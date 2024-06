Avril Lavigne se je v glasbeno zgodovino vpisala kot eden od najbolj prepoznavnih ženskih glasov svoje generacije.

Doslej je prodala 40 milijonov izvodov albumov in prejela osem nominacij za nagrado grammy. Osvojila je osem nagrad juno ter po eno MTV Music Awards in eno Brit Music Awards. Uvrstila se je tudi na Billboardovo lestvico Best of the 2000s in še vedno ohranja Guinnessov svetovni rekord za najmlajšo solo izvajalko na vrhu britanske lestvice. Videospot za pesem Girlfriend z albuma The Best Damn Thing je medtem postal tudi prvi glasbeni video, ki je dosegel 100 milijonov ogledov na YouTubu.

Z založbo podpisala pri 16 letih

V Kanadi rojena glasbenica je prvo pogodbo z založbo podpisala pri 16 letih, pri 17 letih pa je izdala svoj debitantski album Let Go (2002). Plošča je s 16 milijoni prodanih izvodov postala najbolj prodajani kanadski album in osmi najbolje prodajani album 21. stoletja. Na njej so bile med drugim pesmi Complicated, Sk8er Boi in I'm With You, ki so postale svetovne uspešnice.

Po plošči Let Go je Avril dosegla trojno platinasto naklado albuma Under My Skin (2004), dvojno platinasto naklado albuma The Best Damn Thing (2007), zlato naklado albuma Goodbye Lullaby (2011) in zlato naklado albumov Avril Lavigne (2013) in Head Above Water (2019).

Leta 2022 se je vrnila v studio in k svojim punk koreninam ter izdala ploščo Love Sux, ki je postala njen najvišje ocenjen album do danes.