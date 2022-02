Srebrni slovenski orli mu zaupajo in od njega veliko zahtevajo

Kako se je veseliti ekipne medalje na zimskih olimpijskih igrah, dobro ve Robert Kranjec, ki je bil leta 2002 v Salt Lake Cityju skupaj z Damjanom Frasom, Primožem Peterko in Petrom Žonto bronast. Izjemno vesel je bil tudi srebrnega odličja mlajše generacije Lovra Kosa, Ceneta Prevca, Timija Zajca in Petra Prevca na igrah v Pekingu. Povrhu vsega je pripomogel k temu, da naši orli tako dobro skačejo. Vendarle jim izdeluje in šiva drese, da se v zraku čim bolje počutijo. Zelo je vesel, kaj je na igrah pod petimi krogi uspelo najstarejšemu Petru, za katerega dobro ve, kaj vse je prestal po šampionski sezoni.

"Super tekma je bila. Zadovoljen sem. Fantje imajo srebrno medaljo. Šli so ponjo in jo dobili. Res so vodili in bili blizu zlatega odličja, vendar sem zelo zadovoljen s tem dosežkom," je prve vtise po osvojeni srebrni medalji slovenskih skakalcev strnil Robert Kranjec.

Malce je zmanjkalo tudi sreče z vetrom, da bi naša ekipa v sestavi Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc skočila do olimpijskega naslova. V primerjavi z zlatimi Avstrijci so naši orli prejeli kar 14 točk več vetrovne kompenzacije, kar je pomenilo, da so imeli v zraku slabše razmere: "Timi je imel malce slabše razmere. Večkrat v tej sezoni se je zgodilo, da so bile tekme podobne današnji. Pomembno je, da so fantje pokazali prave skoke v pravem trenutku in se veselili srebra."

"Vse je bolj načrtovano in rezultati so odraz tega"

Nekdaj leteči Kranjec dobro ve, kako je osvojiti medaljo na zimskih olimpijskih igrah. Skupaj z Damjanom Frasom, Primožem Peterko in Petrom Žonto so leta 2002 v Salt Lake Cityju skočili do brona. Prav takrat golobradi Robert je od naših tekmovalcev skakal najbolje.

Robert Kranjec, Primož Peterka, Damjan Fras in Peter Žonta so se leta 2002 veselili bronastega odličja na zimskih olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju. Foto: Reuters

"Na dan tekme, ko je ekipna tekma, je drugačno vzdušje kot v času posamične. To je nekaj normalnega. Na posamični tekmi si osredotočen nase, ne obremenjuješ drugih. Kot ekipa je drugačna zgodba," se je dotaknil čara moštvene preizkušnje.

Slovenija je v smučarskih skokih velesila, tako v ženski kakor tudi moški konkurenci. Trdo delo v preteklosti je bilo povod, da govorimo o slovenskih skakalnih uspehih. Kranjec je vesel tega dejstva: "Predvsem to, da se pogoji izboljšujejo. Skakalnice imamo doma, material je konkurenčen. Vse je bolj načrtovano in rezultati so odraz tega."

"Če bi Petru kdo rekel, da bo prinesel iz Pekinga dve medalji, bi se mu le nasmejal"

Na srednji in veliki skakalnici v Džangdžjakovu sta bila Peter Prevc in Timi Zajc od naših skakalcev najbližje odličju. Predvsem starejši Peter, ki mu je vsega pol točke zmanjkalo do bronaste medalje. Kranjec dobro ve, kaj vse je slovenski prvak v svoji karieri prestal, od uspehov do težkih trenutkov: "Pero je lahko super zadovoljen. Če bi mu kdo rekel, da bo prinesel iz Pekinga dve medalji, bi se mu nasmejal. Prišel je in pokazal kakovost. Vesel sem zanj."

Veselje slovenskih skakalcev in ekipe ob osvojenem srebru na ZOI v Pekingu Foto: Anže Malovrh/STA

Kranjec je povezan s prav vsemi najboljšimi slovenskimi skakalci in skakalkami. Njegova skrb so namreč skakalni dresi. Skozi njegov šivalni stroj gre vsa oprema, s katero nastopajo naši zlati orli in zlate sove. Zato je osebno zadovoljstvo ob takšnih uspehih še toliko večje, saj pomeni, da stvar, ki jo imajo zastavljeno, deluje.

Vsem izdeluje drese, vsi imajo zahteve

"Vesel sem, privoščim vsem. Svoje delo opravljam profesionalno. Hodim jim po material in izbiram najboljše, kar posamezniku ali posameznici ustreza. Izberemo takšno barvo, ki jim najbolj ugaja. Nato zgodbo zastavimo tako, da čim manj skačemo od ene k drugi barvi. Navadili so se določenega materiala, morajo mu zaupati in opraviti svoje," je povedal.

Foto: Guliverimage

Za olimpijske igre so imeli skakalci na primer štiri nove drese, ki so jih preizkusili že pred odhodom, saj na prizorišču ni bilo manevrskega prostora za testiranje. "Že pred odhodom v Peking je bilo jasno, s katerimi dresi bodo skakali. Večinoma so skakali v istih barvah. Tistih, ki jim najbolj ustrezajo," je dejal Kranjec in na vprašanje, kdo je najbolj zahteven pri izdelavi dresov, odgovoril: "Vsi so zahtevni. Še najmanj Žaba (Anže Lanišek, op. a.)."