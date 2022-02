Ponosni junak iz Calgaryja: Nihče ne more reči, da gre za naključje

Po naslovu olimpijskih moštvenih podprvakov Lovra Kosa, Ceneta in Petra Prevca ter Timija Zajca, ki so na Kitajskem, kjer so skakalci morali imeti srečo tudi z vetrom, za osem točk zaostali za Avstrijci, smo se pogovarjali z možem, ki je bil pred 34 leti v njihovi koži, Matjažem Debelakom.

Savinjčan je 23. februarja 1988 na veliki skakalnici v Calgaryju kot prvi Slovenec osvojil olimpijsko skakalno odličje, zaostal je le za pokojnim Mattijem Nykänenom in Norvežanom Erikom Johnsenom, dan pozneje pa v družbi s Primožem Ulago, Matjažem Zupanom in Miranom Tepešem skočil še do srebra na ekipni tekmi.

"Če bi bilo danes malo sreče na naši strani, bi lahko bili tudi zlati. A vseeno so bili fantje zame kot zlati. Naredili so skoke, kot jih znajo, in nas zelo razveselili. Kar se je pričakovalo, se je zgodilo. Dobili smo še en dokaz več, da je slovenski sistem, kar se tiče smučarskih skokov, na pravi poti. Že iz generacije v generacijo smo napredovali, od nas naprej se je vse skupaj nadgrajevalo. Današnja generacija nas razveseljuje, kar je plod skupnega dela, ki je bilo opravljeno v več letih," je dosežkov slovenskih skokov vesel 56-letnik, ki ob teh poudarja pomen dela in povezovanja celotne slovenske skakalne družine.

"Če kdo reče, da so naši rezultati, tako pri moških kot ženskah, naključni, to ni res. Pri nas je res dober sistem," je Matjaž Debelak ponosen na sodelovanje celotne skakalne družine. Foto: Klemen Korenjak

Dobro delo celotne skakalne družine

"Če kdo reče, da so naši rezultati, tako pri moških kot ženskah, naključni, to ni res. Nihče ne more reči, da gre za naključje. Pri nas je res dober sistem. Če ga dobro izkoristiš, potem lahko pridejo rezultati, kakršnim smo priča. Imamo dobre strokovnjake, tako da nam ni treba okoli iskati tujcev. Lahko rečem le, kar tako naprej. V klubih se dela dobro, hkrati pa se dobro povezuje in nadgrajuje na reprezentančni ravni. Všeč mi je, da klubski in reprezentančni trenerji povezujejo delo. To se je pokazalo tudi na ekipnih tekmah, tako pri ženskah kot pri moških, ko so tekmovalci iz različnih klubov uspešno zastopali slovenske barve. Na to sem sploh ponosen. Marsikdaj je tako, da če nisi v reprezentanci, a slediš sistemu, ki ga imamo v Sloveniji, lahko tudi na ta način prideš zraven, kar se je že večkrat pokazalo. Tudi skozi letošnjo sezono. Pa ne samo na olimpijskih igrah, ampak tudi na prejšnjih tekmah," je s slovenskim sistemom zadovoljen Debelak.

"Dobili smo še en dokaz več, da je slovenski sistem, kar se tiče smučarskih skokov, na pravi poti." Foto: Guliverimage

Bolj kot v preteklost usmerja misli v zdajšnjo generacijo

So mu v teh dneh olimpijskih iger misli uhajale v februar 1988 in v Kanado? "Kar se tiče mojih skakalnih dni, so ti že tako daleč, da niti ne razmišljam prav veliko o njih. Se jih pa rad spomnim. Je pa tako, da nas zdajšnja generacija tako razveseljuje, da sem bolj usmerjen vanjo in uživam v tem, kar nam prikazuje," pravi naš sogovornik, ki je po svoji posamični kolajni več kot četrt stoletja čakal na naslednjo posamično v skokih.

"Lahko smo ponosni na Petra"

Leta 2014 je srebro in bron na individualni preizkušnji v Sočiju osvojil Peter Prevc, ki ima po Pekingu štiri olimpijske kolajne. Bil pa je blizu petim. Na posamični tekmi na srednji napravi je za bronom zaostal le pol točke.

"Dolgo sem moral čakati na Petra, potem pa so se kolajne kar zvrstile. Res je bil blizu še eni kolajni. V takem položaju sam nikoli nisem bil, tako da težko govorim, kako težko je bilo, a dokazal je, da ga ni vrglo s tira. Peter je pokončen, trden mož, navajen vsega, tako dobrega kot slabega. Naj tak ostane naprej. V skokih je dosegel toliko, kot bo malokdo. Kljub vsem uspehom je ostal Peter. Lahko smo ponosni nanj. Je vzor mladim prihajajočim skakalcem, nam starejšim pa ostaja v lepem spominu," o izjemni karieri najstarejšega od bratov Prevc razmišlja Debelak. "Peter je pokončen, trden mož, navajen vsega, tako dobrega kot slabega. Naj tak ostane naprej. V skokih je dosegel toliko, kot bo malokdo," o Petru Prevcu, edinem olimpijskem "medalistu" s posamičnih tekem ob Debelaku. Foto: Guliverimage

Verjame, da Laniškov čas še prihaja

In kakšno je njegovo sporočilo Slovencu, ki v teh dneh nima tako vedrega obraza kot sotekmovalci? Anže Lanišek je na olimpijske igre pripotoval kot najvišje uvrščeni slovenski predstavnik v svetovnem pokalu, v zadnjih dneh na veliki skakalnici pa ostal brez posamične in ekipne tekme. "Verjamem, da mu ni lahko. Prepričan sem, da je tudi on vesel tega uspeha. Ne bi bil rad v njegovi koži, sem pa bil marsikdaj. Upam, da bo to Anžeta samo še bolj spodbudilo, da se bo še bolj trudil in še naprej vztrajal. Prepričan sem, da bo njegov čas še prišel. Štiri liste obrnemo, pa bodo že nove olimpijske igre. Prepričan sem, da bo imel takrat možnost pokazati, kar zna."

Naslednje zimske olimpijske igre bodo med 6. in 22. februarjem 2026 v naši bližini. Gostila jih bo Cortina.