživetje."

Festivala naj bi se udeležilo 300 tisoč obiskovalcev z vsega sveta

Festival ponuja edinstveno združitev kulinaričnih in umetniških izrazov ter navdušuje domišljijo in brbončice obiskovalcev, ki naj bi jih bilo okoli 300 tisoč z vsega sveta. Festival tako obljublja gastronomsko pustolovščino, ki slavi kulturno raznolikost in kulinarično odličnost.

Foto: osebni arhiv Ane Roš

Ana pa na festivalu ne bo kuhala sama, pri pripravi jedi se ji bo na osrednjem prostoru Winter Feast pridružil Rodney Dunn s svojo ekipo iz Agrarian Kitchen, enega najbolj zanimivih restavracijskih projektov v Avstraliji, znanega po samozadostni pridelavi zelenjave in minimalni količini zavržene hrane, njihov rženi miso in kruhov tamari pa je Roševa vključila tudi v svoje ustvarjanje.

Foto: osebni arhiv Ane Roš

Preberite še: