Minimalistična terasa, na kateri boste uživali s prijatelji

Poletje je tu in z njim tudi topli večeri, preživeti zunaj. Poskrbite, da bo vaša terasa urejena in prijetna za druženje s prijatelji in družino. Lahko jo opremite z minimalističnim pohištvom, ki mu dodate barvno cvetje, blazine ali druge elemente. Razkrivamo vam, kako lahko opremite svojo teraso s preprostimi kosi, ki bodo navdušili vsakogar, ki bo prišel na obisk.

Zunanja sedežna garnitura

Če imate zunaj veliko prostora, izberite masivno sedežno garnituro v kombinaciji lesa in blazin. Odločite se lahko za belo barvo, vendar bodite pozorni pri izbiri materiala, saj se lahko občutljivi, sploh tisti, ki niso primerni za zunaj, hitro poškodujejo.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Nizka miza

Vsekakor jo morate imeti, tako v dnevni sobi kot tudi ob zunanjih sedežih. Izberite nizko leseno mizo, ki se bo lepo podala k vaši izbrani sedežni. Les naj ne bo občutljiv in naj bo lahek za vzdrževanje.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Blazine v različnih barvah

Če želite popestriti prostor, so najboljša izbira blazine v živih barvah, ki imajo različne motive oziroma vzorce. To bo obarvalo vaš prostor s pozitivno energijo, sploh če so drugi kosi pohištva minimalistični in svetlih barv.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Rastline

Zelenje in drugo cvetje je vedno dobra izbira. Za zunanjo popestritev z rastlinami lahko izberete drevo limone ali recimo pomaranče, dodajte še ostalo zelenje in kakšno cvetje v rumeni ali oranžni barvi. To se bo skladalo z drevesom limone ali pomaranče.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Dodajte tudi kakšno umetnino

Za piko na i na steno lahko dodate sliko, ki bo polna različnih barv. To bo vsekakor pritegnilo vse poglede. Če imate v sebi kanček umetniške žilice, lahko umetnino ustvarite kar sami, s tem bo vaš prostor resnično edinstven.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Preberite še: