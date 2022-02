Ilka Štuhec pred smukom obelodanila veliko odločitev

Ilka Štuhec naj bi svojo zadnjo olimpijsko tekmo opravila v torek, ko bo smuk na progi Skala v Jančingu startala z željo po presenečenju. Nastop dvakratne svetovne prvakinje v smuku je zaradi težav s kolenom in hrbtom dolgo visel na nitki. Po odpovedi superveleslaloma se ji je uspelo pripraviti za torkovo tekmo, ne bo pa nastopila tudi v alpski kombinaciji, ki bo na sporedu v četrtek. Tako bo smuk njena edina disciplina na OI.

"Jutri bom nastopila, čeprav se je nekaj dni nazaj zame tekma zaradi hrbta zdela vprašljiva. Ni bilo stvari, ki je ne bi delali, da bi bilo bolje. Danes še ni bilo povsem, pomembno je, da bo jutri," je za radio Slovenija povedala 31-letna Štuhčeva, ki je zaradi zdravstvenih težav morala izpustiti dvoje olimpijskih iger, v Sočiju pred osmimi leti tudi ni bila zdrava, a je smuk končala na desetem mestu.

Na treningih ni bila v ospredju. Foto: Guliverimage

Njene zadnje OI

Potrdila je, da na naslednjih OI v Italiji ne namerava nastopiti: "Do Cortine d'Ampezzo ne bom vztrajala." V kitajsko prestolnico je prišla z velikim ciljem in ogromnim bremenom. "To ni prineslo čisto nič dobrega. Brez pomena je bilo ... Sposobna sem marsičesa. Možna so presenečenja, kot smo že videli na teh OI," je prepričana slovenska smučarka, ki je bila na zadnjem treningu pred tekmo na 30. mestu.

"Fizično sem danes le enkrat peljala po progi, še nekajkrat jo bom danes prevozila v glavi. Na tej progi ni prostora za napake, vsi deli so ključni. Če je kje hitrost nižja, jo je težko pridobiti nazaj na drugih delih. Šla bom na 120 odstotkov, nimam kaj izgubiti," je odločna Mariborčanka, ki na treningih ni bila v ospredju, na prvem je povozila tudi kamen na progi.

Nastopila bo tudi Maruša Ferk Saioni. Foto: Guliverimage

Na svojih tretjih OI je resno opravila le en trening. "Zaradi sneženja je bila danes proga drugačna. Morali so odstraniti sneg, prevoziti progo s teptalcem in smuk je zdaj bolj enostaven, mehkeje je. Ponekod je sicer še ledeno, smukaško in nemirno," je še dodala Štuhčeva, ki pa ne bo edina Slovenka na tekmi, saj bo nastopila tudi Maruša Ferk Saioni.

Je Italijanka že pripravljena?

Pred olimpijskimi igrami je za glavno favoritko veljala Italijanka Sofia Goggia, ki je v tej sezoni dobila kar štiri smuke za svetovni pokal, v Pekingu pa bo branila tudi zlato iz Pjongčanga. Devetindvajsetletna Italijanka si je na januarski tekmi za svetovni pokal v Cortini d'Ampezzo poškodovala koleno, po intenzivni rehabilitaciji, zaradi katere je izpustila tudi odprtje iger, kjer bi morala nositi zastavo, in superveleslalom, pa je zdaj pripravljena na napad na zlato.

"Povsem sem osredotočena na jutrišnjo tekmo. Na treningih sem še iskala prave linije, smučanje je čedalje boljše, tudi o poškodbi ne razmišljam več. Mislim, da lahko kljub le nekaj dnem na smučeh in malo treninga pokažem dobro smučanje in ostanem povsem osredotočena le nase," je v Pekingu predstavnikom sedme sile dejala Goggia, ki je na današnjem zadnjem treningu postavila četrti izid.

Foto: Guliverimage

A Italijanki zagotovo ne bo lahko. Svojo računico ima zagotovo tudi Švicarka Lara Gut-Behrami, ki ima že zlato iz superveleslaloma in lahko tako nastopa povsem sproščena, v letošnji sezoni pa je dobila tudi smuk v Zahuchenseeju. Enkrat je zmagala tudi Corinne Suter. Priložnost za dober izid pa bo po slabem začetku olimpijskih iger iskala tudi Američanka Mikaela Shiffrin, ki je v tej sezoni nastopila le na smukih v Lake Louisu, kjer je bila 26. in 38., tokrat pa ji bo verjetno smukaška preizkušnja bolj koristila kot priprava na četrtkovo alpsko kombinacijo.

Zadnji trening pred smukom je dobila Švicarka Joana Hählen, na prvi preizkušnji proge pa je bila najboljša Švicarka Priska Nufer. Smuk v Jančingu se bo začel ob 4.00 po slovenskem času.

