Ob 40-letnici delovanja v glasbi bo nocoj v Križankah nastopil Miha Guštin - Gušti. Koncert je naslovil Moje sanje, moj planet, nanj pa povabil nekatere sopotnike, s katerimi si je delil odre in ustvarjanje. Skladbe, ki so nastale pod njegovim peresom, so znane različnim generacijam, tudi s televizijskih zaslonov.

Na koncertu se bo sprehodil skozi vso kariero, ki jo je najprej zaznamovalo delovanje v rock zasedbi Big Foot Mama, s katero je osvajal občinstva po vsej Sloveniji z avtorskimi skladbami, kot so Črn tulipan, Led s severa, Nisem več s tabo, Mala nimfomanka in Rola se. Mnogim, že zlasti na Primorskem, je zasedba znana še iz časov, ko so kot predskupina uvajali koncerte Petra Lovšina.

Zaradi ustvarjalnih razhajanj je skupino kasneje zapustil. "Kot avtor sem se nekako izpel v tem garažnem zvoku, nisem bil več kreativen, nisem več mogel pisati nimfomank in tulipanov, pa ne mislim, da so komadi slabi, le želel sem si nekaj drugačnega. Na tej točki sva se s pevcem Gregorjem Skočirjem razšla," je nedavno povedal v intervjuju za STA.

Na koncert povabil pevce, ki so pesmi odpeli v originalu

Nadaljeval je v dvojcu Gušti in Polona, s katerim je v slovenski pop vnesel novo svežino s pesmimi, kot so Vedno zame, Mine leto, Makova polja, D dan in Moje sanje. Napisal je tudi nekaj prepoznavnih melodij za televizijski seriji Naša mala klinika in Nova dvajseta.

"Koncert Moje sanje, moj planet sem poimenoval po eni svojih pesmi in bo presek mojih komadov, ki so zaznamovali tako mene kot sceno in generacije, ki so jih poslušale. Povabil sem vse pevce, ki so jih odpeli v originalu, od Skočirja do Polone Kasal, ki bo priletela iz Londona. Povabil sem tudi Leyre, s katero sva nastopila na slovenskem izboru za Evrovizijo, Tomija Megliča iz Siddharte in skupino Joker Out, v kateri igra moj sin Kris. Vsi so nekako del mojega življenja," je pred koncertom povedal Gušti.

Nedavno je Gušti z ženo Chantal gostoval v Spotkastu. Kaj sta povedala, si lahko ogledate v spodnjem videu.

Oglejte si še: