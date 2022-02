Slovenci po hudem boju do naslova olimpijskih podprvakov!

Smučarski skakalci Peter Prevc, Lovro Kos, Timi Zajc in Cene Prevc so na ekipni tekmi, na kateri je razplet krojil veter, osvojili drugo mesto, olimpijski prvaki so postali Avstrijci, ki jim je bil veter tokrat najbolj naklonjen. Na tretjem mestu so končali Nemci, ki so za 0,8 točke ugnali Norežane.

Že poskusna serija je napovedala, da to ne bo le boj z nasprotniki, ampak tudi vetrom, ki je večkrat prekinil ekipno tekmo in bil nekaterim bolj naklonjen kot drugim. Slovenska zasedba Peter in Cene Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos so v vetrovni loteriji poskusne serije končali na 7. mestu, tekma pa se je zanje končala precej bolje.

Slovenci so bili po vseh osmih skupinah med prvo trojico. Po tretjem skoku prve serije so prevzeli vodstvo iz rok Norvežanov, ga držali tudi po polovici tekme, v finalu pa se je nato odvil srdit boj za zlato z Avstrijci. Na koncu se je najbolj široko smejalo prav severnim sosedom.

Avstrijci so si prednost priigrali predvsem v tretji skupini finalne serije, ko je veter prav po skoku Timija Zajca, ki je skočil v izjemno zahtevnih razmerah (11,5 točke pribitka), obrnil smer, kar je odlično izkoristil Jan Hoerl in Avstrijce popeljal v vodstvo. Tega so zadržali tudi po zadnji skupini, v kateri je za Slovenijo skakal Peter Prevc, za severne sosede pa presenetljivi olimpijski podprvak s srednje naprave Manuel Fettner. Prevc je pristal pri 126,5 metrih, Fettner pri 128 metrih, kar je bilo dovolj, da so Avstrijci zbrali dobrih osem točk več kot Slovenci.

Do brona so skočili Nemci, ki so v zadnjem skoku prehiteli Norvežane, ki so po skromnem skoku danes nerazpoloženega prvaka z s posamične tekme Mariusa Lindvika ostali brez odličij.

Ponovili uspeh kvarteta iz Calgaryja

Slovenci so ponovili uspeh Matjaža Debelaka, Mirana Tepeša, Primoža Ulage in Matjaža Zupana, ki so bili olimpijski ekipni podprvaki na veliki skakalnici v Calgaryju leta 1988.

Končni vrstni red 1. Avstrija - 942,7 točke

2. Slovenija - 934,4

3. Nemčija - 922,9

4. Norveška - 922,1

5. Japonska - 882,8

V Džangdžjakovu bodo podelili še zadnji komplet olimpijskih odličij v smučarskih skokih. Pravkar na veliki skakalnici poteka ekipna tekma, na kateri Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos in Cene Prevc merijo visoko.

Poskusno serijo je zaznamoval spremenljiv veter, ki je smer spreminjal iz skakalca v skakalca, tako da bo treba imeti srečo z vetrom. Slovenci je vsi niso imeli. Če bi se sešteli skoke, bi vodili Avstrijci pred Norvežani in Nemci, Slovenci bi bili 7.

Velika skakalnica, ekipna tekma, finale Četrta skupina: Za Slovenijo skače Peter Prevc, pristal pri 126,5metrih, Fettner je zmogel meter in pol več, kar je pomenilo, da so Avstrijci zmagali, Slovenci pa so bili drugi. Bron so osvojili Nemci, 0,8 točke pred Norvežani.



... Tretja skupina: Za Slovenijo je skakal Timi Zajc, v zahtevnih vetrovnih razmerah (11,4 točke) je svoje delo opravil dobro, skočil je 126,5. Takoj za njim so imeli precej več sreče z vetrom Johansson (136,5), Hoerl (137,5) in Eisenbichler (139,5), vsi so imeli vzgornik, ki jim je pomagal do dolgih skokov. Avstrija pred zadnjo skupino vodi. 1. Avstrija (823,7), 2. Slovenija (818,4), 3. Norveška (806,5), 4. Nemčija (803,9).



Druga skupina : Nov odličen skok je uspel Cenetu Prevcu, še drugič je skočil 132 metrov. Tande je za njim skočil osem metrov manj, tako da se je norveški zaostanke za Slovenijo zvišal na dobrih 23 točk. Daniel Huber je pristal pri 129 metrih in Avstrija je za 8 točk zaostala za Slovenijo. 1. Slovenija (701,4), 2. Avstrija (693,2), 3. Norveška (678,7), 4.Nemčija (666,4)



Prva skupina : Za Slovenijo je skočil Lovro Kos, ki je moral na svoj nastop kar nekaj časa čakati. Skočil je v zahtevnih razmerah, pristal pri 120 metrih. Tudi Granerud je imel zahtevne razmere, skočil meter in pol manj kot Kos, Norveška zaostaja deset točk. Sledil je Stefan Kraft, prav tako ob vetru v hrbet (prejel je 14,5 točk pribitka) skočil 121,5 metra, tako da je Avstrija skočila na vrh. 1. Avstrija (578,1 točke), 2. Slovenija (575,1), 3. Norveška (565), 4. Poljska (554)



Po polovici tekme Slovenci vodijo devet točk pred Avstrijo in 11 pred Norveško: 1. Slovenija (467,4), 2. Avstrija (458,4), 3. Norveška (456,5), 4. Nemčija (446,5)

Velika skakalnica, ekipna tekma, 1. serija Četrta skupina : Za Slovenijo bo skakal Peter Prevc. Znova nagaja veter, tako da morajo skakalci čakati na svoj nastop. Prevc je skočil 129 metrov. Takoj za njim je skočil olimpijski prvak Marius Lindvik in ga polomil, pristal je pri 121 metrih, tako da so Norvežani padli na tretje mesto. Prehiteli so jih Avstrijci. V izjemno slabih pogojih ga je polomil tudi Nemec Karl Geiger.



