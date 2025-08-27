Stinga za več milijonov tožita nekdanja kolega iz skupine The Police

Proti 73-letnemu legendarnemu britanskemu glasbeniku Stingu sta nekdanja sočlana v skupini Police, kitarist Andy Summers in bobnar Stewart Copeland, vložila tožbo na sodišču zaradi njihove uspešnice iz leta 1983 Every Breath You Take. Podrobnosti tožbe niso na voljo, vendar pa Summers že dolgo trdi, da je manjkajoče soavtorstvo pri pesmi Every Breath You Take, največji uspešnici skupine.

Summers je povedal, da je edinstven del, ki ga je izdelal on, dokončal nedokončano pesem. "Na Spotifyju ima zdaj več kot dve milijardi predvajanj, zato je pravzaprav največkrat predvajana pesem vseh časov," je Summers konec lanskega leta povedal za Guitar Player, "zaradi česar je moj kitarski rif eden največkrat predvajanih riffov v zgodovini."

Sting naj bi za megauspešnico, ki jo je napisal on in je postala peta najbolje prodajana pesem osemdesetih let, zaslužil 740 tisoč dolarjev (slabih 640 tisoč evrov) na leto. Zdaj njegova nekdanja kolega trdita, da nista dobila avtorskih pravic za skladbo in da od avtorskih honorarjev nista prejela niti centa, poroča The Sun.

Trdita, da jima pripada več milijonov

Na londonskem sodišču so dokumenti navedeni kot "splošne trgovinske pogodbe in dogovori", je poročal portal. Sting je v zadevi naveden kot toženec pod svojim pravim imenom Gordon Matthew Thomas Sumner. Med toženci je navedeno tudi njegovo podjetje Magnetic Publishing Limited.

"To se dogaja že kar nekaj časa. Odvetniki so večkrat poskušali doseči izvensodno poravnavo, a so zašli v slepo ulico," je vir povedal za časopis. "Andy in Stewart sta se odločila, da ni druge možnosti kot sodišče, zato sta pritisnila na gumb. Pravita, da jima dolgujejo milijone izgubljenih avtorskih honorarjev," je še povedal vir.

Stinga tožita nekdanja člana tria The Police Andy Summers in Stewart Copeland. Foto: Guliverimage

Pri omenjeni skladbi sta kot glasbenika sodelovala tudi Summers, ki je odigral dele na kitaro in sintetizirano kitaro, Copeland pa je pri skladbi posnel bobne in tolkala.

Rock skupino The Police je leta 1977 v Londonu ustanovil Copeland, zasedba pa je skoraj takoj po izidu svojega drugega albuma Reggatta de Blanc leta 1979 že dosegla svetovni sloves. Skupina je dosegla pet singlov, ki so se uvrstili na prvo mesto lestvic v Združenem kraljestvu, z večno klasiko Every Breath You Take pa so si prislužili tudi prvo mesto na ameriških lestvicah.

Ker si člani skupine glede svojih pogledov niso bili enotni, je skupina kmalu po koncu turneje leta 1984 razpadla. Za napete odnose med njimi je bil kriv nenehen boj za premoč, Sting pa je leta 2007 za New York Times povedal: "Nismo hodili skupaj v šolo in nismo odraščali v isti soseski. Nikoli nismo bili pleme." "Strastno nam je bilo mar za glasbo in vsi smo močni karakterji, zato se nihče ne bi pustil potisniti na stran. Prepirali smo se glede vsega," je še takrat o dinamiki znotraj skupine povedal Sting, ki je sicer avtor številnih uspešnic.

Skupina The Police v osemdesetih Foto: Guliverimage

Po koncu skupne poti se je Sting odločil za samostojno kariero in v njej nanizal še številne druge uspešnice, kot so Fields of Gold, Shape of my Heart, Englishman in New York ter druge.