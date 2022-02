Slovenski pogledi bodo zgodaj popoldan usmerjeni v Džangdžjakov, kjer bodo podelili še zadnji komplet olimpijskih odličij v smučarskih skokih. Ob 12. uri se bo na veliki skakalnici začela ekipna tekma, na kateri varovanci Roberta Hrgote merijo visoko.

V boj za sedmo slovensko odličje na Kitajskem, četrto skakalno (Urša Bogataj je bila na posamični tekmi zlata, Nika Križnar bronasta, mešana ekipa zlata), se odpravljajo Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos in Cene Prevc, ki si je zadnjo vstopnico v ekipi zagotovil na nedeljskem treningu v internem boju z Anžetom Laniškom.

Peter Prevc že ima celoten komplet olimpijskih kolajn, Timi Zajc je lastnik zlata na tekmi mešanih ekip, Cene Prevc in Lovro pa lahko danes osvojita prvo olimpijsko odličje.

Slovenci na posamični tekmi z najvišjim seštevkom

Isti kvartet je na veliki skakalnici tekmoval že na posamični tekmi, kjer je bil Zajc blizu odličju, na koncu pa zasedel šesto mesto, Peter Prevc, Kos in Cene pa so se zvrstili od 10. do 12. mesta. V seštevku skokov so bili Slovenci s 1.078,4 točke prvi, za 14 točk so prehiteli Avstrijce in Nemce. Četrti so bili Japonci, peti Poljaki.

V krogu favoritov so tudi Norvežani, ki so se z Mariusom Lindvikom veselili naslova olimpijskega prvaka, in branijo naslov iz Pjongčanga. Pri Vikingih se Daniel Andre Tande in Robert Johansson na posamični tekmi nista uvrstila v finale, če bi v njihov seštevek dodali še dva enaka rezultata, kot sta ju imela v prvi seriji, bi bili Norvežani v soboto četrti.

Foto: Anže Malovrh/STA

"Zagrabili bomo priložnost"

"Že pred začetkom smo vedeli, da spadamo med ožje favorite za odličja, to smo potrdili. Menim, da se tega ne bomo ustrašili, zagrabili bomo priložnost, ko pride," je po posamični tekmi trener Robert Hrgota dal vedeti, da ne bežijo od vloge favorita za novo odličje.

Nastopilo bo 11 reprezentanc, Slovenci bodo imeli številko 8.

Zadnja preizkušnja za skakalce se bo s poskusno serijo začela ob 11. uri, uro pozneje bo šlo zares.

Velika skakalnica, ekipna tekma, moški