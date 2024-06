Država bo dala denar, da koncerti ne bi bili le v glavnem mestu

Predsednik Hrvaške glasbene zveze Dražen Baljak je ob predstavitvi projekta izpostavil, da v mestih zunaj Zagreba ni koncertne kontinuitete.

"Poleg pomanjkanja koncertov tisti, ki jih organizirajo, večinoma, celo do 80 odstotkov, potekajo od začetka junija do sredine julija," je dejal Baljak. Na to težavo je opozorila tudi hrvaška ministrica za kulturo in medije Nina Obuljen Koržinek.

Sredstva, in sicer desetkrat po deset tisoč evrov, bodo namenjena organizatorjem koncertov, vključno z javnimi ustanovami, združenji, trgovskimi društvi in samostojnimi podjetniki. Ti bi morali organizirati najmanj po štiri koncerte oziroma skupno 40 koncertov v petih mesecih.

Foto: Guliverimage

Hrvaška glasbena zveza bo v sodelovanju z ministrstvom organizatorjem koncertov poleg finančnih sredstev pomagala tudi na programskem in infrastrukturnem področju.

Koncerti, ki jih bodo sofinancirali v okviru projekta, bodo potekali med 1. oktobrom letos in 1. marcem 2025.