Po polovici tekme Slovenci vodijo devet točk pred Avstrijo in 11 pred Norveško. 1. Slovenija (467,4), 2. Avstrija (458,4), 3. Norveška (456,5), 4. Nemčija (446,5) Tretja skupina: Za Slovenijo je skočil najboljši s posamične tekme na veliki skakalnici Timi Zajc, ki je imel slabe vetrovne pogoje. Pred njim so skakalci dobili odbitek, on devet točk pribitka. Pristal je pri 124 metrih, Norvežan Robert Johansson je skočil meter in pol več, a so Norvežani zaostali za Slovenci. V precej boljših pogojih sta odlično skočila Avstrijec Jan Hoerl (133 metrov) in Nemec Markus Eisenbichler (136), ki sta svoji ekipi nekoliko približala vodilnim. 1. Slovenija (356,6), 2. Norveška (356, 2), 3. Avstrija (347,9), 4. Nemčija (340,8)



Druga skupina: V drugi skupini je za Slovenijo skočil Cene Prevc, pristal je pri 132 metrih in svojo ekipo približal vodilni Norveški na zgolj pol točke, Daniel Huber je Avstrijce popeljal pred Nemce na 3. mesto. Za Vikinge je Daniel Andre Tande skočil 130,5 metra. 1. Norveška (246,5), 2. Slovenija (246), 3. Avstrija (227,7)



Prva skupina : Kot kaže, bomo zaradi spremenljivega in premočnega vetra spremljali maratonsko tekmo. Že v prvi skupini je žirija morala večkrat prekiniti tekmovanje, v prvih desetih minutah so skočili le trije. Pred četrtim so zaletno mesto dvignili za dve mesti. Za Slovenijo je odlično skočil Lovro Kos, pristal je pri 134 metrih.



Norvežan Halvor Egner Granerud je skočil še štiri metre dlje, a imel boljše pogoje, tako da si Norvežani po prvi skupini niso priborili velike prednosti pred drugo Slovenijo. 1. Norveška (128,3 točke), 2. Slovenija (126,7), 3. Rusija (115,4), 4. Nemčija (112,7) ...

Velika skakalnica, ekipna tekma, poskusna serija Poskusno serijo je zaznamoval spremenljiv veter, ki je smer spreminjal iz skakalca v skakalca, tako da bo treba imeti srečo z vetrom. Slovenci je vsi niso imeli. Če bi se sešteli skoke, bi vodili Avstrijci pred Norvežani in Nemci, Slovenci bi bili 7.



Prva skupina: V prvi skupini je za Slovenijo skočil Lovro Kos in pristal pri 130 metrih. Slovenija je po njegovem skoku zasedala 3. mesto. Prvi so bili Avstrijci, Stefan Kraft je skočil 133,5 metrov. Drugi so bili Norvežani, Halvor Egner Granerud pa 129. Avstrijec je zbral pol točke več od Norvežana in 7,2 točke več od Slovenca. Japonec Jukija Sato ni skakal.

Druga skupina: V drugi skupini je za Slovenijo skočil Cene Prevc, ki ni imel sreče z vetrom, zmogel je le 117,5 metra. Najdlje je v tej skupini neslo Daniela Andreja Tandeja, ki je izkoristil vzgornik in skočil 139 metrov.

Tretja skupina: V tretji skupini je za Slovenijo skočil Timi Zajc, ki se mu je skok povsem ponesrečil, pristal je pri zgolj 91 metrih. Najbolje sta v tej skupini skočila Avstrijec Jan Hoerl (129) in Nemec Markus Eisenbichler (130).

Četrta skupina: V zadnji skupinije za Slovenijo skočil Peter Prevc, ki je zmogel 120 metrov. Najdlje je odneslo olimpijskega podprvaka Rjojuja Kobajašija (139,5). Seštevek štirih skokov:

1. Avstrija - 306,7 točke

2. Norveška - 302

3. Nemčija - 263,1

4. Poljska - 250,6

5. Švica - 229,3

6. Rusija - 223,8

7. Slovenija - 214,7

8. Japonska -209,9 (trije skoki)





Vrstni red posameznikov:

1. Rjoju Kobajaši 139,5 metra - 90 točk

2. Daniel Andre Tande 139 - 89,1

3. Pawel Wasek 137 metrov - 81,2 točke

4. Stefan Kraft 133,5 - 79,6

5. Halvor Egner Granerud 129 - 79,1

6. Daniel Huber 127,5 - 78,2

7. Jan Hoerl 129 - 77

8. Markus Eisenbichler 130 -76,9

9. Gregor Deschwanden 128,5 - 74,7

10. Kamil Stoch 127,5 - 74,2

12. Lovro Kos 130 -72,4

16. Peter Prevc 120 -

21. Cene Prevc 117,5 - 59

37. Timi Zajc 91 - 17,8

Peter Prevc že ima celoten komplet olimpijskih kolajn, Timi Zajc je lastnik zlata na tekmi mešanih ekip, Cene Prevc in Lovro pa lahko danes osvojita prvo olimpijsko odličje.