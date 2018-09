Filmski portreti imen, ki so krojila glasbeno industrijo #foto #video

Glasbene ikone, kot je pred kratkim preminula Aretha Franklin, živijo večno – ne le v pesmih, tudi v filmih. Na celovečerec, ki nam bo predstavil življenje kraljice soula, bomo morali še počakati, že zdaj pa si lahko ogledate odlične igrane in dokumentarne filme o številnih drugih glasbenih ustvarjalcih in izvajalcih, tako pokojnih kot še živečih, ki so se zapisali v glasbeno zgodovino.

Miles Davis (Miles Ahead, 2015)

V prvem sklopu se bomo posvetili igranim celovečercem o glasbeni industriji. Režijski prvenec igralca Dona Cheadla raziskuje življenje in kariero vodilnega predstavnika sodobnega jazza Milesa Davisa, biografske elemente pa pomeša z namišljeno zgodbo novinarja (Ewan McGregor), ki želi glasbenika predstaviti v članku.

Straight Outta Compton – Zgodba o N.W.A. (Straight Outta Compton, 2015)

Biografska drama spremlja vzpon in padec kultne raperske skupine N.W.A. Ta se je v osemdesetih letih prebila na glasbeno prizorišče s kontroverznim, a tudi privlačnim pogledom na nasilje in neizprosno življenje med uličnimi tolpami južnega Los Angelesa. Nominacija za oskarja za najboljši izvirni scenarij.

Get On Up (2014)

Film spremlja Jamesa Browna (Chadwick Boseman) in njegovo pot od reveža do enega najbolj vplivnih glasbenikov v zgodovini. Njegovi uspehi so temnopolti manjšini v ZDA vlivali upanje v času, ko ga je ta najbolj potrebovala, v zasebnem življenju pa sta ga strast do glasbe in vse večji apetit po uspehu pripeljala do samouničevalnega vedenja.

Monica Z (2013)

Biografska glasbena drama o življenju slavne švedske pevke in igralke Monice Zetterlund, ki je leta 1963 predstavljala svojo državo na tekmovanju za pesem Evrovizije. Čeprav se je spopadala z ljubezenskimi tegobami in odvisnostjo od alkohola, je vztrajala na svoji poti in postala nepozabna pevska ikona jazza.

Cadillac Records (2008)

Zgodba o uspehu glasbene založbe Chess Records je prepletena z nasiljem, rasnimi vprašanji, seksom in rokenrolom ter sledi vznemirljivim in turbulentnim življenjem ameriških glasbenih legend kot so Muddy Waters, Etta James, Chuck Berry in drugi.

Cobain: Vražja montaža (Cobain: Montage of Heck, 2015)

Prvi uradno avtorizirani dokumentarec o legendarnem pevcu, kitaristu in avtorju pesmi skupine Nirvana Kurtu Cobainu. V filmu se njegova osebna zbirka risb, pesmi, esejev in iskrenih domačih videoposnetkov prepleta z animiranimi prizori ter intervjuji s člani njegove družine in najbližjimi prijatelji.

Eric Clapton: Življenje v 12 taktih (Eric Clapton: Life in 12 Bars, 2017)

Intimna, razkrivajoča glasbena odisejada o življenju in karieri kitarskega virtuoza Erica Claptona, povedana z njegovimi besedami in besedami tistih, ki slovitega glasbenika najbolje poznajo. Dokumentarec premišljuje o Claptonovi vlogi v sodobni glasbi in kulturi ter se pri tem potopi v najmračnejše kotičke glasbenikovega življenja.

Janis Joplin: Otožno dekle (Janis: Little Girl Blue, 2015)

Ganljiv in poglobljen dokumentarni portret glasbene ikone in ene od najpomembnejših osebnosti glasbene in kulturne revolucije šestdesetih, ki je na odru izpela lastno bolečino in s svojo nekonvencionalno držo tlakovala pot sodobnim glasbenim upornicam.

The Beatles: Osem dni na teden (The Beatles: Eight Days a Week, 2016)

Oskarjevec Ron Howard (Čudoviti um) predstavlja najbolj nora leta legendarne britanske skupine The Beatles, ko je ta s svojimi koncertnimi turnejami sredi 60. let prejšnjega stoletja obnorela ves svet. Prejemnik grammyja za najboljši glasbeni film.

20.000 dni na Zemlji (20,000 Days on Earth, 2014)

Film opisuje namišljeni dan v življenju glasbenika in kulturne ikone Nicka Cava. Cave se med brskanjem po osebnem arhivu spominja svojih bolj divjih let, se v pogovoru s psihoanalitikom vrača v svoje otroštvo ter se v sanjskih prizorih pomenkuje z "duhovi" iz preteklosti, izvede pa tudi nekaj pesmi s svojega zadnjega albuma.

Marley (2012)

Bob Marley, glasbenik, revolucionar, legenda, pa tudi navdušen nogometaš, ljubimec, mož in oče enajstih otrok. Edini film o Bobu Marleyju, ki ga je avtorizirala njegova družina, je ultimativni filmski dokument o življenju, delu in zapuščini enega najvplivnejših glasbenikov 20. stoletja.

Joy Division (2007)

Resnična zgodba o nenadnem vzponu in padcu ene najvplivnejših glasbenih skupin našega časa. Prav tako drzen in neposreden kot post-punkovska glasba iz 70. let, ki jo proslavlja, je dokumentarni film Joy Division fascinanten pogled na kratko, vendar bogato pot istoimenske skupine.

Našel sem Felo Kutija (Finding Fela, 2014)

Biografski dokumentarec oskarjevca Alexa Gibneyja (Taksi na temno stran) o največji glasbeni legendi v zgodovini Nigerije. Fela Kuti je v sedemdesetih ustvaril novo glasbeno zvrst, imenovano afrobeat, in jo nato uporabil kot platformo za izražanje svojih revolucionarnih političnih stališč, uperjenih proti diktatorski vladi.

Michael Jackson This Is It (Michael Jackson's This Is It, 2009)

Dokumentarni film spremlja zadnje tedne preminulega kralja popa, ko se je ta pripravljal za niz razprodanih koncertov v Londonu. Zbirka intervjujev, vaj in posnetkov iz zaodrja nas popelje skozi načrtovan koncert, ki se nikoli ni udejanjil.

Justin Bieber Believe (Justin Bieber's Believe, 2013)

Intimen dokumentaren vpogled v razprodano istoimensko turnejo Justina Bieberja prikaže mladeničevo pot od neznanega in neuveljavljenega pevca do ene največjih zvezd sodobne popularne glasbe.

Dan osvoboditve (Liberation Day, 2016)

Glasbeni dokumentarec o zgodovinskem koncertu skupine Laibach v Severni Koreji ob sedemdeseti obletnici dneva osvoboditve, ki zaznamuje konec japonske kolonialne nadvlade. Ob srečanju s strogo ideologijo in kulturnimi razlikami se skupina le s težavo prebija skozi šivankino uho cenzure, preden jo spustijo pred občinstvo, ki se še nikoli ni srečalo z alternativnim rokenrolom.

Ekatarina Velika – Kot bi bilo nekoč (EKV - Kao da je bilo nekad, 2009)

Dokumentarni film o tragični usodi kultne glasbene skupine jugoslovanskega novega vala, katere ključni člani, med njimi tudi ustanovitelj in vodja Milan Mladenović, so vsi umrli v obdobju med letoma 1992 in 2002.

Vsega je enkrat konec (All Things Must Pass, 2015)

Dokumentarni film o vzponu in padcu kultne glasbene založbe Tower Records, ustanovljene leta 1960, ter zapuščine, ki jo je ustvaril njen uporniški ustanovitelj Russ Solomon. Založba, ki je imela v lasti 200 trgovin po vsem svetu, je še leta 1999 zaslužila milijardo dolarjev, samo 7 let pozneje pa razglasila bankrot.

