Novi album, ki je izšel pri založbi Nika, je predstavil danes v Kinu Šiška, za STA pa je povedal, da je na njem združil single, ki jih je objavljal po tretjem samostojnem albumu Naša stvar, ki ga je izdal leta 2011.

"Pričakujem, da bom imel še veliko inspiracije in še veliko za povedati ter, da se ta moja zgodba pelje naprej." Zdi se mu namreč, da drži rek, da je 'sreča je pot' in ta ga dela srečnega, zato upa, da te poti še dolgo ne bo konec. Foto: Ana Kovač

"Glavna tematika so pravzaprav moji komadi, ki so pretežno romantično-erotično obarvani, najde se tudi kakšen komad, ki je angažiran, ampak to ni niti ni moja tema. Predvsem so to ljubezenske pesmi, ki me "drivajo", zato je Ljubezen osvobaja tudi naslov albuma. To je lahko tudi širše razumljen naslov, glede na to, kaj vse se danes dogaja v svetu, zato se mi zdi to zelo primeren naslov," je za Siol.net povedal Gušti.

Fotogalerija 1 / 9

Kot je povedal, za svoj koncert, ki ga pripravlja septembra v Križankah, ne pripravlja velikih skrivnosti. "Na svoji 40-letnici glasbe bom zaigral vse svoje hite, ki so me spremljali ves čas in jih pozna tudi scena. Zaigral jih bom v obliki, kot so bili posneti v originalu. Torej pride Grega Skočir, Polona Kasal, tudi komad s Tomijem Megličem bom zapel, saj je to del mojega življenja. Morda bo tudi kakšen skriti gost, prišel bo tudi Kris z Bojanom iz Joker Out, ki so, čeprav za njih ne pišem pesmi, del moje zgodbe. Za ostalo pa ne vem še niti sam, ostaja presenečenje," je še povedal Gušti.

Pri novi plošči Ljubezen osvobaja je Miha Guštin - Gušti sodeloval z različnimi producenti, pod največ skladb pa se podpisuje Žare Pak. Naslov Ljubezen osvobaja, ki je tudi ime ene od pesmi, se mu zdi primerno sporočilo v današnjem času, čeprav ni prepričan, da bi vojne po svetu lahko ustavili. "Vse, kar lahko naredim, je, da dam neko sporočilo in kdor ga hoče slišati, naj ga sliši," je povedal za STA.

Foto: Ana Kovač

Za Siol.net je povedal tudi, da glasbeno ne ostaja zgolj v eni zvrsti, saj bo "zvrsti veliko več", tako kot jih je veliko tudi na novi plošči. "Vleče me v veliko smeri, kar se glasbe tiče," je povedal Gušti in zaupal tudi kakšna ima pričakovanja v prihodnosti: "Pričakujem, da bom imel še veliko inspiracije in še veliko za povedati ter, da se ta moja zgodba pelje naprej." Zdi se mu namreč, da drži rek, da je 'sreča je pot' in ta ga dela srečnega, zato upa, da te poti še dolgo ne bo konec.

Odločil se je, da stopi v ospredje in v tem uživa

Posebnost plošče je, da je večino pesmi odpel sam, česar doslej ni počel, ampak se je "vedno skrival" za Gregorjem Skočirjem pri Big Foot Mama in za Polono Kasal, s katero je sodeloval kasneje. "Bil sem frontman iz ozadja, zdaj pa sem se odločil, da stopim naprej. Nekomu je všeč, nekomu ni, ampak dejstvo je, da v tem uživam." Kot vokalist se sicer, kot je dodal, še nekoliko išče, ob tem pa ni nehal pisati skladb za druge izvajalce.

Na novem albumu je polovica pesmi povsem novih, med 17 skladbami, ki so na plošči, pa je tudi nekaj sodelovanj. Med takšnimi je pesem, nastala za serijo Naša mala klinika, ki je po Guštijevih besedah nehote postala tihi hit med poslušalci, čeprav je na koncertih ni nikoli igral. Tokrat jo prepeva z Budo iz zasedbe Elvis Jackson. Takšna je tudi pesem, ki jo je pripravil za serijo RTV Slovenija, ki nato ni bila nikoli posneta. Na plošči jo izvaja zasedba z njegovim sinom Krisom Joker Out.

O očetovem novem albumu je Kris povedal, da "je album kar dober, zato ker je veliko singlov, ki so na albumu in jih je izdal čez leta, zelo všeč, poleg tega pa sem na treh komadih imel celo čast, da na njih sodelujem." Foto: Ana Kovač

Sin Guštija, Kris Guštin se je z zasedbo Joker Out ravno vrnil iz Nemčije, kjer so v Hamburgu mesec dni snemali nov album, ki izide septembra, čez tri dni pa se že odpravljajo naprej v Umag. "V Umagu imamo koncert, nato imamo krajšo pavzo, sredi junija pa se začne naša turneja," je Kris Guštin povedal za Siol.net.

Kris ponosen, da je sodeloval na očetovem albumu

O očetovem novem albumu je Kris povedal, da "je album kar dober, zato ker mi je veliko singlov, ki so na albumu in jih je izdal čez leta, zelo všeč, poleg tega pa sem na treh komadih imel celo čast, da na njih sodelujem. Dva sta sicer zdajšnja, eden izmed njih je Nehati, ne nehati ter še na enem izmed komadov, ki smo ga z Jokerji posneli že pet let nazaj in se imenuje Tudi jaz. Oče jo je napisal za uvodno špico za tv serijo na RTV Slovenija, ki potem sicer nikoli ni ugledala luči sveta. Moram priznati, da sem tudi na to kar ponosen," je še za Siol.net povedal Kris.

Kris je dodal še, da so Jokerji pesem z Guštijem posneli že nekaj let nazaj, ko je bila njihova zasedba še v začetni fazi in njegov oče se je odločil, da uporabi mladinski band. "Sodelovanje je prišlo zelo spontano," je še zaključil Kris.

Gušti septembra v Križankah ob 40-letnici glasbenega ustvarjanja

"Zelo različna glasba je na tej plošči. Je najboljši presek mojega ustvarjanja zadnjih let, ko sem izdajal single," je še povedal Gušti. Nekdanji član Big Foot Mame, za katero je prispeval več uspešnic, kot so Črn tulipan, Led s severa in Nisem več s tabo, letos praznuje 40-letnico glasbene kariere. Jubilejni koncert je napovedan 19. septembra v Križankah.

Oglejte si še: