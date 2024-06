Kako to poletje opremiti balkon?

Ni lepšega od jutra na balkonu, urejenega tako, da vas že navsezgodaj spravi v dobro voljo. Letos poleti so še posebej priljubljeni motivi sadja, zelenjave, rib, vina in cvetlic. Tudi prte s potiskom boste letos videvali zelo pogosto. Vse to lahko dodate na svoj balkon, ki bo poskrbel, da boste dan dobro začeli.

Prt z vzorci letos morate imeti

Za svoj balkon lahko izberete prt, ki bo popestril prostor. Na tem so lahko natisnjene na primer črte v beli in temno modri barvi, ki bodo na vaš mali balkon prinesle morske valove. S tem vzdušjem se bo vaš dan brez dvoma dobro začel.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Dodajte veliko cvetja

Rože so nekaj, kar vsakogar resnično osreči, zato jih dodajte čim več in s tem prikličite pozitivno energijo. K prtu v belo-modri barvi lahko dodate cvetje v odtenkih zelene, bele in rumene. Tako se bo odlično podalo na barvno paleto. Cvetje lahko kupite na tržnici, v cvetličarni ali pa izberete umetnega, ki ga dobite v trgovinah Ikea, Jysk, Tedi in drugih.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Dodajte elemente v srebrni barvi

Srebrna barva se bo k celotnemu prostoru izjemno podala. Izberite kovinsko vazo, ki ni le lepa, je tudi ugodnejša od keramičnih vaz.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Lesen stol bo odlična kombinacija

Preprost videz bo dodal lesen stol, ki ga lahko opremite z okrasno blazino. Kupite ga lahko v Ikei, Moemaxu in drugih trgovinah s pohištvom.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Okrasne blazine nudijo tudi udobnost

Dodajte blazino v različnih odtenkih modre z dodatkom bele barve. To bo ključni del, ki bo poskrbel, da bo vaš balkon poletno obarvan.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Preberite še: